Kreće podjela 38 milijuna eura: Evo kako građani mogu dobiti potporu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije u obiteljskim kućama.

Građani će moći ostvariti potporu za ugradnju sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i za postavljanje fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te baterijskih sustava za pohranu električne energije.

Na poziv se mogu prijaviti isključivo fizičke osobe, odnosno vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi i u mjestu kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave.

Ukupna vrijednost poziva iznosi 38 milijuna eura, a prihvatljivi su troškovi nastali od dana objave poziva. Prihvatljivima se smatraju troškovi ugradnje sustava obnovljivih izvora energije i baterijskih sustava, kao i predujmovi za njihovu ugradnju koji su nastali i plaćeni od 1. siječnja 2026. godine. Također, može se sufinancirati i trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a, pod uvjetom da je nastao i plaćen nakon 1. siječnja 2026.

Fond upozorava da sustavi obnovljivih izvora energije i baterijski sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave javnog poziva neće biti prihvatljivi za sufinanciranje.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, kroz informacijski sustav eFZOEU, a zaprimanje prijava počinje 2. rujna 2026. godine u 9 sati. Sustavu se pristupa putem portala fondovi.gov.hr, uz prijavu vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti.

Prijavu može podnijeti sam prijavitelj ili opunomoćenik, uz specijalnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Dodatne informacije građani mogu dobiti putem telefona 01/5391-914 i 01/5391-916 ili slanjem upita na adresu elektroničke pošte pozivni.centar@fzoeu.hr