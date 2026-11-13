„KRISTIANU DUGUJEMO VIŠE!” Predsjednica splitske Udruge Feniks o tragediji koja je potresla Hrvatsku i promjenama koje više ne mogu čekati

Smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu potresla je hrvatsku javnost i otvorila niz teških pitanja o postupanju prema psihijatrijskim pacijentima, primjeni mjera prisile i odgovornosti zdravstvenog sustava. Dok se utvrđuju okolnosti njegove smrti, sve su glasniji zahtjevi za temeljitim promjenama u načinu na koji se u Hrvatskoj pristupa osobama s teškoćama mentalnog zdravlja.

O ovoj tragediji, ali i problemima na koje se upozorava godinama, razgovarali smo s Marinom Vidović, predsjednicom splitske Udruge Feniks, neprofitne organizacija koja se bavi podrškom, osnaživanjem i promicanjem mentalnog zdravlja u zajednici. Vidović o ovoj temi ne govori samo kao predstavnica udruge, nego i kao osoba koja je sama prošla iskustvo psihijatrijskog liječenja i prisilnog sputavanja.

U otvorenom i emotivnom razgovoru za Dalmaciju Danas govori o traumama koje takvi postupci mogu ostaviti, iskustvima pacijenata, odgovornosti institucija i promjenama koje smatra nužnima kako se tragedija poput Kristianove više ne bi ponovila. Posebno upozorava da se cijeli slučaj ne smije svesti samo na kažnjavanje pojedinaca, dok problemi sustava ostaju neriješeni.

Smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša potresla je javnost. Kako ste u Udruzi Feniks Split doživjeli vijest o njegovoj smrti i informacije koje su se pojavile o okolnostima tog događaja?

Vijest o Kristianovoj smrti duboko nas je potresla. Međutim, ono što nas je dodatno užasnulo jesu informacije o okolnostima njegove smrti, a osobito snimka nadzorne kamere koja je naknadno dospjela u javnost. Teško je pronaći riječi kojima bi se opisala spoznaja da je čovjek koji je došao u zdravstvenu ustanovu, mjesto na kojem bi trebao biti siguran i dobiti pomoć, ondje doživio takvo postupanje. Neopisivo smo tužni i ljuti. Ondje gdje vi vidite Kikijevo lice vezano na krevetu mi vidimo sebe i tisuću naših ušutkanih vriskova.

Dužni smo mu da njegova strašna smrt ne bude samo senzacionalistička tjedna tema u kojoj se prebacuje krivica bez preuzimanja istinske profesionalne i ljudske odgovornosti i bez korjenitih promjena sustava.

Ovo za mene nije samo još jedan slučaj koji izaziva zgražanje javnosti. Ovo je pitanje koje zadire u same temelje našeg odnosa prema ljudima s iskustvom psihičkih poteškoća. Godinama slušamo o važnosti destigmatizacije, empatije, oporavka i ljudskih prava, a onda svjedočimo prizorima koji pokazuju koliko je jaz između tih načela i stvarnosti još uvijek velik.

Kao osoba koja ima vlastito iskustvo psihijatrijskog liječenja, uključujući prisilnu hospitalizaciju i vezivanje, ovaj slučaj doživljavam i vrlo osobno. Znam koliko ranjiva može biti osoba koja prolazi kroz psihičku krizu, koliko joj je tada potrebno razumijevanje, sigurnost i povjerenje. Znam i koliko traumatične posljedice mogu ostaviti postupci koji osobu dodatno obesnažuju i oduzimaju joj osjećaj kontrole nad vlastitim tijelom i životom.

Ne želim prejudicirati kaznenu odgovornost pojedinaca niti prejudicirati konačne rezultate istrage, ali ono što smo vidjeli i što je dosad objavljeno zahtijeva temeljito, neovisno i transparentno utvrđivanje svih okolnosti. Kristian nije bio samo pacijent, dijagnoza ili problematično ponašanje koje je trebalo staviti pod kontrolu. Bio je čovjek, nečiji sin, prijatelj i osoba sa svojim životom, dostojanstvom i pravima. To nikada ne smijemo izgubiti iz vida.

Udruga se na Facebooku oglasila priopćenjem. Što vas u ovom slučaju najviše zabrinjava i na koja pitanja očekujete odgovore nadležnih institucija?

Najviše me zabrinjava činjenica da se u ustanovi koja bi trebala štititi zdravlje i život dogodilo nešto što otvara ozbiljna pitanja o zaštiti najtemeljnijih ljudskih prava pacijenata. Posebno zabrinjavaju navodi o postupanju prema osobi koja je bila fizički sputana, kao i pitanje što se događalo prije, tijekom i nakon primjene mjera prisile.

