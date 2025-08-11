Krilo Jesenice bez struje – brodari pozvali mještane na svoje brodove

Zbog prekida opskrbe električnom energijom uzrokovanog velikim požarom, članovi Hrvatske udruge privatnih brodara pozivaju svoje sumještane da dođu na njihove brodove usidrene u luci, koji su trenutno jedini u mjestu s dostupnom strujom.

U trenucima kada su svi iscrpljeni od neprospavane noći, a toplinski udar je na vrhuncu, mještanima su na raspolaganju klimatizirani prostori i ugodni saloni gdje se mogu skloniti od vrućine te napuniti mobitele i druge uređaje kako bi ostali povezani s obitelji i prijateljima.

– U ovim trenucima važno je pokazati zajedništvo i pružiti pomoć onima kojima je najpotrebnija. Naši brodovi otvoreni su za sve. Neka se dođu osvježiti, odmoriti i napuniti uređaje. Svi smo jedna zajednica i zajedno ćemo prebroditi i ovu nevolju, poručuju iz Hrvatske udruge privatnih brodara.