Krenuo na put Europom starim kamperom, nije ni slutio da će naići na ljubav života. Talijanski redatelj oduševljen Splitom: “Osjećam se kao doma”

More razdvaja obale, ali stoljećima povezuje ljude, kulture, običaje i sudbine. Upravo je ta misao u središtu dokumentarnog filma „Pristaništa” (Approdi) talijanskog redatelja Lorenza Scaraggija, prikazanog 27. listopada na 9. Međunarodnom festivalu arheološkog filma u Splitu. S redateljem iz Apulije razgovarali smo o njegovu filmu, Jadranu, sličnostima hrvatske i talijanske obale, ali i o njegovu životu koji se, baš poput dobrog dokumentarca, može pohvaliti neobičnim zapletima.

Scaraggi je novinar, putopisac i dokumentarist iz Bitonta, grada nedaleko od Barija. Godinama putuje, istražuje i kamerom bilježi priče običnih ljudi. Njegov film „Pristaništa” traje 45 minuta, a nastao je prema ideji talijanskog novinara i pisca Nicolòa Carnimea. Iza filma „Approdi”, kao i drugih novijih filmskih ostvarenja, stoji produkcijska kuća Omero su Marte, koju je redatelj osnovao sa svojom poslovnom partnericom Valentinom Mastropasquom. Osim što sudjeluje u radu produkcijske kuće, Valentina je zadužena i za komunikaciju te marketing, čime pridonosi promociji njihovih filmskih projekata i njihovu predstavljanju široj publici.

Iako je ovo bio njegov prvi susret s hrvatskom publikom, Split mu se od prvog trenutka učinio neobično poznatim.

"Split me podsjeća na Bari, Veneciju i stare gradove Apulije"

„Mnogo sam putovao Jadranom, ali mislim da je Split jedan od najboljih simbola jadranskog prostora. U jednom trenutku podsjeti vas na Veneciju, u drugom na Bari, a zatim na neki od povijesnih gradova Apulije. Upravo zato ovdje se osjećam kao kod kuće”, govori Scaraggi. Za njega Jadran nije granica između dviju država, nego prostor zajedničke povijesti. Šetajući splitskom starom gradskom jezgrom, prepoznaje arhitektonske detalje, ozračje i način života koje poznaje s druge obale mora.

„Možete hodati ulicom i pomisliti da ste u Italiji, a onda shvatiti da ste u Hrvatskoj. Ali osjećaj pripadnosti je isti. To je ono što za mene znači Jadran”, objašnjava.

Takav pogled na more snažno je povezan s djelom Predraga Matvejevića, čiji je kultni Mediteranski brevijar poslužio kao nadahnuće za dokumentarac „Pristaništa”. Matvejević je Mediteran opisivao kao more blizine, a Jadran kao more prisnosti. Upravo tu misao Scaraggi smatra ključem za razumijevanje odnosa između Hrvatske i Italije.

„Jadran je oduvijek bio prostor u koji su ljudi dolazili i iz kojeg su odlazili. Njime su putovale ideje, religije, iskustva i različite kulture. Danas ponekad sa strahom gledamo na ljude koji dolaze na naše obale, a zaboravljamo da su upravo takvi susreti stoljećima oblikovali naš svijet”, ističe redatelj.

Film koji je osvojio publiku: Putovanje kroz luke, gradove i ljudske sudbine

U filmu „Pristaništa” novinar i pisac Nicolò Carnimeo plovi duž apulijske obale na svojoj jedrilici Camomilla, susrećući povjesničare, arheologe, književnike, novinare i umjetnike. Svaka luka otvara novu priču. U Monopoliju povjesničar Alessandro Vanoli govori o narodima, pomorcima i migracijama. Arheologinja Rita Auriemma u drevnoj Egnaziji otkriva povijest nestalih pristaništa. U Traniju dirigent Roberto Soldatini povezuje glazbu i more, dok geopolitčki analitičar Lucio Caracciolo u Bariju govori o strateškoj važnosti luka.

Putovanje se nastavlja preko Giovinazza, uz priče o svjetionicima, sve do Brindisija i juga Apulije, gdje se izmjenjuju povijest, književnost i osobna sjećanja.

Film nije ostao nezapažen. Godine 2024. osvojio je nagradu publike Archeoclub d'Italia na Festivalu komunikacije i arheološkog filma u Licodiji Eubei, a 2026. godine i nagradu publike na Festivalu arheološkog filma u Licati. Prikazivan je i na drugim međunarodnim festivalima.

Scaraggi priznaje da ga, premda voli povijest i arheologiju, među svim dokumentarističkim temama najviše privlači antropologija.