Želimo znati tko je i na temelju kojih stručnih procjena donio odluku o sputavanju, jesu li prethodno iscrpljene mogućnosti smirivanja situacije bez prisile, tko je nadzirao primjenu mjere, je li pacijentovo zdravstveno stanje kontinuirano praćeno i kako je moguće da se dogodilo ono što je vidljivo na snimkama.

Jednako je važno utvrditi odgovornost svih razina sustava. Ne samo neposrednih sudionika događaja nego i onih koji su bili odgovorni za nadzor, organizaciju rada, protokole postupanja i pravodobno reagiranje nakon smrti pacijenta.

Posebno želim odgovor na pitanje zašto snimke videonadzora nisu pregledane odmah nakon događaja sa smrtnim ishodom te zašto su ključni dokazi i informacije toliko kasno proslijeđeni nadležnim tijelima. Prema dosad objavljenim informacijama, snimke su pregledane tek 4. studenoga, a policiji dostavljene 6. studenoga, iako je Kristian preminuo 21. listopada.

Ovdje nije riječ samo o utvrđivanju kaznene odgovornosti. Potrebno je utvrditi i institucionalnu odgovornost te odgovoriti na pitanje jesu li postojeći mehanizmi nadzora uopće dovoljno učinkoviti da spriječe ovakve događaje.

Od institucija očekujemo potpunu transparentnost, neovisnu istragu i objavu nalaza nadzornih tijela, uz zaštitu prava obitelji i dostojanstva preminulog. Obitelj ima pravo na istinu, a javnost ima pravo znati funkcionira li sustav kojemu povjeravamo svoje najranjivije članove. Ne zanimaju nas površne interpretacije niti politička prepucavanja.

Dodatno nas brine da će se ova tragična situacija svesti na jedan izolirani slučaj. To nažalost nije istina. Ovo nije samo problem jedne bolnice ili nekog tamo monstruoznog ili loše educiranog osoblja. U toj bolnici ima i vrhunskih liječnika, sestara, tehničara, čistačica i divnih terapijskih postupaka i onog jako lošeg. Kao i u drugim bolnicama. Ima i osoblja koje je prešlo sve granice 'burnouta', potplaćenog, nepodržanog, nesuperviziranog, neuvaženog, napadnutog i s naše i s njihove strane. Ima i osoblja koje ne bi trebalo po svojim osobinama ličnosti raditi na takvim odjelima. Nitko njima ne daje psihološke upitnike prije zaposlenja. Zašto? Ne evaluira njihovo stanje, empatijsku istrošenost nakon određenog perioda rada. Kao i u svim drugim bolnicama. I onima kojima upravljaju drugi gradovi i samo Ministarstvo zdravstva.

I u svima njima ima tisuće pacijenata koje su konačne i tragične žrtve tih svih propusta.

Zato nas kojih se to stvarno svakodnevno tiče i naše obitelji, osim inkvizicije i istrage koja je nužna i provodi se još više zanima odgovor na pitanje: "A što ćemo sad?"

Za početak da se to pitanje uopće postavi.

Posebno upozoravate na primjenu mjera sputavanja i drugih oblika prisile u psihijatrijskim ustanovama. Kada su takve mjere opravdane, a gdje počinje opasnost od njihove zlouporabe?

Prije svega, treba jasno reći da mjere prisile nisu terapijska metoda. Mi sanjamo o svijetu i sustavu u kojem se one uopće ne primjenjuju, sukladno preporuci Svjetske zdravstvene organizacije i Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom koja ih izrijekom zabranjuje. One ne liječe, ne stvaraju povjerenje i ne doprinose oporavku. One ograničavaju slobodu i mogu imati ozbiljne fizičke i psihičke posljedice, uključujući retraumatizaciju, pogoršanje psihičkog stanja, pa i životnu ugroženost. Iz osobnog iskustva rekla bih da su najviše izraz bespomoćnosti struke. Imala sam priliku upoznati stručnjake koje rade u drugačijim sustavima u kojima uopće ne koriste ovakve mjere, a imaju jednako ozbiljno uznemirene pacijenta. U većini slučajeva osoba koja je izrazito uznemirena postat će agresivna ako je nitko ne čuje, dakle i tu postoji suodgovornost struke.

Prema hrvatskom Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, mjere prisile smiju se primijeniti samo iznimno, kada je to jedino sredstvo za otklanjanje neposredne opasnosti kojom osoba ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život ili zdravlje. Tek nakon što se opasnost nije mogla otkloniti neprisilnim mjerama, i to u najmanjoj mogućoj mjeri i samo dok je nužno.

Dakle, nije dovoljno da je osoba uznemirena, glasna, nesuradljiva, da odbija terapiju ili da se ne ponaša u skladu s očekivanjima osoblja. Psihička kriza, izražavanje ljutnje, straha ili frustracije nisu sami po sebi opravdanje za vezivanje. Nažalost svakodnevno ljudi su na ovim odjelima svih naših bolnica vezani iz ovih razloga, protivno zakonu.

