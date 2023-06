KRCATO! Evo tko je sve uživao na najpoznatijoj kazališnoj terasi: Svečano otvorena treća sezona kTeatra uz more

Uz pravi mali broadwayski spektakl, jedinstveni glas Leonore Surian Popov, zarazne glazbene brojeve i ritmove koji mame na ples, večeras je na jedinstvenoj ljetnoj pozornici u Lori svečano otvorena ljetna sezona Teatra uz more, a sudeći po dugotrajnom pljesku i oduševljenju svih koji su pod vedrim nebom pratili ovaj koncert, ni ove godine neće manjkati uspješnica i nezaobilaznih mamaca za gledatelje. Treća je ovo godina jednog od najuspješnijih, po bogatstvu programa najvećeg kazališnog festivala u Hrvatskoj, a po publici daleko najpopularnijeg kazališnog zbivanja.

Nesvakidašnji kazališno-glazbeni gala program "U ritmu Broadwaya" izvela je višestruko nagrađivana glumica, glazbena umjetnica i prvakinja HNK "Ivan pl. Zajc" Leonora Surian Popov. Ovaj program ujedno je i proslava 20. obljetnice njezinog profesionalnog života pod svjetlima pozornice a splitskoj publici poklonila je čarobnu glazbenu večer donoseći dašak Broadwaya u Loru.

Gala program "U ritmu Broadwaya" nastao je u koprodukciji HNK Ivana pl. Zajca i B GLAD Produkcije, pod redateljskom palicom Tihane Strmečki i glazbenim ravnanjem Filipa Gjuda, uz scenarij Igora Weidlicha.

Treća sezona Teatra uz more je pred nama, mislim da to dovoljno govori o činjenici da je splitska publika, ali i publika iz okolice Splita već prepoznala našu kvalitetu i da nas podržava u svim sadržajima koje donosimo na festival. Hvala publici i Splitu na tome! Obećavamo ljeto prepuno komedija, smijeha, glazbe, premijera, sadržaja za sve generacije.

lipnja stiže nam komedija "Direkt u glavu" izvrsnog glumačkog dua Filipa Detelića i Borka Perića a to je tek djelić bogatog ovogodišnjeg programa festivala koji će trajati do 15. rujna." - Tadija Kolovrat, izvršni producent festivala Teatar uz more

Iznimna mi je čast bila nastupiti pred splitskom publikom i u ritmu Broadwaya predstaviti se kao pjevačica i glumica, izvođačica kojoj su mjuzikl i scena u krvi. Drago mi je da se ova premijera održala upravo u Splitu i pod dojmom sam koliko je publika dobro prihvatila ovaj koncert, žanr koji živim i koji je obilježio moj scenski rad, a koji u Hrvatskoj doživljava svoju renesansu i dopire do nove publike. – Leonora Surian Popov.

Ideja za ovaj koncert nastala je nakon što smo u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci postavili mjuzikl 'Poljubi me, Kato', gdje sam poželjela ispričati njezinu priču kroz njezin fantastični glas i koncert koji će doprijeti do najšire publike, bilo da su ljubitelji mjuzikla ili će to tek postati. Zaista ne vidim bolji način da proslavimo godišnjicu njenoga rada, nego uz najveće svjetske mjuzikl hitove, koje samo Leonora zna prenijeti publici na tako prepoznatljiv način. A vjerujem da smo uspjeli publici donijeti večer za pamćenje. – Tihana Strmečki

Zapjevati s Leonorom na ovom koncertu izniman je osjećaj i drago mi je da sam mogao biti njen gost. Uz njen vrhunski glas, genijalan orkestar na čelu s Filipom Gjudom, ova večer glazbe, plesa, a i smijeha svima će nam ostati posebna. Ne bih imao ništa protiv da je opet možemo ponoviti pred splitskom publikom. – Bojan Jambrošić

U nastavku kazališnog festivala Teatar uz more pogledajte:

21.6. u 21 h "Ništa im neće bit' " kazalište Moruzgva, izvode Ecija Ojdanić i Frano Mašković

27.6. u 21 h "Direkt u glavu" B GLAD Produkcija, izvode Filip Detelić i Borko Perić

10.7. u 21 h "Best of Goran Vinčić" stand-up comedy show, izvodi Goran Vinčić

13.7. u 21 h "Kad udari južina" PREMIJERA, izvode Jagoda Kumrić i Petra Kraljev

ULAZNICE:

online na www.teataruzmore.com

SPLIT: blagajna u Lori (pon-sub 17 - 20h) i knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4)

INFO i REZERVACIJE 091 795 7260

Sve informacije na www.teataruzmore.com