„Volim arheologiju i povijest, ali najviše me zanimaju čovjek i njegova "priča". Kada proučavate tradiciju, počinjete razumijevati kako su ljudi živjeli, kako su se mijenjali i što je od prošlosti ostalo u nama. Proučavajući jučer, zapravo mnogo bolje razumijemo ono što jesmo danas”, kaže.

Putovao je Europom starim kamperom, a onda upoznao ženu koja mu je promijenila život

Iza Lorenza Scaraggija stoji i neobična putopisna avantura koja mu je promijenila privatni život.

Prije desetak godina odlučio je starim kamperom iz 1982. godine, nazvanim Vostok100k, krenuti na veliko putovanje Europom. Projekt je djelomično financirao crowdfundingom, odnosno prikupljanjem manjih donacija ljudi koji su željeli podržati njegovo putovanje. Podržavatelji su mogli dobiti različite simbolične nagrade, poput majica i znački, ali i mogućnost da mu se pridruže na dijelu puta.

Među ljudima koji su mu se javili bila je i jedna djevojka. Tada još nije znao da će upravo ona postati njegova supruga.

„Putovao sam bez GPS-a, koristeći papirnate karte. Kada mi se pridružila, dao sam joj kartu da pronađe put. I ona se snašla, pronašla je pravi smjer. Tada sam pomislio: Dobro, ovo će biti moja žena!”, prisjeća se kroz smijeh.

Djevojka je bila iz Molfette, grada na apulijskoj obali nedaleko od Barija, dok je Lorenzo iz obližnjeg Bitonta.

Scaraggi nam je ispričao i lokalnu priču o ženama iz Molfette. Naime, u tom pomorskom gradu muškarci su tradicionalno često izbivali zbog plovidbe, zbog čega su žene morale samostalno voditi kućanstva, odgajati djecu i rješavati svakodnevne probleme.

„U obitelji moje supruge žene su iznimno snažne. I to ima veze s poviješću njihova kraja”, kaže Lorenzo, dodajući kako ga takva odlučnost podsjeća i na žene s hrvatske obale Jadrana. "Visoka je, plava, snažna, baš kao da su joj korijeni hrvatski. Tko zna", govori nam...

Njihova je ljubavna priča, baš poput njegovih filmova, započela putovanjem, slučajnim susretom i spremnošću da se krene nepoznatim putem.

Fotograf koji je s Gargana snimio Biokovo povezao nas je s Lorenzom

Moje poznanstvo s Lorenzom Scaraggijem ima još jednu zanimljivu poveznicu koja vodi na talijanski poluotok Gargano.

Naime, Scaraggi je prijatelj i suradnik Pasqualea D'Apolita, fotografa iz mjesta Vico del Gargano, kojeg su čitatelji Dalmacije Danas imali priliku upoznati prije nekoliko godina.

Pasquale je početkom siječnja 2021. godine s talijanske obale snimio spektakularnu fotografiju snijegom prekrivenog Biokova, udaljenog približno 180 kilometara. Fotografija je izazvala veliko zanimanje javnosti u Hrvatskoj i Italiji, a naš je portal tada s njim napravio opširan razgovor.

D'Apolito je kasnije nastavio fotografirati dalmatinske otoke i planine s Gargana, bilježeći prizore koji se mogu vidjeti samo u posebnim atmosferskim uvjetima. Ovo poznanstvo rezultiralo je iznimno uspješnom i lijepom izložbom fotografija "Ujedinjeni morem - Hrvatska iz Italije, Italija iz Hrvatska" koja je obuhvatila fotografa s obje strane Jadrana, a izložba je nakon premijere u Fotoklubu Split gostovala na nekoliko lokacija u Hrvatskoj i Italiji.

Upravo nam je Pasquale prije nekoliko dana javio da njegov prijatelj Lorenzo dolazi u Split sa svojim dokumentarcem. Tako je fotografija koja je prije nekoliko godina povezala dvije obale Jadrana posredno dovela i do ovog susreta.

„Pasquale je izvrstan fotograf. Nakon rada u Milanu odlučio se vratiti u svoj rodni kraj i posvetiti se dokumentiranju ljudi, prirode, tradicije i svakodnevnog života Gargana”, govori nam Lorenzo.

Zanimljivo je da je Scaraggi snimio i dokumentarni film „La voce di Vico”, posvećen tradiciji Velikog tjedna u Vicu del Garganu, koji je 2025. godine dobio priznanje na filmskom festivalu u Cefalùu.

Kakve veze imaju sveti Duje i jedan talijanski otok?