Problem nastaje kada iznimka postane pravilo, kada se sputavanje koristi kao rutinski odgovor na ponašanje koje osoblje ne zna ili nema uvjete drugačije regulirati. Još je opasnije kada se takva praksa počne opravdavati nedostatkom vremena, osoblja ili odgovarajućih prostornih uvjeta. Imamo bolnicu u kojoj se pacijenti vežu iz “arhitektonskih” razloga jer je odjel smješten tako da osoba može izaći preko balkona. To je strašno.

WHO kroz program QualityRights jasno zagovara transformaciju mentalnog zdravlja prema praksama koje poštuju ljudska prava i sustavno uklanjanje prisilnih postupaka. Postoje alternative: kvalitetna komunikacija, deeskalacija, terapijski odnos, individualni krizni planovi, siguran prostor za regulaciju emocija, podrška osobe od povjerenja i uključivanje obitelji, kada je to u interesu osobe.

Osobno znam koliko je zastrašujuće iskustvo biti vezan u trenutku kada ti je najpotrebnije da te netko čuje i pokuša razumjeti. To su moje 4 traume od kojih se vjerojatno nikad do kraja neću oporaviti. Meni, primjerice, u stanju velike uznemirenosti pomažu kretanje, ventilacija emocija i siguran prostor. Vezivanje je upravo suprotno od onoga što mi je potrebno.

Naravno, postoje iznimno zahtjevne krizne situacije i ne želim zanemariti odgovornost zdravstvenih djelatnika za sigurnost svih prisutnih. Ali upravo zato sustav mora razviti znanja, vještine i uvjete koji omogućuju drugačije postupanje. Sigurnost se ne smije poistovjetiti s kontrolom, a stručnost s mogućnošću primjene sile.

Kroz rad Udruge Feniks Split u kontaktu ste s osobama koje imaju iskustvo psihijatrijskog liječenja. Kakva vam iskustva prenose? Govore li vam o strahu, osjećaju bespomoćnosti ili neprimjerenom postupanju tijekom hospitalizacije?

Da, takva iskustva čujemo i ona nažalost nisu rijetkost. Naravno, ne želim generalizirati niti tvrditi da su sva iskustva psihijatrijskog liječenja negativna. Postoje zdravstveni djelatnici koji svoj posao rade iznimno profesionalno, humano i predano, i mnogi ljudi upravo zahvaljujući njihovoj pomoći prolaze kroz najteža životna razdoblja. No i oni rade u sustavu koji je neadekvatan i pun rupa, u kojem je jako teško zaista njegovati kulturu oporavka i poštivanja ljudskih prava. To je nažalost istina i u ostalim granama medicine. Sve smo sličniji tvorničkim trakama, a manje utočištima za oporavak i iscjeljenje. Tu cijenu plaća i osoblje i pacijent i obitelji. I to je pukotina na kojoj svi zajedno trebamo raditi.

Međutim, među iskustvima koja nam ljudi povjeravaju postoje i ona o strahu, poniženju, osjećaju bespomoćnosti, nerazumijevanju i gubitku povjerenja. Neki govore o tome da ih nitko nije pitao kako se zaista osjećaju i što im se dogodilo, da nisu razumjeli što im se događa, da nisu bili uključeni u odluke o vlastitom liječenju ili da su njihove potrebe i pokušaji komunikacije bili protumačeni kao simptomi bolesti, znak nesuradljivosti i agresije.

Posebno je problematično kada osoba nakon hospitalizacije iz ustanove izađe s dodatnom traumom, strahom od ponovnog traženja pomoći i uvjerenjem da je sigurnije prešutjeti svoje poteškoće nego riskirati novo iskustvo prisile. To je razlog zašto i ja sve godine šutim o onim najstrašnijim iskustvima. Dugo nisam znala razlikovati jesu li uopće stvarna ili sam ih umislila koliko su bila strašna, iskreno voljela bih da je tako, ali nije.

Takve posljedice mogu biti dugotrajne. Osoba može razviti duboko nepovjerenje prema zdravstvenom sustavu, izbjegavati liječenje čak i kada joj je ono potrebno i udaljiti se od podrške koja bi joj mogla pomoći.

Ono što mi je posebno važno naglasiti jest da osoba koja proživljava psihičku krizu nije izgubila sposobnost da ima osjećaje, potrebe, želje i vlastitu perspektivu. Ne smijemo joj oduzimati vjerodostojnost samo zato što ima psihijatrijsku dijagnozu.

