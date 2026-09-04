Kreću radovi u Žrnovnici, evo kako će stanari do svojih domova

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ , trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica. Radovi su obuhvaćeni ugovorom P2, koji nosi naziv „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“.

Obavještavamo građane da se u ulici Put sv. Jure u Žrnovnici nastavljaju radovi.

Izvođenje radova organizirano je u više faza, a tijekom njihova trajanja na snazi će biti privremena regulacija prometa.

FAZA 1

Predmetna lokacija zahvata prikazana je na slici 1. Za vrijeme izvođenja radova prometnica će biti zatvorena na dijelu na kojem se izvode radovi, dok će se na dionici od mosta kod restorana Mlin do zone radova omogućiti prometovanje vozilima stanara radi pristupa njihovim objektima. Promet iz smjera Donjeg Sitnog preusmjerava se preko ulice Put sv. Mihovila. Primjena privremene regulacije prometa za Fazu 1 planira se od 7.9. do 16.9.2026.

FAZA 2

Predmetna lokacija zahvata prikazana je na slici 2. Za vrijeme izvođenja radova na dionici dužine cca 270 m (od mosta do spoja s Perunovom ulicom) prometnica će biti zatvorena na dijelu na kojem se izvode radovi, dok će se u smjeru Donjeg Sitnog, na dijelu prometnice na kojem je postavljena privremena regulacija semaforskim uređajima, promet odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom. Primjena privremene regulacije prometa za Fazu 2 planira se od 14.9. do 25.9.2026.

Za cijelo vrijeme izvođenja radova teretna vozila i autobusi prometovat će obilaznim pravcem preko Srinjina.

Za cijelo vrijeme izvođenja radova osigurat će se pješački prolaz za stanare u zoni radova minimalne slobodne širine 1,20 m. Stanarima će se, u skladu s mogućnostima izvođenja radova i uz osiguranje sigurnog odvijanja prometa, omogućiti prolaz vozilima do njihovih stambenih objekata.

"Molimo sve sudionike u prometu i stanovnike ovog područja za dodatni oprez, strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova. Svjesni smo da ovakvi zahvati privremeno otežavaju svakodnevno funkcioniranje, no njihovim završetkom osigurat će se kvalitetnija i pouzdanija vodno-komunalna infrastruktura te bolji uvjeti života za stanovnike Žrnovnice", poručuju iz ViK-a.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 14.871.019,40 eura, 10.113.715,18 eura, odnosno 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Preostalih 4.757.304,22 eura sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.