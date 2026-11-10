Kristian Periš trebao je postati otac. Nakon njegove smrti zaručnica je izgubila dijete

Kristian Josip Periš, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, iščekivao je dijete sa zaručnicom. Ona je nakon njegove smrti izgubila to dijete, kazala je obitelj Periše u izjavi za Jutarnji list. Navode kako su doživjeli traume i zatražili liječničku pomoć...

- Pri dolasku hitne i policije surađivao je, nije bio agresivan. Došao je tu zbog strahova koji su zahtijevali razgovor sa stručnom osobom, ali mu nije bilo drago kada je došao na Jankomir jer se sjetio događaja od prije sedam godina kada je u sličnoj situaciji zatražio pomoć u PB Sveti Ivan. Tom je prilikom doživio fizičko nasilje i gušenje, o čemu obitelj nije imala saznanja sve donedavno, kada je to saznala od treće osobe kojoj se Kristian povjerio - piše Dušan Miljuš za Jutarnji.

Podsjećamo, četvorica medicinskih tehničara uhićena su u subotu zbog sumnje da su počinila teško ubojstvo 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, bivšeg atletičara, diplomiranog kineziologa i dugogodišnjeg trenera u paraobaranju ruke.

Svoj četvorici medicinskih tehničara Klinike "Sveti Ivan" na Jankomiru zagrebački Županijski sud odredio je u nedjelju kasno popodne mjesec dana istražnog zatvora u Remetincu. Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi na slobodi mogli utjecati na svjedoke i dokaze, da bi mogli ponoviti kazneno djelo i zbog naročito teških okolnosti. Njihove kolege su u ponedjeljak održale prosvjed ispred klinike.

Točan uzrok smrti Periša još nije utvrđen. Sumnja se da je do zatajenja srca dovelo gušenje, no Periš je imao i slomljena rebra te je prije smrti dobio lijekove za smirenje.

Na snimci se vidi kako Periš leži vezan remenjem za krevet u predjelu nožnih zglobova, koljena, ruku i prsa. Na snimci se vidi kako tehničari potiskuju Periša prema krevetu. S takvom primjenom sile nisu prestali ni nakon što se Periš prestao opirati. Iako je poslije pokušana reanimacija, ona nije imala pozitivan ishod. Stavljali su mu i jastuk preko lica.

Osumnjičeni su za teško ubojstvo. Teško ubojstvo kvalificirani je oblik ubojstva za koji je moguće, u slučaju osuđujuće presude, izreći i kaznu dugotrajnog zatvora (više od 20 godina). U konkretnom slučaju, za policiju i odvjetništvo ključno je da su medicinski tehničari u jednoj medicinskoj ustanovi postupali prema osobi koja je zbog svog duševnog stanja osobito ranjiva.