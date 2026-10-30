Kreće velika obnova splitskih Gripa: Dva natječaja vrijedna više od 7,6 milijuna eura!

Grad Split priprema dva velika zahvata na jednom od najvažnijih sportskih kompleksa u Dalmaciji. U planu su sanacija objekta na Starim Gripama te obnova interijera i instalacija velike i male dvorane. Javno savjetovanje traje do 5. studenoga, a nakon toga očekuje se raspisivanje natječaja za izvođače.

Splitski sportski kompleks ŠRC Gripe nalazi se pred novim velikim investicijskim ciklusom. Grad Split pokrenuo je javno savjetovanje za dvije nabave kojima se priprema temeljita obnova dijelova ovog sportskog centra, a njihova ukupna procijenjena vrijednost iznosi 7.605.600 eura.

Riječ je o zahvatima koji bi trebali obuhvatiti objekt na Starim Gripama, ali i unutrašnjost velike i male sportske dvorane, uključujući pripadajuće instalacije.

Oba postupka trenutačno su u fazi javnog savjetovanja, koje traje do 5. studenoga 2026. godine.

Za Stare Gripe predviđeno 2,72 milijuna eura

Prvi postupak odnosi se na sanaciju objekta na Starim Gripama, za što je procijenjena vrijednost radova 2,72 milijuna eura.

Stare Gripe važan su dio splitske sportske infrastrukture, a najavljena sanacija predstavlja značajno ulaganje u postojeći kompleks.

S obzirom na visinu predviđenih sredstava, riječ je o ozbiljnom građevinskom zahvatu. Precizan opseg radova, pojedinačne stavke i način njihove provedbe bit će važni za procjenu koliko će obnova utjecati na svakodnevno korištenje sportskih prostora.

Gotovo pet milijuna eura za veliku i malu dvoranu

Drugi, financijski zahtjevniji postupak odnosi se na uređenje interijera i instalacija velike i male dvorane, a procijenjena vrijednost iznosi 4.885.600 eura.

Upravo ovaj dio obnove posebno je važan za splitski dvoranski sport jer se radi o prostorima koji imaju značajnu ulogu u održavanju treninga, natjecanja i drugih sportskih aktivnosti.

Obnova unutarnjih prostora i instalacija trebala bi stvoriti preduvjete za kvalitetnije funkcioniranje dvorana, no konkretne tehničke promjene i konačni standardi uređenja ovisit će o projektnoj dokumentaciji i izvedenim radovima.

Više od 7,6 milijuna eura, ali radovi još nisu ugovoreni

Prema objavljenim procjenama, za sanaciju objekta na Starim Gripama predviđeno je 2.720.000 eura, dok se za uređenje interijera i instalacija velike i male dvorane procjenjuje ulaganje od 4.885.600 eura.

Ukupna procijenjena vrijednost dvaju postupaka tako iznosi 7.605.600 eura.

Važno je naglasiti da ovo nisu ugovorene cijene radova, nego procijenjene vrijednosti nabava.

Javno savjetovanje prethodi samom postupku javne nabave, tijekom kojeg će zainteresirani gospodarski subjekti moći dostavljati ponude. Tek nakon provedbe odgovarajućih postupaka i odabira izvođača bit će poznati konačni ugovoreni iznosi.

Što će obnova značiti za splitske sportaše?

Sportski centar Gripe desetljećima je jedno od prepoznatljivih mjesta splitskog sporta. Kompleks iz 1979. godine povezan je s brojnim sportskim generacijama, a njegove dvorane važan su dio gradske infrastrukture.

Zato najavljena ulaganja nisu važna samo u građevinskom smislu. Za klubove, sportaše i rekreativce posebno će biti značajno kako će se radovi organizirati i hoće li tijekom obnove biti ograničeno korištenje pojedinih prostora.

Za sada ostaje otvoreno nekoliko važnih pitanja: kada bi radovi mogli početi, koliko će trajati, hoće li se izvoditi istodobno na više dijelova kompleksa te gdje će trenirati i nastupati korisnici dvorana ako dođe do privremenih zatvaranja.

Gripe i Spaladium Arena u velikom ciklusu ulaganja

Najavljena obnova Gripa dolazi u razdoblju kada se u Splitu pripremaju i drugi značajni zahvati na sportskoj infrastrukturi, među kojima je i sanacija krova Spaladium Arene.

Time se otvara šire pitanje budućnosti splitskih sportskih objekata, njihovog održavanja i prilagodbe potrebama klubova i građana.

Za Gripe je prvi sljedeći korak završetak javnog savjetovanja 5. studenoga, nakon čega se očekuje nastavak postupaka javne nabave.

Hoće li obnova započeti uskoro i kako će se organizirati sportske aktivnosti tijekom radova, trebalo bi biti jasnije nakon odabira izvođača i utvrđivanja dinamike radova.