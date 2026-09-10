Krenula velika investicija u Dalmaciji: Evo gdje niče još jedan vatrogasni dom, vrijedan je gotovo tri milijuna eura

U Pirovcu su jučer krenuli radovi na izgradnji novog Vatrogasnog doma, jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata na području općine.

Početak radova objavio je načelnik Općine Pirovac Ivan Gulam, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.613.185,81 eura. Od tog iznosa čak dva milijuna eura osigurano je iz fondova Europske unije kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Nova lokacija trebala bi omogućiti brži izlazak na intervencije

Novi Vatrogasni dom gradit će se u Pirovačkoj ulici, uz novi rotor na državnoj cesti. Upravo bi ta lokacija trebala omogućiti vatrogascima brži izlazak prema različitim dijelovima općine, ali i prema okolnom području.

Objekt će imati ukupno 1.309,66 četvornih metara površine. Projektom je predviđeno pet garažnih mjesta za vatrogasna vozila, radionica i spremišta, uredski i smještajni prostori te prostorije namijenjene obuci vatrogasaca.

U sklopu novog doma bit će izgrađen i vatrogasni toranj za vježbu.

Projekt ušao u glavnu fazu

Ugovor s izvođačem radova, tvrtkom PROACTIV d.o.o., potpisan je još u srpnju, nakon čega su obavljene pripreme za gradnju. Dolaskom građevinskih strojeva na teren projekt je jučer i službeno ušao u glavnu, izvedbenu fazu.

Izgradnjom novog doma DVD Pirovac dobit će znatno suvremenije uvjete za smještaj vatrogasaca, vozila i opreme, kao i bolje mogućnosti za obuku. Takva infrastruktura posebno je važna tijekom ljetnih mjeseci, kada zbog povećane opasnosti od požara i velikog broja ljudi na ovom području raste i opterećenje vatrogasnih postrojbi.

Završetak tijekom 2027. godine

Prema sadašnjim planovima, završetak cijelog projekta očekuje se tijekom 2027. godine.

Pirovac će tako dobiti moderan vatrogasni kompleks prilagođen današnjim potrebama vatrogasaca, a njegova lokacija trebala bi dodatno ubrzati reakciju postrojbi u slučaju požara i drugih intervencija.