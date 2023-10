KRENULO ČIŠĆENJE NATPISA MRŽNJE PO SPLITU Svakog dana novi natpisi: Za uklanjanje sa stambenih zgrada koriste se sredstva iz pričuve - do kada će to biti moguće?

U petak ujutro na fasadi prostorije "Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Peper Split" na Gripama osvanule su poruke s ispisanim ustaškim simbolima i porukama mržnje.

Netko je sprejom na pet mjesta, različitim bojama, ispisao stilizirano slovo "U", a s obzirom na to da se radi o prostorijama nacionalne manjine, nema sumnje da se radi o porukama mržnje. Također, na staklu je ispisana poruka grubog govora mržnje, odnosno prijetnje.

"Policijski službenici izišli na mjesto događaja. Utvrdili da je tijekom noći ispisano više grafita neprimjerenog sadržaja. Mjesto događaja je fotografirano te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Radi uklanjanja grafita izviješteno je komunalno redarstvo", stoji u odgovoru policije na naš upit.

No, tek što su te poruke izbrisane, kasnije istog dana problematične poruke pojavile su se i u centru Splita, u Cankarevoj. Naime, na vanjskom zidu zgrade HNK Split crvenim su sprejom ispisane antisemitske i nacionalističke poruke, uz isticanje ustaških simbola.

Poruke i dalje niču gradom

No, čini se da tu takvim porukama nije bio kraj, već se iste pojavljuju po cijelome gradu.

Ovaj put, meta grafita je autobusna stanica u Vukovarskoj kraj doma umirovljenika. Žutim sprejom na stanici su ispisane antisemitske poruke, te su stavljeni ustaški simboli.

Na stanici je napisano "Juden raus" te je "U" stilizirano s križem. Izraz "Juden raus" je nacistički slogan koji na njemačkom jeziku znači "Židovi van" i predstavlja ekstremno rasistički i antisemitski poziv za progon, diskriminaciju i istrebljenje židovske zajednice tokom nacističkog režima u Njemačkoj i nacističkih okupiranih teritorija tokom Drugog svjetskog rata.

Počinitelji još nisu pronađeni, a pitanje je vremena kada će slične poruke osvanuti i u drugim dijelovima grada. Nadamo se da će policija što prije otkriti širitelje mržnje i počinitelje kaznenih djela.

"Ovo nikada neće biti prihvatljivo"

Iz Gradskog kotara Gripe preko svoje službene Facebook stranice su poručili: "Ovo nikada neće biti prihvatljivo."

"Na dojavu stanara dijela Dubrovačke i Radničke ulice, kotarska komunalna redarica i vijećnici GK Gripe zabilježili su ogroman broj neprimjerenih škrabotina neprihvatljivog sadržaja, kojim se poziva na mržnju, diskriminaciju i činjenje teških kaznenih djela", napisali su.

"Dio ovakvih natpisa nalazi se na javnim površinama koje će ukloniti Grad Split ali najveći dio je na stambenim objektima koje također treba ukloniti. Na žalost za sada se to plaća iz sredstava pričuve ali obzirom na luda vremena u kojima živimo, pitanje je do kada će to biti moguće. Molimo naše sugrađane da ukoliko imaju informacije o počiniteljima iste dostave nadležnoj policijskoj postaji (II.PP) ili u kotar koji će ih proslijediti policiji", kazali su iz GK Gripe.

"Krenulo je uklanjanje uvredljivih grafita i bilo kakvog znakovlja i natpisa koji pozivaju na mržnju, diskriminaciju i slično. Uz javne površine isto će biti uklonjeno i sa stambene zgrade. Hvala Gradu Splitu i komunalnom redarstvu Grada Splita"; napisali su iz Gradskog kotara Gripe.

Komunalni redari već su započeli s čišćenjima, a borba protiv ovih antisemitskih poruka i ostalih neprimjerenih sadržaja biti će duga jer nove naizgled niću svakodnevno.