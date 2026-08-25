Kreće sanacija opasnog otpada u Gospiću: Stigle četiri ponude, najveći izazov gotovo 33.000 tona zakopanog otpada

Na natječaj za sanaciju nezakonito odloženog otpada kod Silosa u Gospiću pristigle su četiri ponude, izvijestio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Dvije se odnose na uklanjanje 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama, a dvije na 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, piše HRT.

Ponude su dostavila četiri gospodarska subjekta, po dva za svaki dio postupka. Stručno povjerenstvo počelo je njihovu evaluaciju u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

- Zbog otvorenog postupka javne nabave ne mogu iznositi više pojedinosti. Uvažavamo zanimanje javnosti i žurnost te će javnost na vrijeme biti obaviještena o svim detaljima, rekao je Balen.

Za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama predviđen je rok od šest mjeseci. Za odvoz 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima rok je godinu dana, nakon čega je predviđena još jedna godina za daljnje postupanje izvan lokacije.

Najzahtjevniji dio sanacije odnosi se na gotovo 33.000 tona zakopanog otpada, među kojim ima otpada s opasnim svojstvima pomiješanog sa zemljom i građevinskim materijalom.

Fond je, nakon objave cjelovitog vještačenja Geotehničkog fakulteta, počeo istraživati tržište, a trenutačno se provode usmene konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Informacije o načinu sanacije trebale bi biti predstavljene javnosti tijekom rujna.

Istodobno je pokrenut pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom, a ponude će biti otvorene u petak, 28. kolovoza.

- To je prva faza kojom bi se tijekom jeseni, zime i oborina privremeno spriječilo moguće procjeđivanje. Kako se otpad bude iskopavao, folija će se uklanjati. To je samo dio cjelovitog procesa, a ne trajno rješenje, naglasio je Balen.

Riječ je o dva postupka nabave - za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama.

Novi postupak nabave objavljen je nakon što u onom iz ožujka Fond nije zaprimio nijednu ponudu.

Prva faza sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4 i pol tone rasutog otpada, vrijedan je 4 milijuna 720 tisuća eura bez PDV-a.

Rok za uklanjanje otpada je 12 mjeseci.

Svi analizirani uzorci vode na gospićkome području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. kolovoza.

Uzeto je šest uzoraka izravno na slavinama te je zaključeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti.

PFAS-ovi spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je Zavod.