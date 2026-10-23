KREĆE OBNOVA SPALADIUM ARENE! Gotovo 1,2 milijuna eura samo za krov, a otvara se veliko pitanje: Hoće li dvorana biti spremna u siječnju?

Nakon godina zatvorenih vrata, financijskih problema i postupnog propadanja, Spaladium Arena napokon bi trebala dobiti prve ozbiljne građevinske zahvate. Grad Split objavio je 22. listopada natječaj za sanaciju krovišta, čime je napravljen konkretan korak prema obnovi jednog od najvećih sportskih objekata u Dalmaciji.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 935.000 eura bez PDV-a, odnosno 1.168.750 eura s PDV-om, a zainteresirani izvođači ponude mogu dostaviti do 12. studenoga 2026. godine.

Predviđeno trajanje ugovora je tri mjeseca od uvođenja izvođača u posao.

No iza naizgled jednostavnog zahvata na krovu krije se znatno složenija priča.

Sunce, morska sol, saharski pijesak i galebovi: Krov je godinama izložen ekstremnim uvjetima

Prema tehničkoj dokumentaciji, krov velike dvorane prekriven je hidroizolacijskom membranom starom približno 15 godina.

Tijekom tog razdoblja materijal je bio izložen snažnom sunčevu zračenju, morskoj soli, saharskom pijesku i gradskom smogu. Poseban problem predstavljaju jaka bura i velike količine izmeta galebova koji se zadržava na krovu.

Projektanti su upravo te čimbenike izdvojili kao specifične uvjete koje treba uzeti u obzir tijekom sanacije.

Na najvećem dijelu krovišta predviđeno je postavljanje nove hidroizolacijske membrane preko postojeće, dok će na pojedinim dijelovima biti potrebni znatno opsežniji zahvati.

Posebno je zabrinjavajuće stanje krova male dvorane i trafostanice, ukupne površine 1.735 četvornih metara. Ondje je postavljena samo privremena izolacija, zbog čega oborinska voda prodire u objekt.

Na tim će se površinama postojeća izolacija ukloniti sve do betonske podloge, nakon čega slijedi postavljanje nove.

Sanirat će se i ravni krov površine 810 četvornih metara uz malu dvoranu, koji služi i kao prometna površina. Ispod njega nalaze se sportski sadržaji u kojima su već vidljiva oštećenja uzrokovana vlagom.

Dodatni problem predstavljaju odvodni kanali zatrpani otpadom i obrasli raslinjem.

Zašto je upravo krov prvi na redu?

Odabir krovišta kao jednog od prvih zahvata ima jasnu građevinsku logiku.

Dok god oborinska voda prodire u objekt, postoji rizik da će se nastaviti oštećivati unutarnji prostori, instalacije i druga oprema. Sanacija krova zato je važan preduvjet za daljnje uređenje dvorane.

Drugim riječima, nema mnogo smisla ulagati milijune eura u unutrašnjost objekta ako se prethodno ne riješi problem prokišnjavanja.

Ipak, pred izvođačima neće biti jednostavan posao.

Radovi će se odvijati tijekom hladnijeg dijela godine, kada su u Splitu česta razdoblja kiše, juga i snažne bure. Posebno će važni biti vremenski uvjeti tijekom postavljanja i spajanja hidroizolacijskih membrana.

Zbog toga se već sada postavlja pitanje hoće li predviđena tri mjeseca biti dovoljna za završetak svih radova, osobito ako nepovoljno vrijeme ograniči broj dana pogodnih za rad na krovu.

Šuta spominjao siječanj 2027. Hoće li se taj rok moći ostvariti?

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je najavljivao mogućnost održavanja prvih događanja u Spaladium Areni već u siječnju 2027. godine.

Međutim, raspisani natječaj otvara pitanje izvedivosti takvog vremenskog plana.

Naime, rok za dostavu ponuda istječe tek 12. studenoga. Nakon toga slijede pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru izvođača te ugovaranje i uvođenje u posao.

Tek tada počinje teći predviđeni tromjesečni rok.

Ako radovi ne započnu dovoljno rano, njihov završetak mogao bi se protegnuti duboko u 2027. godinu.

Pritom treba naglasiti da sanacija krova nije isto što i potpuna obnova Spaladium Arene.

Za sigurno ponovno otvaranje bit će potrebno osigurati funkcionalnost tehničkih, protupožarnih, sigurnosnih i drugih sustava, kao i ispunjavanje svih propisanih uvjeta za prihvat publike.

Zbog toga je važno razlikovati mogući djelomični povratak dvorane u funkciju od njezina potpunog osposobljavanja za velike događaje.

Veliki investicijski ciklus: 72,7 milijuna eura za splitski sport

Sanacija krova samo je dio znatno šireg investicijskog ciklusa koji su najavili Grad Split i Vlada Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost ulaganja u tri velika sportska kompleksa procjenjuje se na 72,7 milijuna eura, od čega bi država trebala osigurati 54,5 milijuna eura.

Riječ je o obnovi i modernizaciji Spaladium Arene, Sportskog centra Gripe i Parka mladeži.

Sredstva iz državnog proračuna predviđena su za razdoblje od 2027. do 2029. godine.

Jedan od važnih razloga za ubrzavanje ulaganja jesu i Europske sveučilišne igre 2028. godine, koje bi Split trebao dočekati sa znatno kvalitetnijom sportskom infrastrukturom.

Vlada pritom ističe kako cilj nije samo priprema za veliko međunarodno natjecanje nego i stvaranje trajnih uvjeta za razvoj sporta i rekreacije.

Hoće li Spaladium Arena ponovno postati financijska rupa bez dna?

Spaladium Arena izgrađena je za Svjetsko rukometno prvenstvo 2009. godine, ali njezina povijest obilježena je financijskim sporovima, problemima upravljanja i dugotrajnim zatvaranjem.

Dvorana je zatvorena krajem 2022. godine, a Grad Split u ožujku 2026. preuzeo ju je nakon otkupa bankarskih potraživanja za pet milijuna eura.

Sada slijedi novo razdoblje ulaganja.

Sanacija krova vrijedna gotovo 1,2 milijuna eura s PDV-om tek je jedan od zahvata potrebnih za ponovno stavljanje objekta u funkciju.

Zbog toga će za javnost posebno važno biti transparentno prikazivanje ukupnih troškova obnove, od građevinskih zahvata do tehničkih sustava, održavanja i budućeg upravljanja.

Ključno je i pitanje hoće li Arena nakon obnove imati održiv model poslovanja koji će spriječiti ponavljanje problema iz prošlosti.

Split nedvojbeno ima potrebu za velikom višenamjenskom dvoranom, ali njezina dugoročna vrijednost ovisit će o tome koliko će se koristiti, koliko će koštati održavanje i tko će snositi eventualne gubitke.

Prvi konkretan korak sada je napravljen. Hoće li nakon sanacije krova uslijediti brzo i financijski održivo oživljavanje Spaladium Arene ili novi niz skupih zahvata i pomicanja rokova, pokazat će sljedeći mjeseci.