Krenulo suđenje poreznicima jer su uzimali janjce, šnicele, alkohol, uređivali kupaonice o trošku poreznih dužnika!

Krenulo je, ovaj put zaozbiljno, suđenje skupini zadarskih poreznih inspektora te njihovih ‘klijenata’ koji su, prema USKOK-ovoj optužnici, davali mito državnim službenicima u vidu ručkova s lignjama i biftecima, generalnog gošćenja te ponešto i ‘keša’, za usluge iz njihove domena – što je, makar može zvučati trivijalno ili benigno, okarakterizirano kao kazneno djelo primanja mita, uz još poneku zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na to kazneno djelo.

Riječ je o slučaju koji je u javnosti prvi put prezentiran gotovo spektakularnom akcijom uhićenja još tamo 2021. godine, dok je USKOK podigao optužnicu 2023. godine. Vremenski raspon u kojem se deset optuženika teretilo za nedjela je popriličan, od 2015. godine do akcije kojom su glavni likovi uhićeni.

Posebno je ipak zanimljivo te valja odvojeno napomenuti tu činjenicu, da su se četvorica optuženih praktički odmah nagodila sa zastupnicima USKOK-a te prihvatili kazne koje su u međuvremenu postale pravomoćne. O tom pametnom potezu, mogla bi se tako retroaktivno nazvati odluka četvorice osuđenih gledajući dogovorene, izrečene sankcije, možete pročitati u okviru na kraju teksta…

Što kaže optužnica za preostalih šest?

A šestorica preostalih su svoju sreću potražili pred Županijskim sudom u Splitu. I glavna rasprava je započela službeno još početkom prošle godine, no kako su branitelji tvrdili da je nekoliko ključnih dokaza nezakonito, između ostalog pretrage, oduzimanje mobitela, ispitivanje svjedoka te tajne mjere nadzora (čitaj: istražitelji su prisluškivali njihovu komunikaciju), tako je cijeli spis završio na Visokom sudu. U Zagrebu su odbili zahtjeve branitelja pa je tako danas započeo postupak – svih šest se ne osjeća krivim po navodima USKOK-ove optužnice, Branko Bungur (53) je čak dodao ‘niti malo’ u svom očitovanju na navode tužiteljstva.

Što kaže dakle optužnica za preostalih šest, u to vrijeme porezne inspektore Roberta Slavica (56) te Zlatka Filipovića (63), ali i poduzetnike Bungura, Davora Lulića (48) te Ivana Lulića (76) i Marina Dokozu (57)?

Po prvoj točki optužnice Slavica se tereti da je kao ‘viši upravni savjetnik za naplatu, stečaj, ovrhe i likvidaciju’ u zadarskoj Poreznoj upravi, ‘od 15. srpnja 2015. do kraja listopada 2021. godine, s ciljem da se okoristi i pogoduje trećeokrivljenom Bunguru na štetu Državnog proračuna, donio rješenje o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina koje po svojoj vrijednosti nisu bile podobne za namirenje dospjelog poreznog duga’…

Ukratko nije poduzeo nikakve radnje da ovrši tvrtku Branka Bungura, odnosno njezine račune i nekretnine, iako je porezni dug bio gotovo milijun kuna u tom trenutku.

Slavica je dojavljivao kad će biti zapljene sredstava po računima tvrtki preko kojih je radio, a kako bi Bungur mogao novac prebaciti na račune drugih osoba. To je dovelo do toga da država nije mogla naplatiti više od dva milijuna kuna dugovanja za porez. Bungur je Slavici zauzvrat kontinuirano davao alkohol koji su proizvodile njegova Vinarija Biograd i Zadarska pivovara te posredovao da se Slavičin brat zaposli u šibenskoj komunalnoj tvrtki, smatraju na tužiteljstvu.

Slavica se tereti da od siječnja 2018. do ljeta 2021. godine nije poduzeo radnje za blokiranje imovine društva Ivana Lulića iako je dug bio preko 83 tisuća eura Filipovića je kao poreznika II za naplatu, ovrhe, stečajeve i likvidacije nagovorio da ne poduzima mjere ovrhe na računima i imovini tvrtki Lulića, koji je prebacio svu imovinu s firme na druge osobe.

