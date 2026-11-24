Datum 24. studenoga zauzima posebno mjesto u povijesti Dalmacije. Dok Zadar danas obilježava Dan grada i blagdan svojega zaštitnika svetog Krševana, isti se datum tradicionalno povezuje s jednom od najvećih tragedija u njegovoj dugoj povijesti – osvajanjem i razaranjem grada tijekom Četvrtoga križarskog rata 1202. godine. Gotovo dva i pol stoljeća kasnije, 24. studenoga 1451., sklopljen je međunarodni sporazum koji je trebao pomoći Dubrovniku da se izvuče iz opasnog rata s jednim od najmoćnijih velikaša srednjovjekovne Bosne.

Premda ova dva događaja dijeli 249 godina, oba svjedoče o iznimnoj geopolitičkoj važnosti dalmatinskih gradova, njihovih luka, trgovačkih veza i strateškog položaja. Upravo je bogatstvo koje je omogućavalo njihov razvoj stoljećima privlačilo i osvajače.

Križari krenuli prema Svetoj zemlji, a napali Zadar

Krajem 12. stoljeća Zadar je bio bogat, dobro utvrđen i gospodarski razvijen grad koji je predstavljao ozbiljnu prepreku mletačkim ambicijama na istočnoj obali Jadrana. Godine 1180. prihvatio je vlast hrvatsko-ugarskog kralja Bele III., a Venecija je nastavila tražiti način da ponovno uspostavi nadzor nad njegovom lukom i pomorskim prometom. Prilika joj se ukazala početkom 13. stoljeća, kada je papa Inocent III. pokrenuo Četvrti križarski rat.

Križari, među kojima je bilo mnogo francuskih plemića i vitezova, ugovorili su s Mlečanima prijevoz prema istočnom Sredozemlju. Međutim, nisu uspjeli prikupiti dovoljno novca da podmire ugovorene troškove. Tada je vremešni mletački dužd Enrico Dandolo ponudio rješenje koje će zauvijek promijeniti tijek pohoda: križari će pomoći Veneciji osvojiti Zadar, a zauzvrat će im biti odgođeno podmirenje duga.

Bio je to potez koji je izazvao ozbiljne prijepore. Umjesto prema Svetoj zemlji, velika križarska vojska krenula je prema kršćanskom gradu čiji je vladar, hrvatsko-ugarski kralj Emerik, i sam bio preuzeo križarske obveze. Napad na Zadar bio je protivan volji pape, no politički i gospodarski interesi Venecije pokazali su se snažnijima od prvotnog cilja pohoda.

Grad je opljačkan, stanovništvo raseljeno

Nakon opsade u studenome 1202. godine Zadar je pao. Hrvatska enciklopedija kao datum osvajanja navodi 24. studenoga, blagdan svetog Krševana, premda u historiografiji postoje i drukčija datiranja. Grad je pretrpio golema razaranja, opljačkane su brojne kuće, a velik dio stanovništva morao je napustiti svoje domove. Dio Zadrana utočište je pronašao u okolnim mjestima, među kojima su bili Nin i Biograd.

Križari i Mlečani proveli su zimu u osvojenom gradu, a upravo je u Zadru donesena još jedna odluka s dalekosežnim posljedicama za europsku povijest. Postignut je sporazum s bizantskim prijestolonasljednikom Aleksijem Anđelom, nakon kojeg je križarski pohod preusmjeren prema Carigradu. Bizantska prijestolnica osvojena je 1204. godine, a na dijelu teritorija Bizantskog Carstva uspostavljeno je Latinsko Carstvo.

Zadar je tako postao jedna od ključnih postaja pohoda koji je, umjesto ostvarenja svojih prvotnih vjerskih ciljeva, završio osvajanjem dvaju velikih kršćanskih gradova. Unatoč katastrofalnim posljedicama, Zadar se postupno oporavio, nastavljajući svoju višestoljetnu borbu protiv mletačke prevlasti.

Dubrovniku prijetio moćni herceg po kojem je Hercegovina dobila ime

Na isti datum, ali 1451. godine, dogodio se važan diplomatski pomak za Dubrovnik. Ugarska i Osmansko Carstvo sklopili su trogodišnje primirje, koje je sadržavalo odredbe važne za sigurnost Dubrovačke Republike. Dubrovnik je tada bio u ratu s hercegom Stjepanom Vukčićem Kosačom, moćnim velikašem čiji su se posjedi protezali od prostora današnje Hercegovine prema Boki kotorskoj i Cetini.

Stjepan Vukčić Kosača tijekom 1440-ih godina jedno je vrijeme vladao i Omišem te Poljicima. Godine 1448. uzeo je hercešku titulu, po kojoj je Hercegovina poslije dobila svoje ime. Nastojeći gospodarski ojačati vlastite posjede, razvijao je Herceg Novi kao pomorsko i trgovačko središte, što ga je dovelo u sukob s interesima Dubrovnika. Ondje je 1449. osnovao i radionicu sukna, ulazeći u područje gospodarske djelatnosti iznimno važne za dubrovačku trgovinu.

Otvoreni rat izbio je u ljeto 1451. godine, kada su hercegove snage napale Konavle i Župu dubrovačku. Dubrovčani su se suočili s ozbiljnom prijetnjom svojem teritoriju, trgovini i sigurnosti stanovništva, pa su diplomatskim djelovanjem nastojali pridobiti saveznike i međunarodnu potporu.

Primirje nije zaustavilo rat, ali je otvorilo prostor diplomaciji

Sporazum Ugarske i Osmanskog Carstva od 24. studenoga 1451. sadržavao je odredbu prema kojoj herceg nije smio nastaviti napadati Dubrovčane. Osmanski sultan pristao je i na vraćanje područja koja je Kosača prethodno zauzeo. Ipak, diplomatski dogovor nije odmah donio mir. Sukobi su se nastavili, a dodatno ih je zakomplicirala pobuna hercegova sina Vladislava Vukčića Kosače, koji se okrenuo protiv vlastitog oca.

Rat je konačno završen 10. travnja 1454. godine sklapanjem mira između Dubrovnika i hercega. U dubrovačkoj povijesti ostao je zabilježen kao posljednji rat koji je Republika vodila prije nego što će diplomacija, trgovina i vješto održavanje odnosa s velikim silama postati temelj njezina višestoljetnog opstanka.

Dvije obljetnice, zadarska i dubrovačka, podsjećaju na vrijeme kada su dalmatinski gradovi bili mnogo više od važnih luka. Bili su gospodarska i politička središta za čiju su se naklonost, teritorij i bogatstvo borile neke od najmoćnijih država tadašnjeg svijeta.