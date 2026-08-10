KREĆE RUŠENJE VLADE? Most povukao potez: Sutra okupljaju stranke, traže izvanrednu sjednicu Sabora

Most je za utorak, 11. kolovoza, sazvao sastanak na koji su pozvani klubovi zastupnika i stranke zastupljene u Hrvatskom saboru. Cilj je pokušati postići dogovor o zajedničkom pokretanju postupka za izglasavanje nepovjerenja Vladi, ali i zatražiti sazivanje izvanredne sjednice Sabora.

Most udara na cijeli sustav

U Mostu tvrde da najnoviji nalazi vještačenja potvrđuju ozbiljnost situacije povezane s odlaganjem otpada te upozoravaju na moguću opasnost za podzemne vode, tlo, okoliš i zdravlje stanovništva. Smatraju da odgovornost ne može ostati na pojedincima, nego mora obuhvatiti cijeli institucionalni lanac – od Vlade i nadležnog ministarstva do Državnog inspektorata, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te lokalnih i regionalnih vlasti.

Iz stranke optužuju Vladu da je mjesecima ignorirala upozorenja i umanjivala razmjere problema. Nakon nalaza koji su sada dostupni, Most smatra da se više ne može govoriti samo o pojedinačnim propustima, nego tvrdi da je riječ o puno ozbiljnijem institucionalnom problemu.

Troskot mjesecima upozoravao

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot već je mjesecima javno upozoravao na nezakonito odlaganje velikih količina otpada na području Gospića i Like.

Tražio je analize podzemnih i pitkih voda, provjeru evidencija o otpadu, objavu dokumentacije o njegovu podrijetlu i kretanju te utvrđivanje odgovornosti svih tvrtki, institucija i osoba uključenih u cijeli slučaj. Most je upozoravao i na prisutnost PFAS spojeva te inzistirao na provođenju neovisnih analiza. Troskot je obilazio lokacije ilegalnih odlagališta, a slučaj je pokušavao podignuti i na nacionalnu te međunarodnu razinu.

Oporba pred velikom odlukom

Sada slijedi politički dio priče koji bi mogao imati dalekosežne posljedice.

Troskot je klubove zastupnika pozvao na zajednički sastanak koji bi se trebao održati u utorak u 12 sati u Hrvatskom saboru. Na stolu će biti prijedlog pokretanja postupka za izglasavanje nepovjerenja Vladi, zahtjev predsjedniku Sabora za sazivanje izvanredne sjednice te mogući daljnji parlamentarni potezi. Most poručuje da želi čuti prijedloge ostalih stranaka i pokušati postići dogovor o zajedničkom i žurnom djelovanju.