Tijekom razgovora Scaraggi je spomenuo i jednu povijesnu zanimljivost koja povezuje Split s apulijskim otočjem Tremiti. Najveći otok tog otočja nosi ime San Domino, a prema lokalnoj tradiciji i dijelu znanstvene literature naziv se povezuje sa svetim Domnijem, odnosno svetim Dujmom, salonitanskim biskupom, mučenikom i zaštitnikom Splita.

Prema zapisima lokalne turističke udruge otoka Tremita, na San Dominu se nekoć nalazila i crkvica posvećena tom svecu. Znanstvena literatura tu poveznicu navodi kao moguću etimologiju otočnog imena, a ne kao konačno dokazanu činjenicu.

Za Scaraggija takve povijesne poveznice pokazuju koliko su dvije obale Jadrana isprepletene, čak i ondje gdje to na prvi pogled ne očekujemo. Od svetaca i srednjovjekovnih pomorskih putova do zajedničkih riječi, običaja i načina života, povijest Apulije i Dalmacije puna je tragova stoljetnih dodira.

Na kraju razgovora upitali smo Lorenza zašto bi Dalmatinci trebali posjetiti Apuliju. Njegov odgovor bio je jednostavan.

„Iz istog razloga zbog kojeg bi stanovnici Apulije trebali posjetiti Hrvatsku. Da otkriju da naše nevidljive granice nisu na kopnu, nego da naše veze prolaze preko mora, s jedne obale na drugu.”

I možda je upravo to najljepša poruka njegova filma „Pristaništa”. Jadran nije samo prostor između Italije i Hrvatske. On je i mjesto susreta, zajedničke povijesti i priča koje tek treba ispričati.

Pratite Lorenza na društvenim mrežama: Instagram: @vostok100k Facebook: Vostok100k YouTube: Vostok100k

POVEZANO:

Fotografija koja je zbližila Italiju i Hrvatsku: Pasquale D'Apolito snimio Biokovo s Gargana

Pogledajte službenu najavu dokumentarnog filma „Approdi”

A Spalato abbiamo incontrato il regista italiano a cui una cartina stradale ha cambiato la vita: «In quel momento ho capito che sarebbe diventata mia moglie»

[INTERVISTA] Lorenzo Scaraggi ha presentato al 9° Festival internazionale del cinema archeologico di Spalato il suo pluripremiato documentario “Approdi”, ispirato all'opera di Predrag Matvejević. In un'intervista a Dalmacija Danas ci ha raccontato perché a Spalato si sente a casa, come ha conosciuto la sua futura moglie viaggiando a bordo di un vecchio camper e quale curioso legame lo unisce a un fotografo del Gargano che, qualche anno fa, ha immortalato le montagne croate dall'altra sponda dell'Adriatico.

Il mare separa le coste, ma da secoli unisce popoli, culture, tradizioni e destini. È proprio questa l'idea al centro di “Approdi”, il documentario del regista italiano Lorenzo Scaraggi, presentato il 27 ottobre al 9° Festival internazionale del cinema archeologico di Spalato, in Croazia.

Con il regista pugliese abbiamo parlato del suo film, dell'Adriatico, delle sorprendenti somiglianze tra le coste italiane e quelle croate, ma anche della sua vita, che sembra avere tutti gli ingredienti di un affascinante documentario, compresi alcuni colpi di scena davvero inaspettati.

Scaraggi è un giornalista, viaggiatore e documentarista originario di Bitonto, cittadina alle porte di Bari. Da anni percorre strade e territori alla ricerca di storie, raccontando attraverso la telecamera le vite delle persone comuni. Il suo documentario “Approdi”, della durata di 45 minuti, è una produzione di Omero su Marte, nata da un'idea del giornalista e scrittore italiano Nicolò Carnimeo.

Sebbene si trattasse del suo primo incontro con il pubblico croato, fin dal suo arrivo Spalato gli è sembrata sorprendentemente familiare.

«Spalato mi ricorda Bari, Venezia e i centri storici della Puglia»

«Ho viaggiato molto lungo le coste dell'Adriatico, ma credo che Spalato sia uno dei luoghi che meglio rappresentano l'identità di questo mare. In certi momenti ti sembra di essere a Venezia, in altri a Bari, oppure in uno dei tanti centri storici pugliesi. È proprio per questo che qui mi sento a casa», racconta Scaraggi.

Per lui l'Adriatico non è un confine che separa due Paesi, ma uno spazio di storia condivisa. Passeggiando per il centro storico di Spalato, tra le mura del Palazzo di Diocleziano e le antiche stradine della città, ritrova dettagli architettonici, atmosfere e modi di vivere che conosce bene dall'altra parte del mare.

