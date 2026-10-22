Križ tijekom mise pao na svećenika i usmrtio ga: Obitelj traži istragu, a posebno je potresno što je rekao uoči tragedije

Obitelj katoličkog svećenika Patricija Alfreda Sáncheza Molinarija, koji je poginuo nakon što je na njega tijekom mise pao veliki drveni križ, traži istragu njegove smrti.

Iako je policija u Ekvadoru slučaj okarakterizirala kao nesreću, rodbina želi utvrditi kako je križ pao i je li netko odgovoran za tragediju.

Svećenik je poginuo u subotu, 17. listopada, tijekom mise u crkvi Gospe od Neprestane Pomoći u Guayaquilu. Križ se odvojio od zida iza oltara i udario ga u glavu. Vjernici su odmah pozvali hitnu pomoć, no svećeniku nije bilo pomoći.

"Možda je to bila Božja volja, ali u Guayaquilu bi trebalo provesti istragu", rekao je svećenikov rođak Patricio León novinarima u Cuenci, njegovu rodnom gradu, gdje se obitelj okupila na posljednjem ispraćaju, prenosi Dnevnik.hr.

León je izrazio sumnju u okolnosti pod kojima se veliki križ odvojio od zida i pao na svećenika usred bogoslužja.

Ekvadorska policija preliminarno je utvrdila da je riječ o nesretnoj smrti izazvanoj snažnim udarcem. Međutim, stručnjaci s kojima je razgovarao lokalni medij smatraju da bi tužiteljstvo trebalo ispitati postoji li mogućnost kaznene odgovornosti zbog nemara.

Istražitelji bi, prema njihovim riječima, trebali provjeriti kako je križ bio pričvršćen, tko ga je postavio i jesu li bile poduzete odgovarajuće sigurnosne mjere.

Budući da je tragedija zabilježena tijekom prijenosa mise uživo, tužiteljstvo bi navodno moglo pokrenuti istragu i bez službene prijave. U trenutku objave izvješća tehnički nalaz o uzroku pada križa još nije bio dostupan.

Posebnu pozornost izazvale su posljednje riječi svećenika, koji je samo nekoliko trenutaka prije tragedije govorio o smrti i vremenu koje ljudi posvećuju onome što im je važno.

"Jednoga dana svi ćemo mi ovdje umrijeti", rekao je tijekom propovijedi. "Kvalitetno vrijeme koje posvećujemo Bogu, svojoj braći i sestrama, supružnicima, djeci i obitelji najbolje je iskorišteno vrijeme", kazao je. Neposredno prije nego što je križ pao, zamolio je Boga da blagoslovi okupljene vjernike.

Nadbiskupija Guayaquila oglasila se priopćenjem u kojem je izrazila sućut svećenikovoj obitelji, prijateljima i redovničkoj zajednici.

Poručili su da je Sánchez Molinari "otišao u Očev dom kako bi uživao u njegovoj prisutnosti i slavi" te pozvali na molitvu za pokoj njegove duše.

Slična tragedija dogodila se 2014. godine u Italiji, kada se u mjestu Cevo srušio 30-metarski križ podignut u čast pape Ivana Pavla II. Tada je poginuo 21-godišnji Marco Gusmini.