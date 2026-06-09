Kreće energetska obnova Ekonomske škole u Splitu vrijedna 1,2 milijuna eura, dogodine i vanjsko igralište

I službeno je krenula energetska obnova Upravno-ekonomske srednje škole, projekt vrijedan preko 1,2 milijuna eura (od toga gotovo 900 tisuća iz bespovratnih sredstava EU) uključuje obnovu vanjske ovojnice zgrade, ravnog krova i vanjske stolarije, ali i ‘modernizaciju sustava grijanja, hlađenja i ventilacije te zamjenu unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom’.

Iako su nam se onako laički prozori učinili najboljim dijelom cijelog objekta, brzo je župan Blaženko Boban otklonio sumnje: postojeći zatvori ne zadovoljavaju standarde energetske učinkovitosti.

Zaista je ovoj školi, jednoj od najvećih u cijeloj Županiji, prijeko potrebna obnova i to zaslužuje. Ovo je jedna u nizu, mi nastavljamo s ovim projektom, u četvrtak kreće energetska obnova osnovne škole u Imotskom, a do sada smo po pitanju energetske obnove pokrenuli Sinj, Kaštela i Makarsku. Što se tiče NPO (Nacionalnog plana oporavka), tu je Podstrana, Dugopolje, Postira, u Šestanovcu dvorana, niz drugih škola… Iznimno smo sretni i zadovoljni jer smo što se tiče projekta NPO došli do brojke 22, ukupne vrijednosti 336 milijuna eura! Od toga je 254 iz NPO-a, a ostatak naših, matičnih sredstva, dijelom kreditnom linijom, dijelom pozitivnim poslovanjem u 2025. godini. Rok izvođenja je osam mjeseci. - najavio je župan modernizaciju splitske Ekonomske škole koja je najveća u gradu sa 752 učenika u 36 razreda ekonomista, upravnih referenata i poslovnih tajnika.

"Iznimno nam je zadovoljstvo što smo i mi dio energetske obnove, što ćemo dobiti novo ruho. U ovoj zgradi smo 65 godina, nadam se sljedeće Valentinovo da ćemo dočekati s novom fasadom, novim prozorima. Jer zaista, malo je vruće, malo je hladno, sad će sve biti puno ugodnije, jer sve i radimo za djecu", sretan je bio i ravnatelj škole Marin Musulin.

Pitali smo ga tijekom obilaska škole što će biti sa zapuštenim dijelom vanjskog igrališta. Jer ta sjeverna strana škole nije baš reprezentativna, a ovim zahvatima nije niti predviđeno njeno ‘šminkanje’.

Ipak, radi se i na tome, ravnatelj Musulin i pročelnik županijskog Upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić najavljuju kako će se vanjsko igralište i okoliš urediti, ali ne po ovom projektu energetske obnove. Vanjsko igralište i montažne svlačionice mogle bi se očekivati do kraja iduće godine jer se taj dio prostora sređuje u dogovoru s Gradom Splitom i vatrogasnim prolazom do Doma mladih. Možda će se neka od ovih prigoda iskoristit i za uređenje ponekog detalja što se tiče pristupa cijelom objektu...