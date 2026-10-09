Krenule su kiše. Gdje s djecom?

Dani su kraći, igrališta sve češće mokra, a djeci i dalje treba ono najvažnije – kretanje, igra, društvo i mjesto na kojem mogu potrošiti energiju.

Taekwondo klub Marjan je pravo mjesto za to.

Kod nas sport počinje igrom i zabavom, a kroz trening djeca razvijaju motoriku, koordinaciju, ravnotežu, snagu i samopouzdanje. Uče slušati, poštovati pravila, biti uporni, stvaraju prijateljstva i usvajaju zdrave navike koje ostaju puno dulje od jednog treninga.

Iza njih stoji stručni tim koji je stvarao olimpijske, svjetske i europske prvake, ali u Marjanu vrhunski rezultat nikada nije uvjet.

Ne mora svako dijete osvojiti medalju. Važno nam je da svako dijete dobije priliku zavoljeti sport. A svako dijete koje poželi krenuti putem vrhunskog sporta prave uvjete i tim ljudi za doći do vrha.

A roditeljima smo blizu – treniramo na osam lokacija diljem Splita, od Gripâ, Lokvi i Splita 3 do Ravnih Njiva, Mertojaka, Blatina, Dobrog i Plokita.

Ove jeseni zamijenite dio vremena pred ekranom kretanjem, igrom i novim prijateljima.

🥋 Upisi u Taekwondo klub Marjan su u tijeku.

Osam dvorana. Jedan Marjan. Mjesto za svako dijete.

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