«Puoi camminare per una strada e avere l'impressione di trovarti in Italia, per poi renderti conto di essere in Croazia. Ma la sensazione di appartenenza è la stessa. È questo, per me, il significato più profondo dell'Adriatico», spiega.

Questa visione del mare è strettamente legata all'opera di Predrag Matvejević, il cui celebre Breviario mediterraneo ha ispirato il documentario “Approdi”.

Matvejević descriveva il Mediterraneo come un mare della vicinanza e l'Adriatico come un mare dell'intimità. Scaraggi considera proprio questa riflessione una chiave fondamentale per comprendere il rapporto tra Italia e Croazia.

«L'Adriatico è sempre stato un luogo di arrivi e partenze. Attraverso questo mare hanno viaggiato idee, religioni, esperienze e culture diverse. Oggi, nel nostro mondo contemporaneo, a volte guardiamo con timore le persone che arrivano sulle nostre coste, dimenticando che sono stati proprio questi incontri, per secoli, a plasmare il mondo in cui viviamo», sottolinea il regista.

Un documentario premiato dal pubblico: un viaggio tra porti, città e storie di vita

Nel documentario “Approdi”, il giornalista e scrittore Nicolò Carnimeo naviga lungo le coste pugliesi a bordo della sua barca a vela Camomilla, incontrando storici, archeologi, scrittori, giornalisti e artisti.

Ogni porto diventa l'occasione per raccontare una nuova storia.

A Monopoli, lo storico Alessandro Vanoli parla di popoli, navigatori e migrazioni. Nell'antica Egnazia, l'archeologa Rita Auriemma ricostruisce la storia degli approdi scomparsi. A Trani, il direttore d'orchestra Roberto Soldatini intreccia musica e mare, mentre a Bari l'analista geopolitico Lucio Caracciolo riflette sull'importanza strategica dei porti.

Il viaggio prosegue attraverso Giovinazzo, tra racconti di fari e naviganti, fino a Brindisi e al Salento, dove storia, letteratura e memorie personali si incontrano continuamente.

Il film ha già ottenuto importanti riconoscimenti. Nel 2024 si è aggiudicato il Premio del pubblico Archeoclub d'Italia al Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico di Licodia Eubea, mentre nel 2026 ha conquistato anche il Premio del pubblico al Festival del Cinema Archeologico di Licata. È stato inoltre presentato in diverse altre manifestazioni cinematografiche internazionali.

Scaraggi ammette che, pur amando profondamente la storia e l'archeologia, la disciplina che più lo affascina, anche dal punto di vista documentaristico, è l'antropologia.

«Amo l'archeologia e la storia, ma ciò che mi interessa soprattutto è l'essere umano. Quando studi le tradizioni, cominci a comprendere come vivevano le persone, come sono cambiate e quanto del passato sopravvive ancora dentro di noi. Studiando ciò che eravamo ieri, riusciamo a capire molto meglio ciò che siamo oggi», racconta.

In viaggio per l'Europa con un vecchio camper: così ha conosciuto la donna che gli ha cambiato la vita

Nel passato di Lorenzo Scaraggi c'è anche un'insolita avventura di viaggio che avrebbe cambiato per sempre la sua vita privata.

Circa dieci anni fa decise di partire per un lungo viaggio attraverso l'Europa a bordo di un vecchio camper del 1982, battezzato Vostok100k.

Per finanziare parte dell'avventura lanciò una campagna di crowdfunding, coinvolgendo persone desiderose di sostenere il suo progetto.

Chi partecipava poteva ricevere piccoli gadget, come magliette e spille, ma anche scegliere di accompagnarlo per un tratto del viaggio.

Tra le persone che gli scrissero c'era anche una ragazza. Lorenzo non poteva ancora immaginare che sarebbe diventata sua moglie.

«Viaggiavo senza GPS, utilizzando soltanto cartine stradali di carta. Quando lei si è unita a me, le ho dato una cartina chiedendole di trovare la strada. E lei ci è riuscita, ha individuato il percorso giusto. In quel momento ho pensato: ecco, questa sarà mia moglie!», ricorda sorridendo.

La ragazza era originaria di Molfetta, città sulla costa adriatica pugliese, poco distante da Bari, mentre Lorenzo proviene dalla vicina Bitonto.

Scaraggi ci ha raccontato anche un'interessante tradizione popolare legata alle donne di Molfetta.

In passato, in questa città di mare, molti uomini trascorrevano lunghi periodi lontano da casa, impegnati nella navigazione e nella pesca. Le donne dovevano quindi occuparsi autonomamente della famiglia, crescere i figli e affrontare tutte le difficoltà della vita quotidiana.

