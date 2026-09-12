Kristian Petric oprostio se od Nenada Javornika: „Prepoznao je našu želju za pomoći ljudima“

Vijest o smrti Nenada Javornika s tugom je primio i Kristian Petric, koji se od dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog Crvenog križa oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Petric je istaknuo kako je Javornik iznimno poštovao braniteljsku populaciju te bio usko povezan s njom. Upravo kroz tu suradnju, kako navodi, realizirana su tri velika humanitarna koncerta koja su izravno prenošena na Hrvatskoj radioteleviziji.

Riječ je o humanitarnim akcijama „Ruke za Japan“, „Svi za Haiti“ te „Hrvatska pomaže“, kojom se pomagalo stanovnicima Gunje nakon velikih poplava.

„Mi hrvatski branitelji smo mu izuzetno zahvalni što je prepoznao naš humanitarni rad i prepoznao našu želju za pomoći ljudima bez obzira na boju kože, naciju ili vjeru“, poručio je Petric.

Posebno je istaknuo i osobnu zahvalnost Javorniku, koji ga je imenovao počasnim članom Hrvatskog Crvenog križa.

Petric je u objavi izrazio sućut obitelji i prijateljima preminulog Javornika, u svoje ime, ali i u ime kolega koji su sudjelovali u organizaciji humanitarnih koncerata.

„Ovim putem u svoje osobno ime i svojih kolega koji su doprinijeli humanitarnim koncertima izražavamo duboku sućut obitelji i prijateljima ‘našeg’ Nenada“, napisao je Petric na kraju objave.