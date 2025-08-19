Kreće četvrti međunarodni folklorni spektakl u Splitu, pratite uživo

„CIOFF Međunarodni festival folklora Split 2025 četvrtu godinu zaredom obogaćuje ljetnu kulturnu ponudu Splita i okolice. U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom Folklorni ansambl Jedinstvo ponovno dovodi svjetske plesove i glazbu – ove godine od Južne Koreje i Indije do Europe i Latinske Amerike.
Koncerti, radionice za djecu i prigodna popratna događanja održavat će se od 19. do 23. kolovoza na šest lokacija: Split, Trogir, Klis, City Center One, Solin i Šolta, uz sudjelovanje više od 200 izvođača iz cijelog svijeta.
Nakon što je zbog svoje umjetničke kvalitete i uspješne organizacije uvršten na prestižni kalendar CIOFF® svjetskih folklornih festivala – pod okriljem UNESCO-a – festival i ove godine donosi bogat i raznolik program.
PRATITE UŽIVO OD 18:30:
Svoju kulturnu baštinu predstavit će ansambli iz Češke, Sjevernog Cipra, Kolumbije, Bugarske, Paragvaja, Južne Koreje i Indije, a Hrvatsku će predstavljati domaće uzdanice od Slavonije pa sve do hrvatskih otoka, predvođene domaćinom - splitskim Jedinstvom.
Svečano otvorenje u sklopu Spli’skih litnjih kolura i uz potporu Turističke zajednice grada Splita bit će 19. kolovoza u 20:00 sati na splitskoj Rivi, uz šaroliku promenadu od Trga Gaje Bulata preko Marmontove ulice koja počinje šušurom ispred HNK već od 18:30.
Ogroman interes folklornih ansambala širom svijeta za sudjelovanjem na ovoj manifestaciji, koja je proglašena i od posebnog značaja za Grad Split, direkciji festivala i ove godine zadao je težak posao. Iz mnoštva prijava odabir je na kraju pao na sljedeće zemlje i izvođače:
- Kolumbija - Danz'Art Paris
- Bugarska - Zlatna Trakia
- Češka - Folklore Ensemble Jánošíček
- Južna Koreja - Yun Myung Hwa Dance Company
- Paragvaj - Grupo Internacional de Danzas Jeroky
- Sjeverni Cipar - Alaykoy Folklor Derneg
- Indija - Kathak dance group
- Hrvatska - Slavonsko tamburaško društvo Pajo Kolarić, Osijek
- Hrvatska - KUD Kvadrilja, Trogir
- Hrvatska - KUD Šolta, Gornje Selo
- Hrvatska - KUD Salona - Solin
- Hrvatska - Folklorna igraonica Kliška dica (voditeljice Josipa Boban i Mirjana Rizvan)
- Hrvatska - FA Jedinstvo, Split
U nastavku donosimo i program 4. Međunarodnog festivala folklora Split 2025:
18. kolovoza – SPLIT (Sveučilišni kampus)
Dolazak i smještaj sudionika
- Transferi sudionika (zračna luka Split, zračna luka Zagreb)
- Smještaj – Sveučilišni kampus
19. kolovoza – SPLIT (Riva)
Svečano: otvorenje festivala u samom srcu Splita!
- 18:30 – Predstavljanje plesnih ansambala ispred HNK
- 19:00 – Promenada svih sudionika centrom grada
- 20:00 – Veliki koncert na Rivi
20. kolovoza – TVRĐAVA KLIS
- 20:30 Večernji nastupi u povijesnom ambijentu tvrđave Klis
21. kolovoza – ŠOLTA (Grohote)
Festival seli na otok!
- 20:30 Folklorna večer u Grohotama.
22. kolovoza – TROGIR
Povijesna kulisa Trogira pretvara se u svjetsku plesnu pozornicu.
- 19:30 – Promenada svih sudionika trogirskom rivom
- 20:00 – Koncert na trgu u staroj gradskoj jezgri
23. kolovoza – SPLIT (City Center One)
- 10:30 – Promenada trgovačkim centrom
- Kreativna radionica za mališane – glazba, ples i izrada folklornih ukrasa
- 11:00 – Koncert svih sudionika
23. kolovoza – SOLIN (Gradina)
Svečano zatvaranje festivala
- 19:30 – Promenada svih sudionika
- 20:00 – Završni koncert na Gradini
24. kolovoza – SPLIT (Sveučilišni kampus)
Odlazak sudionika nakon doručka
- Transferi sudionika (zračna luka Split, zračna luka Zagreb)
Manifestaciju podržavaju: Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Ministarstvo kulture i medija RH, TZ grada Splita, TZ Splitsko-dalmatinske županije, TZ Trogir, TZ Klis, TZ Šolta, JUUK Zvonimir Solin, HNK Split, Hrvatska matica iseljenika – podružnica Split, te donatori i sponzori Leda, Digitalni studio AKVARIJ, City Center One Split, Quantum code, MM Tours i medijski pokrovitelj Slobodna Dalmacija.
Ulaz na sva događanja je besplatan.
Pridružite nam se i doživite večeri ispunjene pjesmom, plesom i tradicijom svijeta – u srcu Dalmacije!