KROCZEK PROKOMENTIRAO UTAKMICU: "Hajduk je pokazao kvalitetu, a mi smo na to odgovorili"

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv poljskog Rakowa u Splitu prvu utakmicu play-offa za Konferencijsku ligu, a utakmica je završila remijem, 2:2. Hajduk je dvaput vodio golovima Šege iz 21. minute i Dalissona iz 47., dok je za goste zabio Emreli u 27. minuti te Diaby u posljednjoj minuti susreta.

Utakmicu je prokomentirao trener Rakowa Dawid Kroczek odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako ste vidjeli utakmicu?

Mislim da je početak utakmice bio kao što smo planirali. Preuzeli smo incijativu, ali kasnije je to bilo bolje. Kasnije smo primili gol jer smo pogriješili, ali nakon crvenog je kartona bilo lakše. Nadam se i vjerujem da ćemo u Poljskoj staviti točku na i.

Teren je bio jako težak, ali ipak ste izborili remi?

Da, igrali smo s Hajdukom koji je jako dobra momčad, ali tako se gradi momčad. Mi smo kroz napetost uspjeli izvući remi.

Utakmica je pokazala što znači odličan napad?

Sigurno je Hajduk pokazao svoju kvalitetu, ali mi smo na to jako dobro odgovorili.

Je li drugo poluvrijeme bilo drugačije zbog rotacije u zadnjoj liniji?

Svarnas je prijavio kontuziju, a Tudora smo morali prebaciti tamo jer je to njegova prirodna pozicija.

Zašto se krenuli napadački?

To je bio plan od početka, iskoristili smo ono što su bili naši aduti, nismo se postavili u visoku obranu, momci su jako dobro reagirali.

Jeste li sve realizirali sve što ste zamislili?

Uglavnom da.