U Feniksu nastojimo graditi upravo suprotnu kulturu. Naši programi počivaju na uzajamnom poštovanju, ravnopravnosti, dobrovoljnosti i razumijevanju. Ne polazimo od pretpostavke da netko zna što je najbolje za drugu osobu samo zato što ima određeno stručno zvanje ili čak svoje osobno iskustvo. Vjerujemo da se kvalitetna podrška gradi zajednički, slušanjem i uvažavanjem iskustva osobe. Voljeli bismo da nas struka pozove za stol u ovoj nužnoj i hitnoj reformi. Sve ostalo je nedovoljno. Kristijanu dugujemo više.

U priopćenju navodite da je Hrvatska već godinama suočena s upozorenjima međunarodnih institucija o zaštiti prava psihijatrijskih pacijenata. Zašto se, prema vašem mišljenju, problemi tako sporo rješavaju i što smatrate najvećom slabošću našeg sustava?

Mislim da je jedan od temeljnih problema to što se mentalno zdravlje još uvijek prečesto promatra kroz dominantno biomedicinsku paradigmu, u kojoj se naglasak stavlja na dijagnozu, simptome, lijekove i kontrolu ponašanja, dok se nedovoljno pozornosti posvećuje čovjeku u njegovoj cjelovitosti, životnim okolnostima, odnosima i pravima.

Ne želim umanjivati važnost psihijatrije, farmakoterapije i medicinske skrbi. One su mnogim ljudima neophodne. Ali liječenje ne može biti svedeno samo na uklanjanje simptoma. Čovjeku su potrebni sigurnost, smisao, pripadnost, podrška, odnosi, mogućnost rada, stanovanja i sudjelovanja u zajednici.

Drugi veliki problem je hijerarhijski odnos između stručnjaka i osoba koje koriste usluge mentalnog zdravlja. Predugo se iskustvo pacijenata tretiralo kao nešto subjektivno, manje vrijedno ili čak nepouzdano, umjesto kao važan izvor znanja koji može unaprijediti sustav.

Upozorenja pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom ponavljaju se godinama. U izvješćima se upozorava na nedostatke u evidenciji mjera prisile, neodgovarajuće uvjete, nedovoljnu informiranost pacijenata i probleme u nadzoru.

Primjerice, u izvješću pučke pravobraniteljice za 2025. navodi se da je samo 36,08 posto psihijatrijskih ustanova ispunilo obvezu dostavljanja podataka o broju primijenjenih mjera prisile Povjerenstvu za zaštitu osoba s duševnim smetnjama. To je poražavajuće. Kako možemo govoriti o odgovornom upravljanju i unapređenju sustava ako nemamo ni potpunu sliku o tome koliko se često primjenjuju postupci kojima se ljudima ograničava sloboda?

Najveća slabost sustava, po mom mišljenju, jest nedostatak stvarne političke i institucionalne volje za promjenom paradigme. Strategije, akcijski planovi, edukacije i konferencije važni su, ali ako se ne pretvore u konkretne promjene na odjelima i u svakodnevnom odnosu prema pacijentima, ostaju samo dokumenti.

Potrebna nam je kultura odgovornosti, otvorenosti prema kritici i spremnosti da se čuje glas onih koji su sustav iskusili iznutra.

Koliko nedostatak medicinskog osoblja, preopterećenost djelatnika i uvjeti rada utječu na sigurnost pacijenata? Može li se kvalitetna psihijatrijska skrb osigurati bez ozbiljnijih ulaganja u ljude i sustav?

Ne može. Kvalitetna i sigurna psihijatrijska skrb ne može se graditi na iscrpljenim zaposlenicima, nedostatnom broju ljudi, neadekvatnim prostorima i sustavnom nedostatku podrške.

Želim jasno naglasiti da ovo nije pitanje suprotstavljanja prava pacijenata i prava zdravstvenih djelatnika. I jedni i drugi imaju pravo na sigurnost, dostojanstvo i kvalitetne uvjete. Ne možemo očekivati da medicinsko osoblje u izrazito zahtjevnim situacijama reagira smireno, empatično i stručno ako mu sustav nije osigurao odgovarajuće uvjete, edukaciju, podršku i dovoljno vremena za rad s ljudima.

Psihijatrija je iznimno zahtjevno područje rada. Zaposlenici se suočavaju s krizama, intenzivnim emocijama, nepredvidivim situacijama i velikim profesionalnim opterećenjem. Potrebna im je redovita supervizija, edukacija iz komunikacijskih i deeskalacijskih vještina, timska podrška i mogućnost psihološkog rasterećenja.

Ali nedostatak osoblja nikada ne smije postati opravdanje za kršenje ljudskih prava. Ne smijemo prihvatiti logiku prema kojoj se pacijenta veže zato što nema dovoljno ljudi koji bi s njim razgovarali ili zato što ustanova nema odgovarajuće uvjete za sigurno zbrinjavanje krize.