Preostaje vidjeti dokazni materijal tužiteljstva

Slično je postupao i prema Dokozinoj firmi, koja je mjesečno bila u dugu do 15.900 eura te je na aplikaciji eOvrha bilježena ponavljajuća mjesečna uputa ‘izdati blokadu’, no Slavica je izdavao samo opomene omogućivši tako neometano poslovanje. Kao protuuslugu Dokoza mu je plaćao pića i ručkove po lokalima, ali je o svom trošku obavio uređenje kupaone u stanu poreznika!

Još je u optužnici niz sličnih ‘usluga’, zapravo kaznenih djela, zauzvrat je dobivao razne beneficije, na inzistiranje zahvalnih poreznih dužnika koji su imali svog čovjeka unutar sustava: od jednog bi dobio osobno vozilo na korištenje bez ikakve naknade, drugi mu je na Slavičino traženje podmirio trošak nabave janjca za blagdan Velike Gospe 2019. godine, upis djeteta njegovog poznanika u vrtić, uz svakodnevno čašćenje po ugostiteljskim objektima…

Preostaje vidjeti dokazni materijal tužiteljstva te što će, u nekom doglednom vremenu, odlučiti splitski Županijski sud.

Četvorica priznali krivnju i dogovorili se s USKOK-om! Žarko Gospić (69), kao inspektor II ,vrste za nadzor fiskalizacije, igara na sreću, zabavnih igara i nagradnih igara, u Službi za nadzor Porezne uprave u Zadru koji je ovlašten obavljati poslove nadzora obračuna i naplate poreza, doprinosa i javnih davanja, priznao je krivnju za dva kaznena djela primanja mita te dva produljena kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti i primanja mita, kao i jedno poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Porezni inspektor Gospić je tako u dogovoru s Mitom Mičićem (58), vlasnikom restorana Šime, javljao Miti dolaske poreznog nadzora te mu kazao da mora ‘usporiti tempo’ na te dane kad se očekivala kontrola. Zauzvrat je u restauraciji kontinuirano ručao i častio se, besplatno dobivao lignje i bifteke… Javljao je Gospić i pekaru Zefu Mučaju (68) kontrole poreznika, za što nije uzimao krafne ni croissante, nego najmanje jednom uzeo 1.400 kuna. Upozorio je i vlasnika buffeta Peperino, njega je čak savjetovao kako napisati prigovor da mu se kazna prepolovi, iako mu je kolega poreznik rekao da taj porezni obveznik ‘krade kao lud’ te da imaju više prijava o nefiskaliziranim računima ili izdavanju lažnih računa. Od početka 2020. godine te iduće dvije godine na sličan način je nekolicini poduzetnika na sličan način ‘izlazio u susret’, javljao bi vlasnicima ugostiteljskih objekata kad dolaze poreznici ‘pa da sve uštimaju’. Kod nekih je besplatno jeo i pio, negdje je uzeo tri koluta sira (!), negdje svježe meso, tri kilograma jaretine, teleće i svinjske bržole,… Za Nina Šimunića (56), ‘svog poznanika’, intervenirao je kod kolege Zlatka Filipovića da ga ne ovrši za 2.218 eura, a ovaj ga je poslušao pa završio na optužnici. Uglavnom, skupilo se tih i takvih djela za koja se Gospić nagodio na kaznu od 11 mjeseci zatvora. Ali neće u zatvor, nego je ta kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro! Po standardnom ‘tečaju’ od jedan dan zatvora – dva sata rada. Mičić se nagodio na uvjetnu kaznu od godine dana zatvora koji se neće izvršiti ako u roku kušnje od tri godine ne počini novo kazneno djelo. Imaju i novčanu kaznu, Gospić mora platiti 15 tisuća eura kazne, a Mita Mičić 25 dnevnih dohodaka odnosno tisuću eura. Pekar Zef Mučaj također je priznao davanje mita te se nagodio s USKOK-om na osam mjeseci uvjetno na dvije godine, a Nino Šimunić zbog poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti (jer je njegova ovrha ‘držana sa strane’) dobio u ovom ‘dealu’ deset mjeseci zatvora uvjetno na tri godine.