«Nella famiglia di mia moglie le donne sono straordinariamente forti. E questo ha molto a che fare con la storia del loro territorio», racconta Lorenzo, aggiungendo che quella stessa determinazione gli ricorda le donne della costa croata dell'Adriatico.

La loro storia d'amore, proprio come i suoi documentari, è cominciata con un viaggio, un incontro casuale e il coraggio di avventurarsi lungo una strada sconosciuta.

Il fotografo che dal Gargano ha immortalato le montagne croate: il curioso legame che ci ha fatto incontrare

Il nostro incontro con Lorenzo Scaraggi nasconde un'altra curiosa coincidenza, che ci riporta ancora una volta dall'altra parte dell'Adriatico, sul promontorio del Gargano.

Scaraggi è infatti amico e collaboratore di Pasquale D'Apolito, fotografo originario di Vico del Gargano, che i lettori di Dalmacija Danas hanno già avuto modo di conoscere alcuni anni fa.

All'inizio di gennaio del 2021, Pasquale riuscì a realizzare dalla costa italiana una straordinaria fotografia del massiccio croato del Biokovo, ricoperto di neve, a una distanza di circa 180 chilometri.

L'immagine suscitò grande interesse sia in Croazia sia in Italia, tanto che il nostro giornale gli dedicò un'intervista approfondita.

Negli anni successivi D'Apolito ha continuato a fotografare le isole e le montagne della Dalmazia dal Gargano, immortalando panorami straordinari che diventano visibili soltanto in particolari condizioni atmosferiche.

Ed è stato proprio Pasquale, pochi giorni fa, a informarci che il suo amico Lorenzo sarebbe arrivato a Spalato per presentare il proprio documentario.

Così, una fotografia che alcuni anni fa aveva simbolicamente avvicinato le due sponde dell'Adriatico è diventata, indirettamente, anche l'occasione per questo nuovo incontro.

«Pasquale è un fotografo straordinario. Dopo aver lavorato a Milano, ha deciso di tornare nella sua terra d'origine e di dedicarsi alla documentazione delle persone, della natura, delle tradizioni e della vita quotidiana del Gargano», ci racconta Lorenzo.

Curiosamente, Scaraggi ha realizzato anche il documentario “La voce di Vico”, dedicato ai riti della Settimana Santa di Vico del Gargano, che nel 2025 ha ricevuto un riconoscimento al festival cinematografico di Cefalù.

Che cosa lega San Domino, nelle Isole Tremiti, al patrono di Spalato?

Durante la nostra conversazione, Scaraggi ha ricordato anche un'affascinante curiosità storica che collega Spalato all'arcipelago pugliese delle Isole Tremiti.

L'isola più grande dell'arcipelago si chiama San Domino, un nome che, secondo la tradizione locale e alcune interpretazioni storiche, sarebbe legato a San Domnio, conosciuto in Croazia come Sveti Duje, vescovo e martire di Salona e patrono di Spalato.

Secondo le testimonianze riportate da fonti locali, sull'isola sarebbe esistita in passato anche una piccola chiesa dedicata al santo.

Alcuni studi indicano questo legame come una possibile spiegazione etimologica del nome dell'isola, pur senza considerarlo definitivamente accertato.

Per Scaraggi, simili connessioni storiche dimostrano quanto profondamente siano intrecciate le vicende delle due sponde adriatiche, spesso molto più di quanto possiamo immaginare.

Dai santi agli antichi itinerari marittimi, dalle parole condivise alle tradizioni e agli stili di vita, la storia della Puglia e della Dalmazia è ricca di tracce lasciate da secoli di incontri e scambi.

Alla fine della nostra intervista abbiamo chiesto a Lorenzo perché, secondo lui, gli abitanti della Dalmazia dovrebbero visitare la Puglia.

La sua risposta è stata semplice, ma ricca di significato.

«Per lo stesso motivo per cui i pugliesi dovrebbero visitare la Croazia: per scoprire che i confini che immaginiamo non sono sulla terraferma, ma che i legami tra noi attraversano il mare, da una costa all'altra».

E forse è proprio questo il messaggio più bello del suo documentario “Approdi”.

L'Adriatico non è soltanto uno spazio geografico tra Italia e Croazia. È soprattutto un luogo di incontri, di storia condivisa e di storie che aspettano ancora di essere raccontate.

Rade Popadić / Dalmacija Danas

ARTICOLI CORRELATI

La fotografia che ha avvicinato Italia e Croazia: Pasquale D'Apolito ha immortalato il Biokovo dal Gargano

Guarda il trailer ufficiale del documentario “Approdi”