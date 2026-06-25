Kreće sezona Ljetnog kina Bačvice: filmsko ljeto uz hitove, klasike i festivalske favorite

Nakon završetka Festivala mediteranskog filma Split, u četvrtak 25. lipnja svoja vrata ponovno otvara omiljeno okupljalište splitskih filmofila. Ljetno kino Bačvice i ovog će ljeta publici ponuditi spoj velikih kino hitova, filmskih klasika, domaćih i europskih naslova te posebnih gostovanja. Program zajednički organiziraju Kino Mediteran i Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata.

Sezonu otvara kultni film „Thelma & Louise”, koji ove godine slavi 35 godina. U ovom bezvremenskom filmu glavne uloge tumače Geena Davis, Susan Sarandon, Brad Pitt i Harvey Keitel.

Već u petak 26. lipnja na rasporedu je jedan od najiščekivanijih horora godine, „Backrooms: Bez izlaza”, filmska adaptacija internetskog fenomena koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Film donosi napetu i uznemirujuću priču o tajanstvenim prostorima iz kojih možda nema izlaza.

Priča o igračkama 5 pola sata ranije

Najmlađu publiku u subotu od 21 sat očekuje sinkronizirana projekcija animiranog hita „Priča o igračkama 5”, dok je nedjelja rezervirana za festivalski favorit „U nepoznato”, hvaljenu dramu palestinsko-danskog redatelja Mahdija Fleifela koja je premijerno prikazana u Cannesu te osvojila brojne pohvale kritike.

Početak novog tjedna donosi dugo očekivani nastavak modne senzacije „Vrag nosi Pradu 2”, a u sklopu programa Klasika al Fresco, u selekciji Kinoteke Zlatna vrata, publika će imati priliku ponovno pogledati nezaboravni film „Grk Zorba”, jedno od najvažnijih ostvarenja mediteranske kinematografije.

Premijera slovenskog kino hita uz gostovanje

Na programu je i novi superherojski spektakl „Supergirl”, dok će prvi tjedan zaključiti premijera slovenskog kino hita „Bijelo se pere na devedeset” uz gostovanje filmske ekipe. Film, nastao prema autobiografskom bestseleru Bronje Žakelj, postao je jedan od najvećih slovenskih kino uspjeha posljednjih godina te ga je do sada pogledalo više od 100.000 gledatelja. Uz autoricu knjige, film će predstaviti glavna glumica Lea Cok i producent Aleš Pavlin.

Ulaznice se prodaju na blagajni kina svakoga dana kada se održavaju projekcije, a blagajna se otvara sat vremena prije početka. Program kina, kao i prethodnih godina, objavljivat će se tjedno, a detalji o filmovima i online prodaja ulaznica dostupni su na www.kinomediteran.hr