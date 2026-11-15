Krstulović Opara: "Doselili su tu gamad i njihove obitelji, a onda su tukli po svojim susjedima"

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara osvrnuo se na 35. obljetnicu napada Jugoslavenske ratne mornarice (JRM) na Split, koji se dogodio 15. studenoga 1991. godine. U objavi na društvenim mrežama prisjetio se ratnih događaja, posebno razarača "Split", s kojeg je otvarana vatra na grad, a pritom je uputio oštre riječi nekadašnjoj jugoslavenskoj vojsci te otvorio pitanje imovine bivše mornarice.

Na današnji dan prije točno 35 godina Split se našao pod topničkom vatrom brodova JRM-a. Napadnuti su brojni civilni i javni objekti, a u granatiranju su stradali i članovi posade trajekta "Vladimir Nazor". Hrvatske obrambene snage uspjele su odbiti napad i prisiliti neprijateljske brodove na povlačenje.

"To jutro su dobili po repici, pa su utekli u Vis"

Krstulović Opara posebno se osvrnuo na sudbinu razarača "Split", broda koji je nosio ime grada na koji je 1991. godine otvorio vatru. "S ove škovace - JRM razarača 'Split' - su na današnji dan 1991. god. 'junaci' tukli po Splitu - gradu u kojeg su jugosloveni doselili tu gamad i njihove obitelji, koje su tajno preselili kako bi mogli tuč po svojin dotadašnjim susidima", napisao je bivši gradonačelnik.

U nastavku objave opisao je povlačenje broda i njegovu kasniju sudbinu. "To jutro su dobili po repici, pa su utekli u Vis, a poslin i u Boku di su mu dali ime Beograd. Ovo je slika iz Boke di gnjili ruzinav ka i režim koji ga je posla tuč po nama. Poslin su ga prodali u Drač di su ga izrizali u staro i ruzinavo željezo", naveo je Krstulović Opara.

Uz objavu je, kako navodi, priložio fotografiju nekadašnjeg ratnog broda snimljenu u Boki kotorskoj.

Opara otvorio i pitanje milijardi dolara

Bivši splitski gradonačelnik nije se zadržao samo na prisjećanju na ratne događaje. U završnom dijelu objave dotaknuo se i pitanja brodovlja nekadašnje Jugoslavenske ratne mornarice, iznijevši tvrdnju o višemilijardskom dugu Crne Gore prema Hrvatskoj.

"Usput: Crna Gora nam je i dalje dužna oko 2,7 mlrd USD na ime otetog brodovlja bivše mornarice. Virujen da će na svome putu prema EU prihvatit svoju odgovornost, ispunit civilizacijske uvjete s kojima će se moći pridružit slobodnome svitu", poručio je Krstulović Opara.