Krenulo je veliko godišnje sniženje u splitskom Cultu: Do premium pločica po nevjerojatnim cijenama

Kada se isti pod proteže iz kuhinje u dnevni boravak, format pločice utječe na izgled cijelog prostora. Na fotografiji je lako izdvojiti nijansu koja vam se sviđa, a u salonu na cijeloj pločici možete vidjeti kako se uzorak proteže preko površine i koliko je izražena tekstura. U splitskom Cultu svi modeli iz aktualne akcije izloženi su u punom formatu i dostupni sa zalihe, što je posebno praktično ako ste već dogovorili termin ugradnje.

Tri formata za uređenje interijera i terasa

Odabrane pločice brendova Keope, Margres i Panaria dostupne su u formatima 60 × 60 i 60 × 120 cm, u mat i silky obradama. U ponudi je i Porcelaingres u mat izvedbi, u formatu 100 × 100 cm. Izbor obuhvaća podne i zidne obloge za unutarnje prostore i terase.

Ako već imate tlocrt ili fotografije prostora, možete ih ponijeti u salon. Cultov tim kroz usluge stručnog savjetovanja pruža pomoć pri odabiru formata i završne obrade te provjeriti koliko je odabranog modela raspoloživo za vaš projekt.

Na zalihi i Laminam, Graniti Fiandre i Dornbracht META

Na istoj adresi dostupne su i Laminamove ploče formata 162 × 324 cm, debljine 12+ mm. Primjenjuju se kao podne i zidne obloge u interijerima i na terasama, ali i za oblaganje namještaja, stubišta i kuhinjskih otoka te za izradu radnih ploča. Za podne i zidne obloge dostupne su i odabrane ploče Graniti Fiandre iz kolekcije Marmi Maximum, u formatu 150 × 300 cm i debljini 6 mm.

Iz Dornbrachtove serije META odmah su dostupne odabrane slavine za umivaonik, setovi ručnih tuševa i završni setovi za ugradbene mješalice tuša. Ovisno o modelu, u ponudi su sjajni krom, mat crna svijetlo zlatna boja.

Cult Split nalazi se na adresi Domovinskog rata 104A. Za informacije o modelima, cijenama i raspoloživim količinama nazovite 021 671 427.

O CULTU

U deset godina poslovanja Cult je izrastao u jednog od vodećih hrvatskih dobavljača premium materijala za opremanje interijera i eksterijera. U ponudi ima više od stotinu europskih brendova, među kojima su i oni koje ekskluzivno zastupa. Asortiman obuhvaća opremu za kupaonice, podne i zidne obloge, bazene i wellness prostore, radijatore, vrata i namještaj.

U splitskom izložbenom prostoru, koji se prostire na više od 500 četvornih metara, kupci mogu kombinirati materijale, boje i završne obrade uz pomoć Cultovih stručnjaka. Tvrtka pruža i usluge projektiranja, vođenja projekata, nadzora i ugradnje.

O LAMINAM SHOWROOMU

Prvi specijalizirani Laminam Concept Store u Hrvatskoj otvoren je u Splitu 2025. godine u sklopu Culta. Namijenjen je arhitektima, investitorima, dizajnerima i kupcima koji žele vidjeti kako porculanske ploče velikog formata izgledaju u prostoru. U salonu se mogu usporediti cijele plohe, njihove teksture i završne obrade te dobiti savjet o odabiru materijala, proračunu količina i ugradnji.

Laminamove ploče upotrebljavaju se za podove, zidove, kuhinjske radne površine, kupaonske elemente, namještaj i ventilirane fasade. Veliki formati omogućuju oblaganje većih površina s manje spojeva, što posebno dolazi do izražaja kod uzoraka kamena i mramora. Ploče odlikuju niska upojnost te otpornost na vlagu, UV zračenje i temperaturne promjene, a debljina i završna obrada odabiru se prema namjeni.