Upravo zato zagovaramo ulaganje u multidisciplinarne timove, razvoj usluga u zajednici i drugačiju organizaciju skrbi. Potrebni su nam psihijatri, psiholozi, medicinske sestre, socijalni radnici, radni terapeuti, ali i peer stručnjaci – ljudi koji vlastitim iskustvom mentalnih poteškoća i oporavka mogu donijeti jednu sasvim novu dimenziju podrške. Imamo mogućnost i u našoj županiji kreirati mobilne timove za mentalno zdravlje kao i službe mentalnog zdravlja u Domovima zdravlja, u njima bi trebali biti i stručnjaci po iskustvu prema našim najnovijim strategijama. Novci su već osigurani. Pitamo se gdje je zapelo.

Ne smijemo zaboraviti ni zaposlenike. U jednom od svojih ranijih intervjua istaknula sam da sustavne podrške nedostaje s obje strane kauča. To i dalje smatram važnom porukom. Sustav koji zanemaruje dobrobit svojih zaposlenika teško može dugoročno osigurati kvalitetnu skrb za pacijente.

Ovo nije samo problem jedne bolnice ili nekog tamo monstruoznog ili loše educiranog osoblja. U toj istoj bolnici ima i vrhunskih liječnika, sestara, tehničara, čistačica i divnih terapijskih postupaka i onog jako lošeg. Ali tako je i u drugim bolnicama. I onima kojima upravljaju drugi gradovi i samo Ministarstvo zdravstva.

Ima i osoblja koje je prešlo sve granice 'burnouta', potplaćenog, nepodržanog, nesuperviziranog, neuvaženog, napadnutog i s naše i s njihove strane. Ima i osoblja koje ne bi trebalo po svojim osobinama ličnosti raditi na takvim odjelima. Nitko njima ne daje psihološke upitnike prije zaposlenja ili procjenu kapaciteta za rad tijekom rada. Zašto? I u svima njima ima tisuće pacijenata koje su konačne i tragične žrtve tih svih propusta.

Zato nas kojih se to stvarno svakodnevno tiče i naše obitelji, osim inkvizicije i istrage koja je nužna i provodi se još više zanima odgovor na pitanje: "A što ćemo sad?"

Za početak da se to pitanje uopće postavi.

Hoćemo li kad tko treba bude u zatvoru na tome stati ili ćemo stvarno zaronuti dublje, pogledati se u ogledalo i spaliti što treba biti spaljeno (simboličnim jezikom govorim, nisam opasna, iako imam dijagnozu) i na tom pepelu zajedno izgraditi nešto ljepše, humanije, nešto što stvarno iscjeljuje i gradi mostove. Mjesto gdje ćemo i mi i osoblje biti sigurni. Mjesto koje će nama biti utočište, a njima radno mjesto na kojem zaista pomažu ljudima i žive svoju svrhu. Jedino tada Kiki će moći mirnije snivat i njegova smrt neće do kraja svijeta biti toliko strašno besmislena i neizdrživo bolna.

Osobe s teškoćama mentalnog zdravlja često se suočavaju sa stigmatizacijom. Smatrate li da društvo drukčije reagira na moguće povrede prava psihijatrijskih pacijenata nego na slične slučajeve u drugim zdravstvenim ustanovama?

Apsolutno. Smatram da postoji duboko ukorijenjena predrasuda prema osobama s psihijatrijskim dijagnozama, koja se nažalost prenosi i u institucije koje bi ih trebale štititi.

Kada osoba ima neku drugu zdravstvenu dijagnozu, njezina se bol, strah i pritužba uglavnom promatraju kao vjerodostojno iskustvo. Međutim, kada osoba ima psihijatrijsku dijagnozu, njezina se reakcija, sjećanje ili iskaz nerijetko automatski dovode u pitanje. Kao da dijagnoza poništava njezino pravo da bude saslušana i shvaćena ozbiljno.

To je jedan od najopasnijih oblika stigmatizacije jer osobu dodatno obesnažuje upravo onda kada je najranjivija. Postoji opravdan razlog za postojanje Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Podaci su javno dostupni i poražavajući su. Pročitani su u Saboru i pospremljeni u ladicu. To se ponavlja godinama.

I sama sam, kada sam prije mnogo godina javno progovorila o vlastitom iskustvu bipolarnog poremećaja, doživjela odbacivanje, nerazumijevanje i stigmatizaciju. Znam koliko je teško ponovno izgraditi samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti nakon što vas okolina počne promatrati prvenstveno kroz prizmu dijagnoze.

Zato stalno ponavljam: čovjek nije svoja dijagnoza. Psihijatrijska dijagnoza ne oduzima nikome inteligenciju, sposobnost rasuđivanja, ljudsko dostojanstvo ni pravo da odlučuje o vlastitom životu.

