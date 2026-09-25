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Kristijanu Aleksiću 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca

Izrečena je presuda
Šibenik Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora za ubojstvo Luke Milovca

Na Županijskom sudu u Šibeniku završeno je suđenje 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, optuženom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. Aleksić je osuđen na 40 godina zatvora.

Aleksić je na početku suđenja priznao krivnju, a tada je izjavio i da mu nije žao zbog počinjenog djela.

Postupak pred Županijskim sudom u Šibeniku tako je zaključen izricanjem dugogodišnje zatvorske kazne za ubojstvo mladog Drnišanina.

Tragičan slučaj ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca izazvao je veliku pozornost javnosti, a današnjom presudom završen je prvostupanjski sudski postupak protiv Aleksića.

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