Krš i lom u Kaštelima! Sudar više vozila: "Dijelovi su razbacani po cesti"

U Ulici Ivana Pavla II., kod Metroa u Kaštel Sućurcu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri vozila.

Za sada nema službenih informacija o tome ima li ozlijeđenih osoba niti o okolnostima koje su dovele do sudara.

- Dijelovi su razbacani po cesti - javljaju nam čitatelji.

Na mjestu događaja očekuje se policijski očevid nakon kojeg će biti poznato više informacija o uzroku i okolnostima nesreće.

Vozačima koji prometuju ovim dijelom grada savjetuje se dodatan oprez.