Smatram da je slučaj Kristiana Periša otvorio i pitanje koliko smo kao društvo spremni vidjeti osobu iza psihijatrijske dokumentacije. Koliko smo spremni čuti njezin glas i koliko smo spremni vjerovati da i osoba u psihičkoj krizi ima pravo na zaštitu od nasilja i ponižavajućeg postupanja.

Ne smijemo dopustiti da se bilo kakvo nasilje relativizira ili opravdava činjenicom da je netko psihijatrijski pacijent.

Udruga Feniks Split traži neovisni nadzor psihijatrijskih ustanova i veću transparentnost primjene mjera prisile. Koje bi konkretne promjene trebalo uvesti kako bi pacijenti bili sigurniji i kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih tragedija?

Mislim da je potrebno provesti ozbiljnu reformu cijelog sustava mentalnog zdravlja i postupanja prema osobama na psihijatrijskom liječenju. Ne smijemo se zadovoljiti time da se nakon ovakvog slučaja pronađu pojedinci koji će snositi odgovornost, a da se pritom ne promijene okolnosti koje su omogućile takvo postupanje.

Prije svega, tražimo neovisni i redoviti nadzor psihijatrijskih ustanova, uključujući nenajavljene nadzore timova koji moraju uključivati i peer stručnjake i ostale osobe s proživljenim iskustvom psihijatrijskog liječenja, s posebnim naglaskom na primjenu mjera prisile i poštovanje ljudskih prava.

Potrebno je uvesti jedinstvenu, javno dostupnu i redovito ažuriranu statistiku primjene mjera prisile, uz zaštitu osobnih podataka. Treba znati koliko se često primjenjuju, iz kojih razloga, koliko traju, koliko se puta ponavljaju i jesu li prethodno provedene metode deeskalacije. Svaka primjena mora biti potpuno dokumentirana i podložna neovisnoj provjeri.

Smatram da je potrebno uspostaviti jasne mehanizme vanjskog nadzora, uključujući mogućnost da osobe s proživljenim iskustvom psihijatrijskog liječenja sudjeluju u obilascima ustanova, evaluaciji kvalitete usluga i praćenju poštovanja prava pacijenata.

Ali čak ni to neće biti dovoljno, potrebno je napraviti stvaran zaokret u kulturi i načinu rada institucija prema onoj koja je usmjerena prema oporavku i ljudskim pravima. Sustav koji se bavi samo nadzorom i sigurnošću, čak i u najboljoj verziji, to nije. Pogledajmo primjere dobrih praksi iz EU i svijeta, pošaljimo osoblje da tome uživo svjedoče i dobiju inspiraciju. Naložimo da svi koji rade u srodnim službama završe Quality Rights In Mental Health edukaciju, koja je online svima besplatno dostupna. Kreirajmo novi oblik edukacije koja će uključivati multidisciplinaran pristup i koja će biti namijenjena i osobama s iskustvom bolesti, njihovim obiteljima i stručnjacima. Prošle smo godine sudjelovali upravo u jednom takvom izvrsnom projektu kao dio edukacijskog tima “Prospect”.

Drugo, potrebno je sustavno razvijati alternative prisili. To uključuje posebne prostore za smirivanje i regulaciju emocija prema preporuci WHO -tvz sobe za umirenje, individualne planove oporavka i krizne planove, konkretniju interaktivnu edukaciju iz deeskalacije u kojoj će sudjelovati i peer stručnjaci i u kojoj će biti sadržane konkretne vježbe i igre uloga, svjedočanstva korisnika i sl., video primjeri kako se to negdje uspješno radi te mogućnost uključivanja osobe od povjerenja.

Treće, potrebno je osigurati neovisne mehanizme za podnošenje pritužbi. Pacijenti moraju moći prijaviti neprimjereno postupanje bez straha od posljedica, a njihove pritužbe moraju biti ozbiljno razmotrene. Zasad je to mrtvo slovo na papiru. U našoj udruzi upravo radimo na ideji da napravimo online upitnik kojeg bi pacijent svih bolnica mogli anonimno popunjavati, namjeravamo ideju razviti i provesti kroz suradnju saa Sumezom i Pučkom pravobraniteljicom i Pravobraniteljem za osobe s invaliditetom.

Četvrto, moramo promijeniti sam način organizacije psihijatrijske skrbi. WHO QualityRights i suvremeni pristupi poput Open Dialogue pokazuju da je moguće razvijati sustave koji se temelje na odnosu, dijalogu, suradnji i poštovanju autonomije osobe.

Posebno želim istaknuti važnost uključivanja peer stručnjaka u bolničke timove. Njihova uloga nije zamijeniti liječnike ili druge stručnjake, nego unijeti perspektivu proživljenog iskustva, graditi povjerenje, olakšavati komunikaciju i biti podrška osobi u kriznim situacijama.

