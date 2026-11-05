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Krš i lom na prilazu Splitu: Sudarila se tri vozila, stigli i vatrogasci, stvaraju se velike gužve

Vozači, oprez!
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Na magistrali kroz Kaštela, u Ulici Ivana Pavla II., dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri vozila.

Nesreća se dogodila na prometnici u smjeru Splita, a prema informacijama s terena na mjestu nesreće su dva vatrogasna vozila.

Zbog prometne nesreće stvaraju se gužve i otežano se prometuje.

kolona

Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ni o okolnostima koje su dovele do sudara.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez i strpljenje.

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