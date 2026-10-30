Kreću velike gužve na hrvatskim autocestama: HAC izdao upozorenje, posebno je kritično kod Splita

Već danas u poslijepodnevnim satima, kao i tijekom predstojećeg vikenda, na autocestama se očekuje pojačan intenzitet prometa zbog blagdana Svih svetih prema svim dijelovima Hrvatske.

Zbog većeg priljeva vozila povremena usporavanja i kraća čekanja moguća su na naplatnim postajama Lučko, Zagreb istok, Sveta Helena i Bregana te na dionicama autocesta na kojima su na snazi privremene regulacije prometa zbog radova.

Hrvatske autoceste poduzele su sve raspoložive mjere kako bi se tijekom blagdana osigurala što veća protočnost prometa. Na gradilištima gdje je to moguće privremene regulacije bit će uklonjene ili prilagođene kako bi se vozačima omogućilo lakše putovanje.

Međutim, na pojedinim dionicama u tijeku su radovi koji se zbog sigurnosnih razloga, tehnologije izvođenja i trenutačne faze radova ne mogu privremeno obustaviti. Na tim lokacijama promet će se odvijati prema postojećoj privremenoj regulaciji te su, osobito u slučaju prometnih nesreća ili izrazito velike gustoće prometa, mogući zastoji i vožnja u koloni.

Dionice na kojima će tijekom blagdana biti na snazi prometna ograničenja navedene su u nastavku:

AUTOCESTA A1 (ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK)

dionica Gornja Ploča – Sv. Rok (oba smjera)

Zbog radova sanacije prijelaznih naprava na mostovima Grabara i Ričica na kolniku u smjeru Zagreba, promet se odvija dvosmjerno na kolniku u smjeru Dubrovnika po jednoj (1) prometnoj traci u oba smjera.

U nedjelju 01.11.2026. godine omogućiti će se prometovanje po dvije prometne trake u smjeru Zagreba i jednom prometnom trakom u smjeru Dubrovnika.

čvor Split (Dugopolje) (oba smjera)

Zbog izvođenje radova na dogradnji čvora Split (Dugopolje), promet u široj zoni radova odvija se na sljedeći način:

Smjer Zagreb - Dubrovnik

iz smjera Zagreba u smjeru Dubrovnika promet se vodi na način da vozila izlaze na čvor Split te se nakon prolaska NP Dugopolje (izlaz sa autoceste) polukružno okreću na rotoru državne ceste, prolaze NP Dugopolje (ulaz na autocestu) i vraćaju se na autocestu, za smjer Dubrovnik;

Smjer Zagreb - Split

Iz smjera Zagreba u smjeru Splita (kroz zonu čvora Split) promet se vodi jednom prometnom trakom;

Smjer Dubrovnik – Zagreb

Dionica autoceste Bisko – Split u smjeru Zagreba zatvorena je sav promet,

iz smjera Dubrovnik za smjer Zagreb promet se vodi obilazno od čvora Bisko do čvora

Split (obilazni pravac: čvor Bisko - DC 220 - ŽC 6260 DC 1 - čvor Dugopolje)

Smjer Dubrovnik - Split

iz smjera Dubrovnik za smjer Split promet se vodi obilazno od čvora Bisko do čvora Split (obilazni pravac: čvor Bisko - DC 220 - ŽC 6260 DC 1 - Split)

Smjer Split - Zagreb

iz smjera Splita za smjer Zagreb promet se vodi dvosmjerno preko izlazne rampe Zagreb - Split, gdje se na službenom prolazu vraća na kolnik u smjeru Zagreba;

Smjer Split - Dubrovnik

nema ograničenja u prometu.

AUTOCESTA A3 (BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC)

čvor Sv. Nedelja – čvor Samobor (smjer Bregana)

Zbog radova sanacije kolnika u duljini od 3 km promet se odvija jednom prometnom trakom u smjer Bregane, dok na kolniku u smjeru Lipovca nema ograničenja u prometu.

dionica čvor Popovača – čvor Kutina (oba smjera)

Zbog radova sanacije oborinske odvodnje promet se odvija po dvije sužene prometne trake u oba smjera.

dionica čvor Kutina – čvor Lipovljani (oba smjera)

Zbog radova sanacije mosta Ilova promet se odvija po dvije sužene prometne trake u oba smjera

Zbog radova zatvorena su odmorišta u oba smjera:

odmorište Zagreb (Plitvice) dionica Zagreb zapad – Lučko

odmorište Kraljeva Velika – dionica Kutina – Lipovljani

AUTOCESTA A4 (GORIČAN-ZAGREB)

čvor Novi Marof – čvor Breznički Hum (oba smjera)

Zbog radova sanacije kolnika u duljini od 6 km u smjeru Goričana promet se vodi kolnikom u smjeru Zagreba dvosmjerno jednom prometnom trakom u oba smjera.