I na kraju, nužno je razvijati izvanbolničke usluge kako hospitalizacija ne bi bila jedini odgovor na psihičku krizu. Ljudima treba omogućiti podršku u njihovim domovima i zajednicama, kroz mobilne timove, krizne službe, podržano stanovanje i dostupne psihosocijalne programe.

Ne želimo samo sigurnije bolnice. Želimo sustav u kojem će ljudima trebati manje prisile, manje hospitalizacija i manje institucionalne kontrole jer će na vrijeme dobiti podršku koja im je potrebna.

Što biste poručili osobama koje se trenutačno liječe u psihijatrijskim ustanovama, kao i njihovim obiteljima koje su nakon ovog slučaja možda izgubile povjerenje u sustav? Kome se mogu obratiti ako smatraju da su im prava povrijeđena?

Prije svega, želim im poručiti da nisu sami i da njihova prava ne prestaju onoga trenutka kada uđu u psihijatrijsku ustanovu.

Imate pravo na dostojanstvo, poštovanje, informiranost, privatnost i sudjelovanje u odlukama koje se tiču vašeg liječenja. Imate pravo postavljati pitanja, izraziti neslaganje, zatražiti objašnjenje postupaka koji se prema vama provode i tražiti da vas se sasluša.

Želim poručiti i da psihička kriza nije osobni neuspjeh, da nije sramota zatražiti pomoć i da nitko ne bi smio biti ponižen ili zlostavljan zbog svog zdravstvenog stanja.

Obiteljima bih poručila da njihova zabrinutost i pitanja imaju pravo biti saslušani. Važno je da budu uključene u proces oporavka, uz poštovanje autonomije i privatnosti osobe koja se liječi. Obitelji često nose ogroman teret, a sustav ih nerijetko ostavlja bez dovoljno informacija i podrške.

Ako smatraju da su prava pacijenta povrijeđena, postoje konkretni mehanizmi zaštite. Pacijent može podnijeti pritužbu ravnatelju ustanove, odnosno čelniku odjela, zatražiti uvid u medicinsku dokumentaciju i zatražiti pisani odgovor. Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, na pisani zahtjev odgovor na pritužbu mora se dostaviti najkasnije u roku od osam dana.

Mogu se obratiti i nadležnom Povjerenstvu za zaštitu prava osoba s duševnim smetnjama, pučkoj pravobraniteljici, pravobraniteljici za osobe s invaliditetom, Ministarstvu zdravstva, nadležnoj zdravstvenoj inspekciji te nadležnim komorama, ovisno o vrsti povrede. U slučaju sumnje na kazneno djelo mogu se obratiti policiji ili državnom odvjetništvu.

Važno je sačuvati dokumentaciju, zabilježiti okolnosti događaja i, kada je moguće, zatražiti podršku osobe od povjerenja ili pravnu pomoć.

A ono što bih posebno željela poručiti jest da ne odustanu od traženja pomoći i podrške. Postoje zdravstveni djelatnici koji rade predano i humano, postoje stručnjaci i organizacije koje razumiju njihova iskustva. Udruga Feniks Split upravo je nastala iz potrebe ljudi koji su i sami tražili razumijevanje i podršku koju nisu uvijek mogli pronaći u postojećem sustavu.

Naša su vrata otvorena. Kod nas se ljudi ne moraju predstavljati dijagnozom, donositi nalaze ili dokazivati da zaslužuju pomoć. Dovoljno je da su ljudi kojima je potrebna podrška.

Može li Kristianova smrt biti prekretnica u načinu na koji Hrvatska pristupa psihijatrijskom liječenju? Što bi se moralo dogoditi da ovaj slučaj ne ostane samo još jedna tragedija o kojoj se nekoliko dana govori, a zatim zaboravi?

Može, ali samo ako budemo imali dovoljno hrabrosti da ovaj slučaj ne promatramo kao izolirani incident, nego kao upozorenje da je vrijeme za ozbiljnu promjenu sustava.

Ne smijemo dopustiti da se sve svede na nekoliko otkaza, kazneni postupak i obećanja da će se ubuduće postupati drugačije. Naravno, individualna odgovornost mora se utvrditi, ali jednako je važno istražiti kako je moguće da se takva praksa razvije, tolerira ili ne prepozna na vrijeme.

Za mene bi prava prekretnica bila kada bismo prestali mentalno zdravlje promatrati prvenstveno kroz institucionalnu kontrolu i počeli ga promatrati kroz ljudska prava, oporavak i život u zajednici.

Tu se posebno vraćam idejama koje zagovara Open Dialogue, odnosno otvoreni dijalog. Taj pristup polazi od toga da osoba nije izolirani problem koji treba riješiti, nego ljudsko biće koje živi u određenom odnosnom, obiteljskom i društvenom kontekstu. Umjesto da stručnjaci donose odluke o osobi bez njezina sudjelovanja, nastoji se otvoriti prostor za zajedničko razumijevanje, razgovor, uključivanje obitelji i drugih važnih osoba te pronalaženje rješenja koja odgovaraju konkretnom čovjeku.

