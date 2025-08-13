KRITIČNE ZALIHE KRVI U HRVATSKOJ Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu uputio hitan apel, donirajte krv

Zbog smanjenih zaliha krv Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu poslao je apel građanima da daruju krv.

Građani mogu dati krv u organiziranim akcijama u mnogim gradovima, kao i u Zagrebu u Petrovoj 3 te u Splitu u KBC Firule i Rijeci.

Pročelnica splitskog zavoda u razgovoru za Hrvatski radio pozvala je sve zdrave i one koji se dobro osjećaju da dođu dati krv jer su smanjene zalihe svih krvnih grupa.

Krv se može darivati svaki radni dan u KBC Split, Zavod za transfuzijsku medicinu, Ambulanta za dobrovoljno darivanje krvi, Spinčićeva 1 (Firule).

Radno vrijeme ambulante:

Ponedjeljak, utorak i petak: od 07:30 do 15:00 sati

Srijeda i četvrtak: od 7:30 do 19 sati

Kontakt: 021/ 556-191, 021/556-479

Darivatelji imaju pravo na parking u trajanju od sat vremena na lokaciji Spinčićeva 2, Split (LAZARICA) preko puta glavnog ulaza KBC-a Split. Davatelji će nakon darivanja krvi dobiti voucher, kojim će pravdati vrijeme parkiranja.

Krv se može darivati svakodnevno na organiziranim akcijama darivanja u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Raspored akcija nalazi se na stranicama Crvenog križa.

Krv može darivati svaki čovjek dobrog općeg zdravstvenog stanja

Kriteriji za darivanje krvi su:

Dob: od 18 do 65 godina (do 60 godina ako osoba daruje krv prvi put. Redoviti darivatelji do 70. godine mogu darivati krv 1-2 puta godišnje, prema odluci liječnika specijalista transfuzijske medicine)

Tjelesna težina: iznad 55 kg

Tjelesna temperatura: do 37°C.

Krvni tlak: sistolički od 100 do 180 mm Hg, dijastolički od 60 do 110 mm Hg.

Puls: od 50 do 100 otkucaja u minuti.

Hemoglobin: muškarci 135 g/L, žene 125 g/L

Muškarci mogu darivati punu krv svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca.

Privremeno odbijanje darivatelja:

Privremeno se za darivanje odbijaju osobe koje imaju:

lakšu akutnu bolest (prehlada, crijevna viroza, infekcija liječena antibiotikom, privremeno uzimanje antihistaminika, kortikosteroida)

žene za vrijeme menstruacije, trudnoće i dojenja.

osobe koje su primile transfuziju, imale operativni zahvat, bile podvrgnute endoskopskom pregledu (artroskopija, kolonoskopija, gastroskopija,...) mogu darivati krv nakon 4 mjeseca od navedenog

osobe koje su bile na akupunkturi, tetovirale se ili bile podvrgnute bušenju uha ili bilo kojeg drugog dijela tijela mogu darivati krv nakon 4 mjeseca od navedenog

osobe koje su konzumirale alkoholna pića 8 sati prije darivanja

Trajno odbijanje darivatelja:

Trajno se odbijaju za darivanje krvi osobe koje boluju od ozbiljnih bolesti srca i krvnih žila, kroničnih bolesti dišnog, mokraćnog ili probavnog sustava, autoimunih bolesti, zloćudnih bolesti, kroničnih zaraznih bolesti, dijabetesa ovisnog o inzulinu, psihičkih ili neuroloških bolesti.

Neke osobe zbog svog socijalnog ponašanja pripadaju skupinama s povećanim rizikom za dobivanje krvlju prenosivih zaraznih bolesti i one ne smiju darivati krv:

ovisnici o alkoholu ili drogama

osobe koje često mijenjaju seksualne partnere

osobe koje su uzimale drogu putem igle

osobe koje su liječene zbog spolno prenosivih bolesti