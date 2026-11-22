Izgradnja zapadne obilaznice Sinja, jednog od važnijih planiranih cestovnih projekata u Dalmatinskoj zagori, napravila je novi administrativni korak. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je 19. studenoga 2026. godine rješenje kojim je utvrđeno da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Time je uklonjena jedna od prepreka u pripremi prometnice koja bi trebala promijeniti način prometovanja na širem području Sinja i Cetinske krajine.

Prema službenom dokumentu, koji je analizirala Dalmacija Danas, Hrvatske ceste planiraju izgraditi novu prometnicu dugu približno 5,6 kilometara, koja će povezati državne ceste DC219 i DC1. Projekt ne uključuje samo izgradnju nove ceste, nego i osam raskrižja, vijadukt, cestovni prolaz te dodatne prometne veze s postojećim naseljima. Posebna pozornost posvećena je i očuvanju pristupa poljoprivrednim površinama, što je iznimno važno za lokalno stanovništvo.

Nova cesta trebala bi rasteretiti Sinj i promet prema Splitu

Sinj je jedno od najvažnijih prometnih čvorišta Dalmatinske zagore, kroz koje svakodnevno prolaze stanovnici brojnih mjesta Cetinske krajine. Dio njih putuje prema Splitu i okolnim gradovima zbog posla, školovanja i drugih obveza, dok se znatan dio lokalnog prometa odvija prometnicama koje prolaze kroz sam grad. Upravo bi izgradnja zapadne obilaznice trebala otvoriti dodatni pravac i omogućiti dijelu vozila da izbjegnu prolazak kroz gradsko središte.

Nova prometnica planirana je kao jednokolnička cesta s projektnom brzinom od 80 kilometara na sat, što predstavlja važan podatak o njezinim tehničkim karakteristikama. Njezina primarna uloga bila bi povezivanje postojećih državnih i lokalnih prometnica, uz preusmjeravanje dijela prometa iz urbanog područja Sinja. Koliko bi se konkretno smanjile gužve i vrijeme putovanja, zasad nije moguće pouzdano procijeniti bez detaljnijih prometnih analiza.

Poznata je trasa: Osam raskrižja i vijadukt od 210 metara

Prema dokumentaciji Ministarstva, buduća zapadna obilaznica počinjala bi kružnim raskrižjem na državnoj cesti DC219, a završavala drugim kružnim raskrižjem na DC1. Ukupna duljina predviđene trase iznosi 5.599,30 metara, a projektirana su čak osam raskrižja u razini postojeće cestovne mreže. U sklopu projekta predviđena je i izgradnja jednog vijadukta te cestovnog prolaza.

Posebno je zanimljiv dio trase koji prolazi južnom granicom naselja Radošić, gdje je predviđena izgradnja vijadukta duljine 210 metara. Njime bi nova prometnica premostila lokalnu cestu LC67041 i okolne poljoprivredne površine. Riječ je o jednom od tehnički najzanimljivijih dijelova projekta, koji pokazuje da buduća obilaznica neće biti samo jednostavan spoj dviju postojećih državnih cesta.

Na približno 2,7 kilometara od početka trase predviđeno je četverokrako raskrižje koje će povezivati lokalnu cestu LC67041 i nerazvrstanu prometnicu prema središtu Sinja. Dodatno trokrako raskrižje planirano je na približno 3,6 kilometara trase, odakle bi se izgradila i spojna cesta duga 290 metara do postojeće lokalne prometnice. Time bi se poboljšala povezanost nove obilaznice s okolnom cestovnom mrežom.

Vodilo se računa i o manjim naseljima te poljoprivrednicima

Jedno od važnih pitanja pri planiranju novih obilaznica jest pristup postojećim naseljima i privatnim zemljištima. Dokumentacija pokazuje da su projektanti predvidjeli posebne priključke za naselja Hristić i Čolo-Ančić, čime bi se spriječila njihova prometna izoliranost. Stanovnicima tih naselja trebalo bi biti omogućeno povezivanje s novom prometnicom i državnom cestom DC219.

Projektom su obuhvaćeni i problemi koji mogu nastati kada nova cesta presiječe postojeće poljske putove. Na takvim lokacijama predviđena je izgradnja paralelnih poljskih putova kako bi vlasnici i korisnici zemljišta zadržali pristup svojim parcelama. To je posebno važno na području Cetinske krajine, gdje poljoprivredne površine čine značajan dio prostora kojim bi nova cesta trebala prolaziti.

Ministarstvo dalo zeleno svjetlo za ekološku mrežu

Važan dio službenog rješenja odnosi se na zaštitu prirode. Ministarstvo je utvrdilo da se planirana trasa nalazi izvan područja europske ekološke mreže Natura 2000. Najbliže područje očuvanja značajno za ptice, Cetina, udaljeno je približno jedan kilometar, dok se područje Jama na Visokoj, važno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova, nalazi na udaljenosti od približno 1,8 kilometara.

Nakon provedenog postupka Ministarstvo je zaključilo da se mogu isključiti značajni negativni utjecaji zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. Zbog toga za ovu prometnicu nije potrebno provoditi dodatni postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Rješenje je izdano na razdoblje od četiri godine.

Projekt predviđa i sustav kontrolirane odvodnje oborinskih voda s prometnice. Vode bi se prikupljale i pročišćavale preko odgovarajućih separatora, a potom ispuštale u okolni teren ili lagune. Takvo rješenje trebalo bi omogućiti kontrolirano zbrinjavanje oborinskih voda s buduće prometnice.

Kada će početi gradnja i koliko će stajati?

Iako je novo rješenje važan korak u pripremi zapadne obilaznice Sinja, potrebno je naglasiti da ono samo po sebi ne znači da je izdana građevinska dozvola niti da radovi mogu odmah početi. Riječ je o odluci iz postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, dok realizacija projekta ovisi i o drugim potrebnim postupcima. Rješenje također ne znači da je dovršena cjelokupna procedura procjene utjecaja na okoliš.

U objavljenom dokumentu nisu navedeni ukupna procijenjena vrijednost izgradnje, datum raspisivanja natječaja za izvođača ni očekivani početak radova. Nisu poznati ni rokovi u kojima bi buduća prometnica mogla biti puštena u promet. To su pitanja na koja će Hrvatske ceste tek trebati dati konkretnije odgovore.

Za stanovnike Sinja i ostatka Cetinske krajine zapadna obilaznica predstavlja potencijalno značajno prometno poboljšanje, osobito ako uspije preuzeti dio vozila koja danas prolaze kroz grad. Najnovije rješenje potvrđuje napredak u pripremi projekta, ali ostaje najvažnije pitanje koje prati brojne prometne investicije u Dalmaciji: kada će se administrativni pomaci pretvoriti u stvarne radove na terenu?