Kreće prenamjena hotela Zagreb: Potpisan ugovor vrijedan 168 tisuća eura

Danas je potpisan ugovor za idejno rješenje prenamjene hotela Zagreb u Centar za starije osobe, a na predstavljanju su sudjelovali Davor Matijević, Ante Zoričić , dipl. ing. arh. Ana Dora Bego Lovrinčević te prof. dr. sc. Alen Harapin. Projekt prenamjene hotela Zagreb predstavlja jednu od najvećih socijalnih investicija za grad Split te ima za cilj stvaranje suvremenog centra koji će odgovarati potrebama sve većeg broja sugrađana treće životne dobi. Ugovor je vrijedan 168 tisuća eura

Splitski gradski vijećnik Davor Matijević istaknuo je kako je ovo jako važan projekt koji je na samom početku naišao na niz problema. Član radne skupine, Ante Zoričić istaknuo je važnost projekta za osobe treće životne dobi.

-Kada dobijemo idejno rješenje, predamo svu dokumentaciju za darovnicu i dobijemo ju, možemo reći kako se približavamo nepovratnoj točki. Tada više nitko neće moći ugroziti ovaj projekt, kazao je Zoričić.

Izvorni projektant hotela je Boris Bego koji je preko obitelji ustupio korištenje autorskih prava i dostavio izvornu dokumentaciju.

-Za cijeli projekt jako je važno dobivanje darovnice jer bez dogovora s autorom projekta i dokumentacije ne možemo ići korak naprijed. Rok za izradu idejnog rješenja je četiri mjeseca, pojasnio je Matijević.

Arhitektica Ana Dora Bego Lovrinčević istaknula je kako je jako sretna što ona i djeca nastavljaju raditi na projektu njenog oca koji je napravljen u sklopu Projektnog biroa Lavčević.

-Drago mi je što imam priliku jedan objekt Splita obnoviti i ostaviti u javnoj namjeni koja će biti za sve građane Splita. Hotel ima 340 soba, a moguće ga je nadograditi za 10 posto sadašnjeg kapaciteta, gdje bi taj dio namijenili za korisnike s zdravstvenim poteškoćama. Objekt je građen vrlo kvalitetno, konstrukcija je stabilna, ima jako puno sadržaja kao i svaki hotel i radujemo se daljnjem radu, kazala je Bego Lovrinčević.

Alen Harapin istaknuo je kako je hotel Zagreb izvrsno mjesto za smještaj starijih osoba i kako ima viziju Doma iz američkih filmova gdje ljudi pjevaju i druže se.

-Želimo napraviti Dom za starije koji nije samo stacionar nego i mjesto ugodnog življenja. Na hotelu nema puno oštećenja, ona su sekundarna, a moramo zamijeniti instalacije, prozore i takve stvari. Objekt je gradila vojska u to doba tunelskom oplatoma, a u okviru ugovora detaljno ćemo ispitati konstrukciju i ne očekujem nikakve probleme, kazao je Harapin.

