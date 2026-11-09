Kreću podmorska miniranja: Luka će postati neprepoznatljiva, radovi na dvije lokacije u Šibeniku vrijedni oko 14 milijuna eura

U Luci Šibenik nastavljaju se zahtjevni građevinski radovi koji uključuju podmorska miniranja i uklanjanje čvrste stijene s morskog dna. Novo izvođenje takvih radova najavljeno je od ponedjeljka, 9. studenoga, na dvije lokacije unutar lučkog područja, izvijestio je portal ŠibenikIN.

Riječ je o zahvatima na područjima Dobrika – Rogač i Klobušac – Rogač, koji su dio šireg projekta modernizacije šibenske luke. Radovi uključuju produbljivanje morskog dna, pripremu temelja za nove obalne konstrukcije i stvaranje uvjeta za prihvat različitih vrsta brodova i tereta.

Zašto se minira morsko dno?

Podmorska miniranja izvode se kako bi se uklonile čvrste stijenske mase koje nije moguće učinkovito ukloniti uobičajenim metodama iskopa. Produbljivanje akvatorija omogućit će sigurniji prilaz brodovima te stvaranje odgovarajućih dubina uz buduće operativne obale.

Na šibenskom lučkom području takvi se zahvati provode već mjesecima. Tijekom listopada izvođeni su radovi na više lokacija, uključujući dionice Klobušac – Rogač i Dobrika – Rogač, gdje su povremeno bila na snazi ograničenja pomorskog prometa i drugih aktivnosti u moru.

Foto: Boris Kačan

Miniranja se provode kontrolirano, uz sigurnosne mjere i upozorenja sudionicima pomorskog prometa. Za vrijeme izvođenja radova potrebno je poštovati privremene zabrane i upute Lučke kapetanije, osobito u neposrednoj blizini gradilišta. Građani pritom mogu čuti detonacije, no one su povezane s planiranim građevinskim zahvatima.

Nova obala bit će duga približno 166 metara

Najvažniji aktualni projekt odnosi se na izgradnju spojne obale Dobrika – Rogač, čijom će realizacijom šibenska luka dobiti dodatne operativne kapacitete. Predviđena je izgradnja približno 114 metara obale prema Rogaču, RO-RO rampe duge oko 35 metara i spojnog dijela prema Dobrici dugog približno 17 metara.

Ukupna duljina nove obalne konstrukcije iznosit će oko 166 metara, a zahvat obuhvaća približno 5600 četvornih metara lučkog područja. Nova infrastruktura trebala bi omogućiti prihvat novih vrsta tereta, lakše manipuliranje robom te učinkovitije i sigurnije lučke operacije.

Ugovor za izvođenje radova potpisan je u ožujku ove godine, a izvođač je splitska tvrtka Pomgrad inženjering. Vrijednost ugovorenih radova iznosi približno 10,7 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 13,4 milijuna eura s PDV-om, dok je u službenim objavama ukupna investicija zaokružena na 14 milijuna eura. Projekt se financira iz državnog proračuna.

Šibenska luka dobiva nove razvojne mogućnosti

Prema ranijim izjavama Paška Dželalije, ravnatelja Lučke uprave Šibenik, radovi na spojnoj obali Dobrika – Rogač odvijaju se prema planu, a njezin završetak očekuje se do kraja 2027. godine.

Istodobno se priprema i druga obalna dionica, Klobušac – Rogač, za koju postoji pravomoćna građevinska dozvola. Na toj lokaciji pripremni radovi uključuju jaružanje i miniranje stijena, kako bi se omogućila kasnija izgradnja još jedne operativne obale.

Foto: Boris Kačan

U Lučkoj upravi ističu da se radi o važnom iskoraku nakon desetljeća nedostatnih ulaganja u lučku infrastrukturu. Nova obala Dobrika – Rogač predstavlja prvo veliko ulaganje u novu operativnu obalu šibenske luke još od 1954. godine.

Planiraju se i novi koncesionari

Modernizacija luke nije ograničena samo na izgradnju obalnih konstrukcija. Lučka uprava planira promjene u organizaciji koncesijskog poslovanja, a za početak 2027. godine najavljeno je pokretanje postupka za odabir novih koncesionara.

Prema dosadašnjim najavama, moguć je model s više koncesionara koji bi poslovali na zasebnim dijelovima lučkog područja. Takvo rješenje trebalo bi omogućiti raznovrsnije lučke aktivnosti i smanjiti ovisnost ukupnog poslovanja o jednom gospodarskom subjektu.

Radovi koji se danas izvode ispod površine mora tako su priprema za znatno veće promjene u šibenskoj luci. Njihov je cilj stvoriti suvremenu lučku infrastrukturu sposobnu za prihvat novih brodova, povećanje teretnog prometa i jačanje gospodarske uloge Šibenika.