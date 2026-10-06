Krenula nova sezona Splitske košarkaške lige: Sinj slavio u premijeri, Buljan ubacio 41 poen

Nova sezona Splitske košarkaške lige 2026./2027. službeno je počela, a već je prvo kolo donijelo niz zanimljivih utakmica, uvjerljivih pobjeda i jednu pravu završnicu za pamćenje. U ligi ove sezone nastupa 12 momčadi, među kojima su i tri nova imena – Adriatic-Podstrana, KK Sinj i Bačvice. Pobjede u prvom kolu ostvarili su Adriatic OG, Bambina, KK Marjan, Pošk Dolina Gležnjeva, KK Dems i KK Sinj.

Adriatic OG uvjerljiv protiv Bačvica

Adriatic OG novu je sezonu otvorio pobjedom protiv Bačvica rezultatom 83:59. Lanjski finalisti imali su problema u prvom poluvremenu, tijekom kojeg se igrala izjednačena utakmica, no sve su riješili u trećoj četvrtini. Nekoliko kontranapada i pogođenih trica omogućilo im je stvaranje velike prednosti, koju su potom bez većih problema sačuvali do kraja. Igrač utakmice bio je Ivan Kovačević sa 16 poena i pet skokova.

Drama do posljednjih sekundi

Najnapetiju utakmicu kola odigrali su Bambina i UKV Adriatic, a Bambina je slavila sa 76:75. Iskusnija momčad Bambine bolje je otvorila susret te vrlo brzo stigla do dvoznamenkaste prednosti. U jednom trenutku vodili su čak 19 razlike, no UKV Adriatic u nastavku je podigao razinu obrane i potpuno se vratio u utakmicu. Duje Škara pogodio je za vodstvo UKV Adriatica 75:73 samo 45 sekundi prije kraja, ali tada je odgovornost preuzeo Petar Barišić i pogodio tricu za konačnih 76:75.

UKV Adriatic imao je još priliku za pobjedu, no pokušaj Škare za dva poena ostao je kratak. Najbolji pojedinac susreta bio je Luka Petrašić s 20 poena i devet skokova.

Marjan slavio u derbiju kola

KK Marjan svladao je KK Kineski Zid rezultatom 83:69.

Iako je Marjan zbog viroze nastupio bez kompletne centarske linije, to nije spriječilo momčad da kontrolira utakmicu. Ključnu prednost ostvarili su u trećoj četvrtini, nakon čega su susret mirno priveli kraju. Igrač utakmice bio je Niko Zdrilić s 26 poena i tri asistencije.

Pošk slomio otpor mlade Podstrane

Pošk Dolina Gležnjeva svladao je Adriatic-Podstranu sa 71:54. Mlada momčad iz Podstrane tijekom prve tri četvrtine pružala je dobar otpor fizički snažnijem i iskusnijem suparniku, ali kako je utakmica odmicala, prednost Poška sve je više dolazila do izražaja. Na kraju su sigurno stigli do prve pobjede u sezoni. Igrač utakmice bio je Mateo Zemunik s 13 poena i šest skokova.

Prvaci krenuli uvjerljivo, Buljan ubacio 41 poen

Aktualni prvaci KK Dems novu su sezonu otvorili visokom pobjedom protiv Maestrala rezultatom 93:66.

Prije utakmice održana je svečana dodjela prstena lanjskim prvacima, a na parketu su Demsi vrlo brzo pokazali zašto su prošle sezone bili najbolji. Nakon uvodnih nekoliko minuta preuzeli su kontrolu, a do kraja susreta trener je mogao rotirati veći broj igrača bez pada rezultata. Posebno se istaknuo Zvonko Buljan, koji je utakmicu završio s čak 41 poenom, sedam skokova i šest asistencija.

Sinj pobjedom debitirao u ligi

Prvo kolo zaključeno je utakmicom KK Sinja i Split International School Basketballa, u kojoj je Sinj slavio sa 79:52. Početak susreta protekao je u čvrstoj igri, uz veliki broj prekršaja i malo poena. Početkom drugog poluvremena Sinjani su se opustili, ubrzali igru i kroz tranziciju stigli do niza lakih koševa. SIS Basketball nije uspio pratiti takav ritam pa je KK Sinj u svom premijernom nastupu u Splitskoj košarkaškoj ligi odmah stigao do prve pobjede.

Najbolji igrač bio je Teo Jukić s 19 poena i tri skoka.

Sve utakmice i sažeci dostupni su na stranici Splitske košarkaške lige: https://splithoops.hr/

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