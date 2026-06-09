Kreću pripreme Hajduka za novu sezonu

Prva momčad u ponedjeljak, 15. lipnja, kreće s pripremama za novu sezonu 2026/2027.

U prvom tjednu priprema igrači će pod vodstvom trenera Gonzala Garcije i njegovog stručnog stožera trenirati na Poljudu, a zatim momčad 22. lipnja putuje na Bled koji će ponovno biti baza Bijelih za središnji dio priprema sve do 1. srpnja.

Igrači koji su sudjelovali u reprezentativnim akcijama pripreme će započeti 18. lipnja, a Bruno Durdov i Roko Gabrić priključit će se ostatku momčadi nakon što završe natjecanje s hrvatskom U-19 reprezentacijom na Europskom prvenstvu koje se održava u Walesu.

U okviru središnjeg dijela priprema u Sloveniji trenutačno su dogovorene tri prijateljske utakmice uz mogućnost da u narednom razdoblju Klub dogovori još jednog suparnika.

Prvi susret na rasporedu je 23. lipnja, a u njemu će Hajduk odmjeriti snage sa Shkendijom iz Sjeverne Makedonije, ekipom koja je prošlu sezonu završila na drugom mjestu prvenstvene tablice. Zatim će 27. lipnja Bijeli igrati s LNZ Cherkasy, drugoplasiranom momčadi ukrajinskog prvenstva te 1. srpnja s Celjem, aktualnim prvakom Slovenije.

Sve utakmice izravno će se prenositi na HDTV kanalu.

Raspored utakmica:

23.06. Shkendija - Hajduk

27.06. LZN Cherkasy - Hajduk

1.07. Celje - Hajduk