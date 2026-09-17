Kreću radovi u Splitu: U ovoj ulici uvodi se privremena regulacija prometa

Grad Split izvijestio je kako u petak, 18. rujna, započinju radovi na sanaciji asfaltnog zastora u Žnjanskoj ulici.

Tijekom izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa, koja će biti uspostavljena u skladu s važećim propisima. Radovi na cesti bit će odgovarajuće označeni i osigurani.

Radovi bi trebali trajati do 25. rujna

Prema najavi Grada Splita, završetak sanacije predviđen je do 25. rujna 2026. godine. Iz Grada su građane i sve ostale sudionike u prometu pozvali na strpljenje i razumijevanje tijekom trajanja radova, kao i na poštivanje postavljene privremene prometne regulacije.

Vozačima koji se u narednim danima budu kretali Žnjanskom ulicom preporučuje se dodatni oprez zbog radova i mogućih usporavanja prometa.