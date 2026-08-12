KRENULA ISPLATA NAKNADA Novac već sjeda na račune, poznato tko je prvi na redu i do kada traje isplata

Počela je isplata novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi, a prema objavljenom rasporedu isplate će trajati do 20. kolovoza. Riječ je o naknadama koje se korisnicima isplaćuju temeljem rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Roditelji njegovatelji prvi na rasporedu

Isplata naknade za roditelje njegovatelje započela je u utorak, 11. kolovoza 2026. godine. Dan kasnije, u srijedu, 12. kolovoza, kreće isplata naknada za standardno udomiteljstvo.

Slijedi isplata za specijalizirano udomiteljstvo

Prema rasporedu, isplata naknada za specijalizirano udomiteljstvo počinje u četvrtak, 13. kolovoza 2026. godine.

Isplate različitim skupinama korisnika tako će se provoditi postupno, a cijeli bi ciklus isplate novčanih naknada u sustavu socijalne skrbi trebao biti završen do 20. kolovoza.