Krenula prodaja stanova u najluksuznijoj hrvatskoj zgradi: Lokacija oduzima dah, a cijene idu i preko 4 milijuna eura

U Rovinju je dovršena Casa Buona Parte, ekskluzivna stambeno-poslovna novogradnja sa 16 stanova raspoređenih u četiri ulaza. Za zgradu je ishođena pravomoćna uporabna dozvola, a svi su stanovi etažirani i upisani u zemljišne knjige.

U ponudi je osam stanova čije se cijene kreću od 1,9 do 4,2 milijuna eura. Cijene s uključenim garažnim mjestima odgovaraju iznosima od približno 15.000 do 16.300 eura po četvornom metru, čime ova novogradnja ulazi među najluksuznije stambene ponude u Hrvatskoj.

Projekt je realizirala tvrtka Casa Buona Parte, a arhitektonsko rješenje potpisuju višestruko nagrađivani autori - prof. dr. sc. Dražen Juračić, dipl. ing. arh., dr. sc. Jelena Skorup Juračić, dipl. ing. arh., i Marija Grković, dipl. ing. arh. U opremanju interijera sudjelovao je i ugledni arhitekt Ante Vrban, dipl. ing. arh.

Nova zgrada nalazi se na ulazu u povijesnu jezgru Rovinja, u uvali Valdibora, na mjestu zatvora iz 1821. godine, u lokalnoj predaji poznatog kao „Napoleonov zatvor”. Nekadašnji zatvor poslije je prenamijenjen u hladnjaču tvornice „Mirna”. U današnjoj rekonstrukciji sačuvana je i obnovljena izvorna kamena baza, vidljiva u podnožju pročelja prema moru.

Pogled prema rovinjskom starom gradu i crkvi sv. Eufemije jedan je od glavnih aduta lokacije. Zgrada se nalazi sedamdesetak metara od mora, na ulazu u povijesnu jezgru, a do glavnog gradskog trga stiže se za približno pet minuta hoda kamenim gradskim kaletama. S terasa svih stanova otvara se pogled na morski prostor uvale Valdibora.

Ponuda obuhvaća četiri stana na prvom katu i četiri dvoetažna stana na drugom i trećem katu. Za prve se traži između 1,9 i 2,2 milijuna eura, dok cijene dvoetažnih stanova počinju od 3,65 milijuna eura.

Jednoetažni stanovi imaju tri spavaće sobe, dvije kupaonice i zaseban WC, a njihove obračunske površine kreću se od približno 127 do 140 četvornih metara. Dvoetažni stanovi imaju četiri spavaće sobe i četiri kupaonice te obračunske površine od približno 224 do 262 četvorna metra.

Kvadrature u cjeniku uključuju lođe i terase obračunate odgovarajućim koeficijentima. Stvarne vanjske površine pritom su znatne: jedan od dvoetažnih stanova ima ukupno gotovo 93 četvorna metra natkrivene i nenatkrivene terase. S druge strane, najskuplji stan u ponudi ima 238,20 četvornih metara unutarnje podne površine, uz dodatnih 66,27 četvornih metara lođe i terasa te tri garažna mjesta.

Uz lokaciju i terase, projekt nudi pogodnost koju kupci stanova uz povijesne gradske jezgre posebno traže: parkiranje unutar zgrade.

Također, objekt ima ukupno 42 garažno-parkirališna mjesta, a svakom od osam ponuđenih stanova pripadaju dva ili tri. Iz garaže se dizalom dolazi do stana, uz kontrolu pristupa magnetskim ključevima i videonadzor, dok se vlasnici dvoetažnih stanova dizalom mogu kretati između vlastitih etaža.

Uz izgradnju uređeni su i Ulica Augusta Ferrija te novi kamenom popločani trg površine oko 900 četvornih metara, s kamenim klupama uz postojeći drvored. Izveden je i javni pješački prolaz koji povezuje sjeverni plato s ulicom na južnoj strani zgrade.

U opremanju su korišteni keramika Ariostea, sanitarije Laufen, armature Hansgrohe, parketi Galeković, sustavi klimatizacije Mitsubishi i dizala Schindler. Energetski certifikat zgradu svrstava u razred A+ i označava je kao zgradu gotovo nulte energije.