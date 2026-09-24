Kristina Stipić nakon objave kojom je tražila muža: „Facebook mi je doslovno krahirao“

Objava Kristine Stipić, koja je putem Facebooka zatražila pomoć u potrazi za muškarcem prezimena Stipić, izazvala je velik odjek na društvenim mrežama. Nakon brojnih dijeljenja, komentara i privatnih poruka, ponovno se oglasila i zahvalila svima koji su joj pružili podršku.

„Ljudi moji, meni je Facebook doslovno krahirao! Ne mogu svima pojedinačno odgovoriti na poruke, komentare i javljanja“, napisala je Stipić.

Zahvalila je svima koji su podijelili njezinu objavu, javili joj se ili joj uputili riječi ohrabrenja.

„Hvala svima koji ste razumjeli pročitano i koji razumiju u kakvoj se situaciji nalazim. Da sam bar jedina, ali nisam“, poručila je.

U nastavku objave ponovno se osvrnula na probleme sa sustavom o kojima je govorila i ranije, ustvrdivši kako je „institucionalno zlostavljanje veliki problem u našoj zemlji“. Istodobno je odgovorila i onima koji su njezinu prvotnu objavu kritizirali ili, prema njezinu mišljenju, pogrešno protumačili.

„A ove ostale, koji su pročitali samo ono što su htjeli pročitati, izvukli iz konteksta ili odlučili suditi iz vlastitog čemera, smatram jednakima kao i sam sustav... zakržljali, tromi, nazadni i šturi“, napisala je, dodajući kako i njima želi svako dobro.

Posebnu zahvalu uputila je ljudima koji su pokazali razumijevanje i pomogli širenju njezina apela.

„A svima vama koji ste pokazali razumijevanje, podršku i ljudskost, od srca jedno veliko HVALA! Hvala vam na svakom dijeljenju“, poručila je.

Nije zaboravila ni brojne muškarce s prezimenom Stipić koji su se, očito potaknuti njezinim nesvakidašnjim pozivom, javili i ponudili pomoć.

„A svim Stipićima HVALAAAA... ima vas dosta koji ste se ponudili, ljudine ste“, našalila se.

Čini se da priča ovdje ipak ne završava. Kristina je najavila da će se ponovno javiti nakon što uspije pregledati velik broj pristiglih poruka i komentara.

„Nastavak svakako slijedi, trebam prvo sve pročitati“, zaključila je.