Kreće drugi Kup Splita na Gripama

Kreće drugo izdanje Kupa Splita na Gripama, a danas i u subotu snage će odmjeriti poljski Anwil, Široki, Dubrovnik i Split. Ulaz je besplatan, a danas se s početkom od 17:30 sastaju se Anwil i Široki, dok će se od 20 sati na parketu sučeliti Split i Dubrovnik. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u subotu u 17:30, finale se igra od 20 sati.

Turnir je najavio trener Splita Damir Rančić: "Bit će zanimljivo, tu su respektabilni poljski prvoligaš, pa Široki koji će ove sezone igrati ABA ligu te Dubrovnik, najugodnije iznenađenje prošle sezone u domaćem prvenstvu."

Otkrio je u kakvom je Split stanju

- Mi smo još u fazi kompletiranja, na turniru u Sinju naši navijači upoznali su Trentona McLaughlina, sada ćemo predstaviti litavskog reprezentativca Mindaugasa Kačinasa i vjerujem da će se na parketu vidjeti što smo radili posljednjih tjedana. U momčadi će biti i naši mladi igrači Palavra, Pjević i Salamunić, mi znamo što i koliko mogu, a bit će mi drago da se i naši navijači u to uvjere.

Izjavu je zaključio pozivom na Gripe: "Kvaliteta sudionika turnira je prava pozivnica za gledatelje, siguran sam da svi koji dođu na Gripe neće zažaliti."