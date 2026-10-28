Krš i lom na Sirobuji: Fiat razbijen, stvara se prometni čep

Prometna nesreća dogodila se na Sirobuji, a u smjeru Omiša stvaraju se velike prometne gužve. Kako nam javljaju čitatelji, nesreća se dogodila malo nakon 13 sati, nešto niže od trgovine "Kova", upravo u vrijeme kada se brojni građani vraćaju s posla.

Prema fotografiji koju nam je poslao čitatelj, u nesreći je oštećen osobni automobil, a promet se na tom dijelu ceste odvija otežano.

"Kolaps je, ljudi se vraćaju s posla", javlja nam čitatelj s mjesta događaja.

"Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC8 između Splita i Stobreča u smjeru Stobreča vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h", javlja HAK.

Za sada nema službenih informacija o okolnostima nesreće ni o eventualno ozlijeđenim osobama.