Ponovno puna velika, najveća sudnica splitskog Županijskog suda, ponovno ništa od nekog napretka u sudskom postupku: jučer je bila mnogobrojna dilerska skupina dovedena iz različitih zatvora, danas je pak 20 optuženih stiglo na ročište sa slobode, ali bez rezultata.

Tako je to kad se na USKOK-ovoj optužnici nalazi toliko sumnjivaca, teško ih je sve okupiti na jednom mjestu pa bila to i sudnica. Jedan optuženi se opravdao bolešću, njegov odvjetnik je priložio ispričnicu. Četvorica ostalih ni a ni be, kazala je sutkinja ispred svih kako je dostava poziva uredna, no nikakve povratne informacije nije dobila. 'Znat će sud postupiti i u ovakvim slučajevima', prikriveno prijeteći više je sutkinja zaključila sebi u bradu nego optuženicima, ali jasno je da neće tolerirati ovakvu opstrukciju...

A i čemu je riječ u ovom slučaju, možda se pitate? Svi redom su bivši ili još uvijek aktualni zaposlenici Čistoće, a optužnicom se, na čelu s bivšim direktorom Antom Aleksićem, terete za nezakonito odlaganje otpada na Karepovcu! Riječ je o građevinskom otpadu, kubicima i kubicima šute, koja se ilegalno dovozila na deponija komunalnog otpada na istoku Splita. Šteta koja im se stavlja na teret nije posebno velika (recimo od bivšeg direktora zastupnik Čistoće potražuje 880 eura, dok je firma podnijela imovinsko-pravni zahtjev protiv ostalih na nešto više iznose), a čini se da ni ekološke posljedice nisu posebno dramatične, građevinski materijal gotovo da je dobro došao pri sanaciji ploha na Karepovcu...

Dvojica optuženih već ranije su se nagodili sa zastupnicom USKOK-a, dvojica su čini se i danas iskazali takvu namjeru pa će im se sutra suditi u odvojenom postupku, dok (pre)ostali čekaju iduće ročište dogodine kad će pokušati dokazati svoju nevinost.