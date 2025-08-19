Kreće četvrti međunarodni folklorni spektakl u Splitu, pratite uživo

„CIOFF Međunarodni festival folklora Split 2025 četvrtu godinu zaredom obogaćuje ljetnu kulturnu ponudu Splita i okolice. U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom Folklorni ansambl Jedinstvo ponovno dovodi svjetske plesove i glazbu – ove godine od Južne Koreje i Indije do Europe i Latinske Amerike.

Koncerti, radionice za djecu i prigodna popratna događanja održavat će se od 19. do 23. kolovoza na šest lokacija: Split, Trogir, Klis, City Center One, Solin i Šolta, uz sudjelovanje više od 200 izvođača iz cijelog svijeta.

Nakon što je zbog svoje umjetničke kvalitete i uspješne organizacije uvršten na prestižni kalendar CIOFF® svjetskih folklornih festivala – pod okriljem UNESCO-a – festival i ove godine donosi bogat i raznolik program.

PRATITE UŽIVO OD 18:30:

Svoju kulturnu baštinu predstavit će ansambli iz Češke, Sjevernog Cipra, Kolumbije, Bugarske, Paragvaja, Južne Koreje i Indije, a Hrvatsku će predstavljati domaće uzdanice od Slavonije pa sve do hrvatskih otoka, predvođene domaćinom - splitskim Jedinstvom.

Svečano otvorenje u sklopu Spli’skih litnjih kolura i uz potporu Turističke zajednice grada Splita bit će 19. kolovoza u 20:00 sati na splitskoj Rivi, uz šaroliku promenadu od Trga Gaje Bulata preko Marmontove ulice koja počinje šušurom ispred HNK već od 18:30.

Ogroman interes folklornih ansambala širom svijeta za sudjelovanjem na ovoj manifestaciji, koja je proglašena i od posebnog značaja za Grad Split, direkciji festivala i ove godine zadao je težak posao. Iz mnoštva prijava odabir je na kraju pao na sljedeće zemlje i izvođače:

Kolumbija - Danz'Art Paris Bugarska - Zlatna Trakia Češka - Folklore Ensemble Jánošíček Južna Koreja - Yun Myung Hwa Dance Company Paragvaj - Grupo Internacional de Danzas Jeroky Sjeverni Cipar - Alaykoy Folklor Derneg Indija - Kathak dance group Hrvatska - Slavonsko tamburaško društvo Pajo Kolarić, Osijek Hrvatska - KUD Kvadrilja, Trogir Hrvatska - KUD Šolta, Gornje Selo Hrvatska - KUD Salona - Solin Hrvatska - Folklorna igraonica Kliška dica (voditeljice Josipa Boban i Mirjana Rizvan) Hrvatska - FA Jedinstvo, Split

U nastavku donosimo i program 4. Međunarodnog festivala folklora Split 2025:

18. kolovoza – SPLIT (Sveučilišni kampus)

Dolazak i smještaj sudionika

Transferi sudionika (zračna luka Split, zračna luka Zagreb)

Smještaj – Sveučilišni kampus

19. kolovoza – SPLIT (Riva)

Svečano: otvorenje festivala u samom srcu Splita!

18:30 – Predstavljanje plesnih ansambala ispred HNK

19:00 – Promenada svih sudionika centrom grada

20:00 – Veliki koncert na Rivi

20. kolovoza – TVRĐAVA KLIS

20:30 Večernji nastupi u povijesnom ambijentu tvrđave Klis

21. kolovoza – ŠOLTA (Grohote)

Festival seli na otok!

20:30 Folklorna večer u Grohotama.

22. kolovoza – TROGIR

Povijesna kulisa Trogira pretvara se u svjetsku plesnu pozornicu.

19:30 – Promenada svih sudionika trogirskom rivom

20:00 – Koncert na trgu u staroj gradskoj jezgri

23. kolovoza – SPLIT (City Center One)

10:30 – Promenada trgovačkim centrom

Kreativna radionica za mališane – glazba, ples i izrada folklornih ukrasa

11:00 – Koncert svih sudionika

23. kolovoza – SOLIN (Gradina)

Svečano zatvaranje festivala

19:30 – Promenada svih sudionika

20:00 – Završni koncert na Gradini

24. kolovoza – SPLIT (Sveučilišni kampus)

Odlazak sudionika nakon doručka

Transferi sudionika (zračna luka Split, zračna luka Zagreb)

Manifestaciju podržavaju: Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Ministarstvo kulture i medija RH, TZ grada Splita, TZ Splitsko-dalmatinske županije, TZ Trogir, TZ Klis, TZ Šolta, JUUK Zvonimir Solin, HNK Split, Hrvatska matica iseljenika – podružnica Split, te donatori i sponzori Leda, Digitalni studio AKVARIJ, City Center One Split, Quantum code, MM Tours i medijski pokrovitelj Slobodna Dalmacija.

Ulaz na sva događanja je besplatan.

Pridružite nam se i doživite večeri ispunjene pjesmom, plesom i tradicijom svijeta – u srcu Dalmacije!