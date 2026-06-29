Kreće veliki zahvat na jednoj od najvažnijih autocesta u Hrvatskoj: Dalmatina dobiva treću traku, gradi se i nekoliko novih čvorova

Hrvatske autoceste objavile su prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za jedan od najvažnijih prometnih projekata na autocesti A1 – potpunu rekonstrukciju i dogradnju treće vozne trake na dionici Zagreb – Karlovac. Riječ je o dionici dugoj 39 kilometara, jednoj od najopterećenijih prometnica u Hrvatskoj, osobito tijekom turističke sezone kada se upravo na ovom dijelu autoceste često stvaraju velike gužve.

Projekt vrijedan 248 milijuna eura

Prema informacijama Hrvatskih autocesta, predmet nabave obuhvaća dogradnju treće vozne trake u oba smjera na dionici Zagreb – Karlovac, izgradnju triju novih čvorova te rekonstrukciju postojećeg čvora Jastrebarsko.

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Planirana je izgradnja novih čvorova Stupnik, Ašpergeri i Selce kod Karlovca, a projekt uključuje i uklanjanje postojećih te izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova iznosi 248 milijuna eura. Proširenjem dionice Zagreb – Karlovac značajno bi se trebala povećati propusna moć autoceste, što je posebno važno u ljetnim mjesecima kada se promet prema moru višestruko pojačava.

Iz HAC-a ističu da će projekt poboljšati i lokalnu dostupnost te povezanost, ali i dodatno povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Osim toga, očekuje se i smanjenje negativnih utjecaja prometa na okoliš, uključujući nižu razinu buke, kao i bolja zaštita infrastrukture kroz učinkovitiji nadzor i kontrolu teških vozila.

Radovi bi trebali početi 2027. godine

Početak izvođenja radova planiran je tijekom 2027. godine.

Tijekom radova predviđena je privremena regulacija prometa. Vozit će se suženim voznim trakama, po dvije u svakom smjeru, uz smanjeno ograničenje brzine kako bi se zadržala sigurnost i protočnost prometa. Ovaj projekt dio je dugoročnog plana modernizacije i povećanja kapaciteta autoceste A1, ključnog prometnog pravca koji povezuje sjever i jug Hrvatske.

Prethodno savjetovanje provodi se sukladno Zakonu o javnoj nabavi i predstavlja obvezan korak prije objave postupka javne nabave. Nakon završetka savjetovanja službeno će biti pokrenut postupak javnog natječaja.