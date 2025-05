Krenulo tiskanje listića, postoji bitna promjena u odnosu na prvi krug

"Gubitak Rijeke i Siska boli, ali stigmu gubitnika mi nitko neće raditi", poručuje šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. U drugi krug ulazi s optimizmom, a velika očekivanja ima i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Istodobno je krenulo tiskanje više od tri milijuna novih glasačkih listića.

Tko će koliko glasova dobiti - otkrit će listići. Tiska ih se gotovo tri milijuna i 300 tisuća, a za razliku od prvog kruga - sada su samo dva - plavi za župane i zagrebačkog gradonačelnika, dok će na bijelom listiću građani birati ostale gradonačelnike i načelnike. Slaven Hojski, član Državnog izbornog povjerenstva ističe: "15 tona papira ukupno u ovom ciklusu će biti utrošeno na izradu listića i zapisnika i prijepisa zapisnika".

U drugom krugu na izbore idu 12 županija i Grad Zagreb. Gradonačelnici se moraju izabrati u još 46 gradova, a načelnici u 61 općini. Spremno na biralištima mora biti 3.200 glasačkih kutija i oko 2.000 paravana i pregrada. Hojski napominje: "Opet krećemo od najudaljenijih županija u odnosu na Zagreb - to su Dubrovnik, Split, Osijek, Vukovar, Šibenik. To ćemo krenuti u ponedjeljak, u utorak do kraja dana trebalo bi biti gotovo kompletno tiskanje listića za drugi krug". A koji će s ostalim izbornim materijalom za drugi krug - ukupno koštati gotovo 212 tisuća eura, javlja Danas.hr.