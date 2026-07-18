Kristjan Staničić: Ponuda privatnog smještaja je nadmašila potražnju

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić kazao je kako su rezultati ''prve polovice lipnja na razini prošlogodišnjih turističkih rezultata'', barem što se tiče broja dolazaka i noćenja te pritom dodao kako je riječ o ''nepotpunim i neslužbenim podatcima s obzirom na to da unos još uvijek traje''.

- Trenutačno je preko 294.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni s dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu godine, ispred nekih naših glavnih konkurenata, tvrdi Staničić, piše HRT.

Staničić je podsjetio ''da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu'' te kako se ove godine taj rezultat ponovio te je stoga zaključio da ''nema razloga za nezadovoljstvo''.

S obzirom na činjenicu da je u lipnju bilo značajno manje broja gostiju iz Njemačke Staničić je istaknuo kako smo ''imali znatno veći broj Nijemaca u svibnju'' te naglasio kako ''brojeve moramo sagledavati u jednom dužem vremenskom razmaku''.

- Svaka godina je drugačija. Ove godine na nešto manji broj dolazaka Nijemaca u lipnju je utjecao prije svega raspored duhovnih blagdana i školskih praznika, prošle godine je bio puno jači lipanj od svibnja, ustvrdio je.

- Nijemci su nam najvažnije tržište i oni su otprilike na sličnoj razini kao i prošle godine. Pričekajmo kraj srpnja i kolovoza kad u njemačkim pokrajinama koje gravitiraju prema Hrvatskoj počinju školski praznici i onda ćemo zbrajati rezultate, zaključio je.

Za špicu sezone cilj je ostati na ovim brojevima

S obzirom na to da konstantan rast odnosno ekspanziju hrvatskog turizma nije moguće održati, Staničić tvrdi kako je ''strateški cilj i odrednica zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo o godišnjoj razini turističkog prometa''.

- To je tih 21 do 22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati predsezonu i posezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke sezone bilježimo preko milijun do milijun i dvjesto tisuća gostiju na dnevnoj bazi što znatno opterećuje naše destinacije te komunalnu i prometnu infrastrukturu. To zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali i samih turista u destinaciji, istaknuo je.

Ponuda privatnog smještaja je nadmašila potražnju

Iz tog razloga fokus je na jačanju predsezone i posezone, a prostor za rast Staničić još vidi u ''brojnim promotivnim aktivnostima, jačanju avioprijevoza na hrvatske zračne luke te brojne investicije u turističku infrastrukturu i nove smještajne kapacitete'' pri čemu je posebno izdvojio hotelski sektor.

- Poznata je činjenica da je struktura smještajnih kapaciteta u hrvatskom turizmu jedan od najvećih izazova. Mi imamo svega 14 posto hotelskih kapaciteta, oko 20 posto kampova i preko 50 posto privatnog smještaja. Tu treba napraviti jedan balans s obzirom na činjenicu da hoteli bilježe puno bolju popunjenost te postižu puno bolje cijene i zapravo imaju jedan multiplicirajući efekt na destinacije gdje se nalaze, objasnio je za HRT.

Staničić je rekao kako su ''svjesni činjenice da smo u proteklih nekoliko godina zapravo premašili potražnju u smislu ponude prije svega privatnog smještaja'' te je stoga Vlada intervenirala s paketom novih zakona.

- Ove godine se ide u izmjenu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a sve u cilju da utječemo na reguliranje strukture smještanih kapaciteta, ali i da s obzirom na ponudu i potražnju na neki način pokušamo utjecati na što bolje rezultate privatnih iznajmljivača, kazao je.