AUTOCESTA A6 (BOSILJEVO2 – DELNICE – RIJEKA)

dionica čvor Vrbovsko – čvor Ravna Gora (smjer Zagreb)

Radovi sanacije kupole između tunela Javorova Kosa i Pod Vugleš. Promet se vodi dvosmjerno jednom prometnom trakom na kolniku u smjeru Rijeke.

Tijekom nedjelje u smjeru Zagreba prema potrebi omogućiti će se prolazak jednom dodatnom prometnom trakom u smjeru Zagreba, ukoliko dođe do povećanja gustoće prometa.

dionica čvor Delnice – čvor Vrata (smjer Rijeka)

Radovi sanacije vijadukta Golubinjak. Promet se vodi jednom (1) prometnom trakom na kolniku u smjeru Rijeke.

Na kolniku u smjeru Zagreba nema ograničenja u prometu.

dionica čvor Oštrovica – čvor Kikovica (oba smjera)

Radovi sanacije vijadukta Kamenjak na kolniku u smjeru Rijeke, promet se odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Zagreba sa jednom prometnom trakom u smjeru Rijeke i dvije prometne trake u smjeru Zagreba.

AUTOCESTA A7 (RUPA - ŠMRIKA)

dionica čvor Rijeka zapad – čvor Učka (smjer Rupa/Istra/Opatija)

Radovi na Aglomeraciji grada Rijeka (Investitor: KD Vodovod i Kanalizacija Rijeka). Promet se odvija jednom prometnom trakom u smjeru GP Rupa/Istra/Opatija.

Na kolniku u smjeru Zagreba nema ograničenja u prometu.

AUTOCESTA A8 (KANFANAR - UČKA)

čvor Matulji (oba smjera)

Zbog izvođenje radova na dogradnji čvora Matulji zatvorene su za sav promet rampe/krakovi 3 i 4 čvora (spoj privremenog rotora na A8 i rotora na DC8).

Promet se vodi obilaznim pravcima kako slijedi:

iz smjera Istre za smjer Matulji/Opatija:

prolazak kroz čvor Matulji (A8) – čvor Učka (A7) – čvor Trinajstići (A7) – L58108 – D8.

iz smjera Matulji/Opatija za smjer Istra:

D8 – L58108 – čvor Trinajstići (A7) – čvor Učka (A7) – prolazak kroz čvor Matulji (A8).

iz smjera Ljubljane (SLO) i Trsta (I) za smjer Matulji/Opatija:

izlaz na čvoru Trinajstići (A7) – L58108 – D8.

iz smjera Matulji/Opatija za smjer Ljubljane (SLO) i Trsta (I):

D8 – L58108 – čvor Trinajstići (A7).

iz smjera Rijeke i Zagreba za smjer Matulji/Opatija:

čvor Učka (A7) – čvor Trinajstići (A7) - L58108 - D8.

iz smjera Matulji/Opatija za smjer Rijeke i Zagreba:

D8 – L58108 – čvor Trinajstići (A7).

Molimo korisnike da prije polaska na put provjere stanje u prometu i uvjete vožnje na internetskim stranicama www.hac.hr i www.hak.hr. U slučaju izvanrednih događaja u prometu informacije će biti dostupne putem Hrvatskog autokluba i radijskih postaja, stoga preporučujemo praćenje prometnih obavijesti putem RDS sustava. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti pozivom na besplatni info telefon 0800 0422.

Kako bi putovanje proteklo sigurno i bez stresa, krenite na vrijeme, informirajte se o stanju u prometu prije polaska i tijekom vožnje te napravite odmor kada osjetite umor. Sigurnost svih sudionika u prometu zajednička je odgovornost.