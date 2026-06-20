Kreće prometni udar prema moru: HAK upozorava na kolone, zastoje i duga čekanja tijekom produljenog vikenda

Tijekom subote, 20. lipnja 2026. godine, očekuje se pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, upozorava Hrvatski autoklub. Zbog početka produljenog vikenda i završetka školske godine, velik broj građana uputit će se prema obali, otocima i turističkim središtima.

Povremeno će se voziti u kolonama u pokretu, a kraći zastoji mogući su na pojedinim dionicama autocesta A1 Zagreb – Ploče – Karamatići i A6 Rijeka – Zagreb, na riječkoj obilaznici, prilazu tunelu Učka, Krčkom mostu, Ličkoj magistrali DC1 te Jadranskoj magistrali DC8.

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Produljeni vikend donosi dodatni pritisak na ceste

Dan antifašističke borbe ove godine pada u ponedjeljak, 22. lipnja, zbog čega će mnogi spojiti tri dana odmora. HAK očekuje vrlo gust promet već od petka poslijepodne, osobito na izlazima iz Zagreba, zagrebačkoj obilaznici te glavnim cestovnim pravcima prema moru.

Posebno opterećenje očekuje se na autocestama A1 i A6, na A3 Bregana – Lipovac u oba smjera, autocesti A2 Zagreb – Macelj u smjeru Zagreba, riječkoj obilaznici, Krčkom mostu te cestama prema Istri, Kvarneru i Dalmaciji.

U slučaju većih opterećenja, ispred tunela su moguće dodatne regulacije prometa, uključujući usporavanja i povremena zaustavljanja vozila, kako bi se izbjegli zastoji unutar tunela i očuvala sigurnost prometa.

Čekanja na granicama i u trajektnim lukama

Pojačan promet osobnih vozila očekuje se i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Duža čekanja moguća su osobito na prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Slavonski Brod i Županja, a povremene gužve očekuju se i na Bajakovu te Karasovićima.

HAK vozačima savjetuje da prije polaska provjere stanje na granicama i, ako je moguće, koriste alternativne prijelaze poput Tovarnika, Iloka I i II, Erduta i Batine.

Zbog povećanog broja putnika, gužve i čekanja moguća su i u trajektnim pristaništima, osobito na linijama prema otocima.

Povratak u unutrašnjost najteži u ponedjeljak

Najveći prometni pritisak u smjeru unutrašnjosti očekuje se u ponedjeljak, 22. lipnja, poslijepodne i navečer. Vrlo gust promet očekuje se na autocestama A1 i A6 te na državnoj cesti DC1, osobito između Karlovca i Zagreba.

Moguće su kolone i dulja čekanja na A1 od Ogulina preko Bosiljeva do Karlovca i Zagreba, kao i na naplatnim postajama Lučko i Demerje. Gužve se očekuju i na DC102 preko otoka Krka prema Krčkom mostu.

HAK savjetuje da se na zadnji dan produljenog vikenda, ako je moguće, putuje prijepodne jer se od podneva promet pojačava prema kraju dana.

Zabrana prometa za teretna vozila

Na snazi je i ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1. Do 15. rujna zabrana vrijedi subotom od 4 do 14 sati te nedjeljom od 12 do 23 sata.

Povodom Dana antifašističke borbe zabrana će vrijediti i u ponedjeljak, 22. lipnja, od 12 do 23 sata.

Za ovaj produljeni vikend zabrana se primjenjuje:

u petak, 19. lipnja, od 15 do 23 sata;

u subotu, 20. lipnja, od 4 do 14 sati;

u nedjelju, 21. lipnja, od 12 do 23 sata;

u ponedjeljak, 22. lipnja, od 12 do 23 sata.

HAK: Informirajte se prije puta i budite strpljivi

HAK vozačima savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama putem radija, web stranice ili aplikacije, da koriste elektroničku naplatu cestarine kako bi izbjegli zadržavanja na naplatnim postajama te da na put krenu odmorni i pripremljeni.

Vozačima se preporučuje smanjiti brzinu, održavati sigurnosni razmak, koristiti desni vozni trak za vožnju, a lijevi za pretjecanje, te raditi češće pauze. Posebno se upozoravaju obitelji s malom djecom da ponesu dovoljno vode i hrane za slučaj duljeg stajanja u kolonama.