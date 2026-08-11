Kriminalci otkrili novi trik: Unajmljuju apartmane preko Airbnba i Bookinga za skrivanje droge, novca i oružja

Istraga je pokazala sa su bande pronašle novi način, ili bolje rečeno mjesta, za skladištenje novca, droge, oružja i skrivanja ljudi, prenosi Dnevnik.

Organizirani kriminal iznimno je olakšao i procvat online trgovine, naglasila je belgijska nacionalna povjerenica za droge Ine Van Wymersch. Iako vlasti još nemaju preciznu predodžbu o razmjerima problema, otkrili su da kriminalci iskorištavaju fleksibilnost koju nude platforme za kratkoročni najam, primjerice Airbnb ili Booking.

"Treba vam netko da preuzme pošiljku iz luke. Ne znate točno kada će brod stići. Pa možete unajmiti stan ili studio preko Airbnba na tri dana. Vrlo je fleksibilno. Ako brod ne dolazi u Antwerpen, nego ide u Marseille, možete besplatno otkazati rezervaciju", objasnila je Van Wymersch.

Policija je nedavno u stanu u središtu Bruxellesa, unajmljenom putem Airbnba, zaplijenila 3,3 kilograma kokaina i 4845 eura u gotovini. Vjeruje se da je stan služio za skladištenje i pakiranje droge.

Skupina od 11 osoba osuđena je prije dvije godine zbog krijumčarenja droge između Belgije i Ujedinjenog Kraljevstva. Tad je otkriveno da je za skladištenje droge vrijedne 21 milijun eura korišten stan unajmljen putem iste platforme, piše The Guardian.

Airbnbov direktor za Francusku i zemlje Beneluxa rekao je da takve rezervacije čine tek krajnje mali udio od milijuna rezervacija koje tvrtka godišnje obrađuje. Naglasio je da tvrtka poduzima različite mjere, između ostalog koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje sumnjivih rezervacija. Dodao je da se prijave problematičnih korisnika uvijek prosljeđuju policiji i lokalnim vlastima.

Internet im otvorio novi svijet opcija

Uz kratkoročni najam, kriminalcima je "poslovanje" olakšala i online trgovina, anonimni e-mail računi, šifrirana komunikacija, kriptovalute i sveprisutnost dostave paketa.

Posebno su riziku izložene dostavne tvrtke, kaže Van Wymersch. "Više nije sumnjivo kada vidite bijeli kombi kako staje pred susjedovom kućom i malu kutiju koja se predaje".

Antwerpen je jedna od glavnih europskih ulaznih točaka za kokain.

Van Wymersch imenovana je kao prva belgijska nacionalna povjerenica za droge 2023. godine, nakon vala prijetnji i nasilja povezanog s drogom. Tadašnji belgijski ministar pravosuđa 2022. godine morao je biti pod policijskom zaštitom nakon što je otkriven navodni plan njegove otmice. U sukobi bandi ubijena je 11-godišnjakinja.

Jedna od njezinih strategija je udariti na novac stečen kriminalom, ciljajući manja poduzeća koja se koriste za pranje novca: frizerske salone, salone za nokte ili trgovine koje rade noću.

Rekla je da su kriminalne bande promijenile način djelovanja i da iskorištavaju mala poduzeća umjesto velikih "konstrukcija za pranje novca" kakve su koristile u prošlosti.