To ne znači da je jedan pristup univerzalno rješenje za sve ili da nam više neće trebati bolnice i medicinska pomoć. Znači da moramo imati puno širi spektar podrške i da hospitalizacija, prisila i kontrola ne smiju biti dominantan odgovor na ljudsku patnju.

Smatram da Hrvatska već ima važne temelje za takvu promjenu. Imamo Nacionalnu strategiju razvoja mentalnog zdravlja do 2030., imamo iskustva organizacija civilnog društva, SUMEZ, stručnjake koji zagovaraju suvremene modele skrbi i sve veći broj ljudi s proživljenim iskustvom koji su spremni aktivno sudjelovati u transformaciji sustava.

Potrebno je da se ti dokumenti i načela konačno pretoče u stvarnost. Da se osigura financiranje usluga u zajednici, zaposle peer stručnjaci, razviju mobilni multidisciplinarni timovi, omogući podržano stanovanje i uvedu učinkoviti mehanizmi zaštite prava pacijenata.

I ono što mi je osobno posebno važno: moramo prestati donositi odluke o ljudima bez ljudi. Osobe koje su prošle kroz psihičke krize, hospitalizacije, liječenje i oporavak moraju biti ravnopravni sudionici u kreiranju politika i usluga koje se tiču njihovih života. Njihovo iskustvo nije samo osobna priča. Ono je znanje koje sustavu nedostaje.

Kristianu ne možemo vratiti život. Njegovoj obitelji dugujemo istinu i odgovornost. Ali možemo učiniti sve da njegova smrt ne ostane samo još jedna bolna vijest, nego da postane razlog zbog kojeg ćemo konačno početi mijenjati ono što godinama znamo da nije dobro.

Ne želim živjeti u društvu u kojem se ljudi boje potražiti psihijatrijsku pomoć. Želim društvo u kojem će osoba u najvećoj životnoj krizi znati da će biti sigurna, saslušana i poštovana.

Jer čovjeku koji pati nije potrebno oduzeti glas, slobodu i dostojanstvo da bismo mu pomogli. Potrebno mu je pružiti ruku, otvoriti prostor za dijalog i biti uz njega dok ponovno ne pronađe vlastiti put.

To je mentalno zdravlje kakvo želimo graditi u Feniksu. I to je promjena za koju se vrijedi boriti.

Ukoliko zajedno ne progovorimo i ako treba zatvorimo prostore koji nisu primjereni ni opremljeni za kvalitetan terapijski rad u skladu sa etičkim i ljudskim načelima - ovo će se nastaviti događati. Nismo učinili ništa ako ne saslušamo i struku u drugim bolnicama i damo glas od čistačice preko sestara, socijalnih radnika, psihologa.

Što je to što ih sprječava da zaista čuju čovjeka u krizi, da mu dozvole da izrazi svoju uznemirenost bez da je prevode kao agresiju, da edukaciju o ljudskim pravima WHO ne doživljaju kao nešto kontra sebe i svoje radne svakodnevice već kao temeljnu postavku rada? Naravno konačno bi trebalo dati glas i nama, osobama s iskustvom oporavka od mentalnih oboljenja i iskustvom psihijatrijske hospitalizacije- ne postoji li cijeli taj sustav upravo radi nas?

Tek zajedno za stolom, uz pomoć neutralnih profesionalnih medijatora, jer budimo iskreni ovakvi razgovori bit će teški za sve uključene. Strah i trauma je s obe strane. Tome u prilog govori i istraživanje WHO o mentalnom zdravlju medicinskog osoblja.

Ali ne zaboravimo, struka je tu radi nas, a ne obratno. Ironično je da ja koja sam proživjela zlostavljanje u sustavu pri svakoj hospitalizaciji pozivam na empatiju. Ali drugačije ne ide. Nametnute promjene, iste teoretske edukacije mrtvo su slovo i samo trljanje soli u ranu struke, a u konačnici opet nastrada pacijent. promjena mora doći iz svih smjerova a da bi se stvarno primila neophodno je i da bude organska, iznutra, da struka sama kaže: "Moramo i možemo drugačije! Što svi vi za ovim stolom kažete (uključujući pacijente) gdje griješimo i kako to možemo popraviti?" I tad zaista slušati iako će biti izgovorene neugodne istine. Ako ja mogu, unatoč traumi, isto očekujem i od onih s druge strane stola i "terapijskog kauča".

Molimo ovakvu struku da nas se javi, jer tko će ako nećeš baš ti? I kad ako ne sada?

Već nam/vam predugo sviraju sirene za uzbunu.