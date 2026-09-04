Krovinović zabio prvijenac za Grêmio u velikom derbiju, pogledajte gol

Filip Krovinović stigao je do svog prvog pogotka u dresu Grêmija. Bivši veznjak Hajduka zatresao je mrežu u pobjedi 3:1 protiv gradskog rivala Internacionala, kojom je njegova momčad izborila plasman u polufinale Brazilskog kupa.

Grêmio je na svom stadionu od početka nametnuo ritam i na kraju uvjerljivo riješio veliki gradski derbi. Carlos Vinícius postigao je dva pogotka, dok je Krovinović pogodio za 3:0. Jedini gol za Internacional postigao je Vitinho.

Susret je pratilo čak 55.695 gledatelja, čime je postavljen novi rekord posjećenosti Arene do Grêmio.

Krovinović pogodio suprotni kut

Hrvatski veznjak do prvijenca je stigao u 78. minuti utakmice. Akcija je krenula preko Amuzua, koji je odigrao dupli pas s Tetêom, a zatim poslao loptu prema sredini.

Tamo ju je dočekao Krovinović i preciznim udarcem poslao u suprotni kut za velikih 3:0.

⚽️ Gol do Filip Krovinović

🛡 Grêmio 3 x 0 Internacional pic.twitter.com/cT9bvYZuZx — Visão Esportiva (@_visaoesportiva) September 4, 2026

Bio je to njegov prvi pogodak u petom nastupu za brazilski klub. Dosad je za Grêmio upisao tri nastupa u prvenstvu i dva u Kupu.

Grêmio će u polufinalu igrati protiv Atlético Mineira, dok drugi polufinalni par čine Palmeiras i Vasco da Gama. Brazilski nogometni savez naknadno će objaviti termine i domaćinstva utakmica.

Ljetos napustio Hajduk

Krovinović je Hajduk napustio krajem srpnja, nakon pet godina provedenih na Poljudu. U Split je stigao iz Benfice u srpnju 2021. godine te se prometnuo u jednog od važnijih igrača Bijelih.

Za Hajduk je odigrao 192 službene utakmice, čime se svrstao među 50 igrača s najviše nastupa u povijesti kluba. Postigao je 21 pogodak i upisao 14 asistencija, a s Bijelima je osvojio i dva Hrvatska nogometna kupa.

Debitirao je protiv Tobola u pobjedi Hajduka 2:0 na Poljudu, dok mu je posljednji nastup za splitski klub bio remi 2:2 protiv Slaven Belupa.

Sada je otvorio i golgeterski račun u Brazilu, i to u jednom od najvećih tamošnjih gradskih derbija.