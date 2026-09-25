Kreće prodaja ulaznica za Hajduk – Ajax: Članovi prvi na redu, evo kada počinje i gdje se kupuju

U utorak, 29. rujna, od 10 sati počinje prodaja ulaznica za prvu utakmicu ligaške faze Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa. Susret je na rasporedu u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 18.45 sati na Poljudu. Do dana utakmice pravo kupnje ulaznica imat će isključivo aktivni članovi Hajduka, dok će ulaznice za tribinu Sjever i na sam dan utakmice moći kupiti samo aktivni članovi Kluba. Oni koji još nisu članovi mogu se učlaniti online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah nakon učlanjenja ostvaruju pravo na kupnju ulaznice. Ako ulaznice ne budu rasprodane ranije, u slobodnu prodaju bit će puštene na sam dan utakmice.

Za kupnju pripremite članski broj, datum rođenja i OIB

Za ostvarivanje prava prvokupa prilikom kupnje potrebno je pripremiti članski broj, datum rođenja i OIB.

Navijači koji još nisu dobili člansku iskaznicu svoj članski broj mogu provjeriti prema uputama koje je Hajduk ranije objavio. Pretplatnici koji ne mogu doći na utakmicu svoje mjesto mogu ustupiti putem opcije "SIDI NA MOJE MISTO". Za korištenje ove mogućnosti potrebno je prethodno biti registriran na Hajdukovom sustavu za prodaju ulaznica, prijaviti se u svoj korisnički račun i odabrati navedenu opciju.

Gdje se mogu kupiti ulaznice?

Ulaznice će biti dostupne online putem Hajdukovog sustava za prodaju, kao i u Odjelu za članstvo na Poljudu, gdje je prodaja namijenjena isključivo članovima. Odjel za članstvo radnim danom radi od 8 do 20 sati, a isto radno vrijeme vrijedi i na dan utakmice.

Ulaznice će se moći kupiti i u Hajdukovim Fan shopovima u Jokeru, Mall of Splitu, na Rivi, u Makarskoj i Zadru. Ako ulaznica ostane, na dan utakmice prodavat će se i na kućicama oko stadiona, koje će biti otvorene od 16 sati.

Za obiteljsku tribinu, odnosno sektor Jug, u sezoni 2026./2027. vrijedi posebno pravilo. Uz kupnju jedne ili više ulaznica za odrasle obvezno je istodobno kupiti najmanje jednu dječju ulaznicu. Ovo pravilo vrijedi za sve načine kupnje, uključujući online prodaju i fizička prodajna mjesta.

Besplatne ulaznice za osobe s invaliditetom

Ulaznice za sektor namijenjen osobama s invaliditetom su besplatne, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese ulaznice@hajduk.hr.

Prednost prilikom odobravanja imaju osobe koje koriste invalidska kolica.

Hajduk će prijavljene navijače putem e-maila ili telefona obavijestiti je li njihov zahtjev odobren te na koji način mogu preuzeti ulaznicu. Ako sektor bude popunjen, formirat će se lista čekanja. U slučaju odustajanja nekog od navijača, ulaznica će biti dodijeljena prvoj sljedećoj osobi s liste.

Iz Hajduka pritom upozoravaju da zbog ograničenog kapaciteta ne mogu jamčiti ulaznicu svim prijavljenim osobama. Prva utakmica Hajduka u ligaškoj fazi Konferencijske lige protiv Ajaxa na Poljudu igra se 15. listopada u 18.45 sati.