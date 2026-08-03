Krovinović se velikim pismom oprostio od Hajduka. Pročitajte što je napisao

Filip Krovinović oprostio se od Hajduka emotivnom porukom objavljenom na društvenim mrežama, nekoliko dana nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s Bijelima i karijeru nastavio u brazilskom Gremiju.

Veznjak koji je u Split stigao 2021. godine u dresu Hajduka upisao je 192 službena nastupa, osvojio dva Hrvatska kupa te nosio i kapetansku vrpcu. U oproštajnom pismu zahvalio je navijačima, suigračima, klubu i obitelji te priznao kako mu riječi oproštaja teško padaju.

Evo pisma koje je objavio:

"Danima već smišljam odakle krenuti i što reći, koju poruku poslati? Tako bi barem rekla ona legenda s YouTubea. 😂😂😂 Šalu na stranu. Toliko misli u glavi, a teško ih posložiti u red. Kažu da je najgore nešto napraviti kad ti nije po volji ili ne želiš, a oproštajnu poruku vama stvarno teškog srca pišem. Nakon 5 godina, 2 hrvatska kupa i 192 nastupa danas moram napisati riječi koje nije lako napisati.

Od malih nogu sam sanjao da nosim dres našeg Hajduka, za mene je to bila najveća čast i privilegija koju mi je nogomet do sada pružio. Branio sam ga dušom, imao sam ogromnu odgovornost i davao svoj maksimum u svakom treningu i svakoj utakmici jer sam uvijek znao koliko ovaj klub znači vama, a vjerujte mi, znači i meni!

Sudbina je rekla da je moja posljednja utakmica bila kad sam se ozlijedio, i to mi je bio možda najtužniji događaj od svega u ovih 5 sezona jer nisam imao priliku oprostiti se od vas kako je to trebalo biti. Međutim, život piše čarobne priče pa je tako napisao i moju jer tko zna što budućnost nosi.

Posebna riječ ide za vas, najbolje navijače na svijetu! Hvala vam, hvala za bezuvjetnu ljubav, za svaku zastavu, za svaku pjesmu, za svako gostovanje, za lijepe i ružne riječi, pa i za svaki zvižduk, jer sve me to guralo prema naprijed svaki dan i budilo, kako bi vi rekli, 'dišpet' u meni. Što ste bili uz nas u najboljim vremenima, a prije svega, u najtežim.

Uspjeli ste napraviti svaki put kad je 'Tutti Frutti' zasvirao Poljudom da nismo samo 11 igrača na terenu, već tisuće koji sanjaju isti san. San koji nažalost nismo ostvarili u potpunosti, ali to ne umanjuje sve lijepe uspjehe i trenutke koje smo ostvarili svi skupa u tih 5 godina i probudili i dali nadu u još uspješniju budućnost Kluba. 🙂

Hvala mojim suigračima koje danas zovem prijateljima (burke1, burke 2, burke3...) jer sam stvarno stekao istinske prijatelje do kraja života. S vama nisam nikad prestao vjerovati i sanjati da možemo napraviti velike stvari. Nakon svakog pada dizali smo glave jedan drugome i nismo nikad dopustili da nam porazi kradu želje.

Biti dokapetan i kapetan u nekoliko utakmica u ovoj ekipi (ee, dokapetan i kapetan Hajduka, pa o čemu mi pričamo, sad kad kažem ovo, naježim se 😂) bila je stvar koju neću nikad zaboraviti, jer voditi vas na terenu i van terena jedna je od najmoćnijih stvari u životu i muito obrigado zbog toga. 🙂

Hvala mojoj obitelji koja mi je uvijek držala leđa, u najljepšim danima i najgorim porazima. Vi ste moja sigurna luka i kad me nogomet nagradi, a i kad me sruši na pod. Na ovom putu nikad nisam bio sam, nego sam uvijek imao vas uz sebe i zbog vas sam danas to što jesam. ❤️

Iako je došao trenutak kada se moram oprostiti i ostaviti ovo najljepše poglavlje života iza sebe i okrenuti se novim izazovima, samo ću vam reći da sam daleko najsretniji čovjek na svijetu i da će @hnkhajduk i svi vi navijači Hajduka vječno ostati sa mnom. ❤️💙

Sve ću vas pamtiti zauvijek.

Svi mi već falite.

Voli vas vaš Burke 🤍

#hžv #samohajduk🔴🔵"