Kreće nabava za izvođača radova na izgradnji Park&Ride garaže na Turskoj kuli

Prethodno savjetovanje traje do 2. studenoga, nakon čega slijedi raspisivanje javne nabave za projektiranje i izgradnju jednog od najznačajnijih parkirališnih i prometnih projekata u Splitu, procijenjene vrijednosti 29,2 milijuna eura.

Gradska tvrtka Split parking, kao investitor projekta, pokrenula je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave „Park&Ride intermodalno čvorište Turska kula – projektiranje i izgradnja“, a partner na projektu je Grad Split. Riječ je o prvom koraku u otvorenom postupku javne nabave za realizaciju jednog od izrazito važnih parkirališnih projekata u Splitu, kojim će grad dobiti 620 novih parkirališnih mjesta i važnu prometnu infrastrukturu za povezivanje različitih oblika gradskog prijevoza.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 29.206.332,40 eura bez PDV-a, a obuhvaća projektiranje i izgradnju budućeg intermodalnog čvorišta. Postupak se provodi po modelu design&build, što znači da će odabrani izvođač biti zadužen za izradu potrebne projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Podsjetimo, projekt Turska kula dio je šireg plana razvoja prometne infrastrukture Splita, a cilj je smanjiti gužve i rasteretiti gradsko središte od automobila. Nova garaža omogućit će građanima i posjetiteljima da parkiraju vozilo i dalje nastave javnim prijevozom, biciklom ili pješice, čime bi se trebalo olakšati svakodnevno kretanje gradom.

Prema odabranom idejnom rješenju, koje je izradio splitski arhitektonski ured Prostorne taktike, buduća garaža imat će dvije podzemne i tri nadzemne etaže te ukupno preko 600 parkirališnih mjesta. Uz parkirališne kapacitete za osobna vozila, projekt predviđa i sadržaje namijenjene drugim oblicima prijevoza, uključujući javni gradski prijevoz, taksi vozila, bicikle i romobile. Posebna pozornost posvećena je uklapanju objekta u postojeći prostor te očuvanju i uređenju zelenih površina Turske kule.

Prethodno savjetovanje pokrenuto je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, s ciljem pripreme postupka i omogućavanja zainteresiranim gospodarskim subjektima da dostave svoje prijedloge na dokumentaciju o nabavi. Savjetovanje traje do 2. studenoga 2026. godine, nakon čega će Split parking razmotriti pristigle primjedbe i prijedloge, izraditi i objaviti izvješće te pokrenuti otvoreni postupak javne nabave. Kriterij za odabir bit će ekonomski najpovoljnija ponuda.

Dokumentacija prethodnog savjetovanja dostupna je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), pod evidencijskim brojem VN-25/26, na poveznici:

https://eojn.hr/prior-consultation-eo/108586

Uz Tursku kulu, u pripremi je i projekt Park&Ride intermodalnog čvorišta na Lovrincu, s planirana 723 parkirališna mjesta, za koji se pokretanje postupka javne nabave očekuje do kraja ove godine. Ova dva projekta važan su dio razvoja prometne infrastrukture Splita, s ciljem smanjenja broja vozila u gradskom središtu i boljeg povezivanja parkirališnih kapaciteta s javnim prijevozom.